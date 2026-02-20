Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बिटकॉइन घोटाळ्यात राज कुंद्राला मोठा दिलासा; कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात जामीन मंजूर

राज कुंद्राला बिटकॉइन घोटाळ्याप्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला असून मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्याला शुक्रवारी, २० फेब्रुवारी रोजी जामीन मंजूर केला.

बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती आणि उद्योगपती राज कुंद्राला बिटकॉइन घोटाळ्याप्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्याला शुक्रवारी, २० फेब्रुवारी रोजी जामीन मंजूर केला. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या घोटाळ्यात आरोपपत्र दाखल केले होते आणि न्यायालयाने राज कुंद्रा आणि दुबईस्थित उद्योगपती राजेश सतीजा यांना समन्स बजावले होते. दोघांनाही १९ जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.राज कुंद्रा नियोजित वेळेवर हजर राहू शकले नाहीत आणि ते आज त्याचे वकील प्रशांत पाटील यांच्यासह न्यायालयात हजर झाले.

जानेवारीमध्ये, विशेष न्यायालयाचे (पीएमएलए) न्यायाधीश आर.बी. रोटे यांनी या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली. त्यानंतर राज कुंद्राला समन्स बजावण्यात आले. राज कुंद्राने न्यायालयात हजर राहून जामिनासाठी अर्ज केला, जो स्वीकारण्यात आला.

राज कुंद्राचा वकील प्रशांत पाटील यांनी सांगितले की, त्यांचा अशिला २०२१ पासून ईडीच्या तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आधीच तपास यंत्रणेच्या ताब्यात असल्याचे वकिलाने सांगितले. त्यामुळे राज कुंद्राला ताब्यात ठेवण्याची गरज नव्हती.

केंद्रीय तपास यंत्रणेने असा आरोप केला आहे की राज कुंद्राला युक्रेनमध्ये बिटकॉइन मायनिंग फर्म स्थापन करण्यासाठी गेन बिटकॉइन पोंझी घोटाळ्याचा कथित सूत्रधार अमित भारद्वाजकडून २८५ बिटकॉइन मिळाले होते. ईडीने असा दावा केला आहे की हा करार पूर्ण झाला नाही. परिणामी, राज कुंद्राकडे अजूनही २८५ बिटकॉइन आहेत, ज्यांची किंमत सध्या १५० कोटींपेक्षा जास्त आहे.

आरोपपत्रानुसार, राज कुंद्राने दावा केला होता की त्याने केवळ मध्यस्थ म्हणून काम केले. पण त्याच्या आणि अमित भारद्वाजच्या वडिलांमध्ये टर्म शीट नावाचा करार झाला होता, ज्यामुळे त्याने केवळ मध्यस्थ असल्याचा दावा चुकीचा ठरला.

ईडीने म्हटले आहे की व्यवहारानंतर सात वर्षांनी राज कुंद्राला पाच विशिष्ट हप्त्यांमध्ये मिळालेल्या बिटकॉइनची अचूक संख्या आठवली. यावरून असे सूचित होते की तो प्रत्यक्षात केवळ मध्यस्थ म्हणून काम करत नसून, लाभार्थी मालक म्हणून बिटकॉइनचा प्राप्तकर्ता होता.

