Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Pakistan Afghanistan War 2026 Us Donald Trump And Shehbaz Sharif Meet

Pak-Afghan War : ट्रम्प यांचा ग्रीन सिग्नल अन् पाकिस्तानचा अफगाणवर हल्ला? वॉशिंग्टनमध्ये ठरला ‘गेम प्लॅन’!

Pak-Afghan War : सध्या पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये तीव्र युद्ध सुरु आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चिंतेचे वातावरण आहे. याच वेळी या युद्धामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा दावा केला जात आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 07:20 PM
Pakistan Afghanistan War

Pak-Afghan War : ट्रम्प यांचा ग्रीन सिग्नल अन् पाकिस्तानचा अफगाणवर हल्ला? वॉशिंग्टनमध्ये ठरला 'गेम प्लॅन'! (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पाकिस्तान अफगाणिस्तान तणावात पुन्हा वाढ
  • ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर हल्ला झाल्याचा दावा
  • पाक-अफगाण युद्धाची सुत्रे अमेरिकेतून फिरली?
Pakistan-Afghanistan War News in Marathi : इस्लामाबाद/काबूल : गेले काही दिवस पाकिस्तान (Pakistan) आणि अफगाणिस्तान (Afghanistan) सीमेवर अस्थिरतेचे वातावरण पसरले आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये खुले युद्ध सुरु असून परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे.

Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या ‘खूनी खेळा’वर दिला मोठा इशारा

तालिबान सैन्य पाकिस्तानच्या अंतर्गत भागांमध्ये घुसून ड्रोन हल्ले करत आहे. आतापर्यंत इस्लामाबादजवळील फैजाबाद लष्करी छावणी, नौशेरा येथील लष्करी मुख्यालय, जमरुद येथील लष्करी टाउनशिप आणि अबोटाबादमधील लष्करी छावण्यांवर हल्ले केले आहेत. तर यापूर्वी पाकिस्तानने देखील अफगाणिस्तानवर हल्ला करत २४७ तालिबानी सैनिकांना ठार केले आहे. तसेच अनेक दहशतवादी अड्ड उद्ध्वस्त केल्याचाही दावा केला आहे. यामुळे सध्या दक्षिण आशियात तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री आसिफ ख्वाजा यांनी तालिबानविरोधात थेट खुले युद्ध पुकारले आहे. मात्र या युद्ध सुरु होण्याच्या वेळेवरुन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा दावा करण्यात आला आहे. पाक-अफगाण युद्धाची सुत्रे अमेरिकेतून फिरली असल्याचा दावा केला जात आहे. अफगाण पत्रकार बिलाल सरवरी आणि अनेक तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, हे युद्ध अशा वेळी होत आहे जेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ ( Shehbaz Sharif ) अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या या भेटीनंतर अवघ्या काही तासांतच पाकिस्तानने अफगणास्तानच्या सीमेत घुसखोरी करत काबूल, कंधार आणि जलालाबाद यांसारख्या शहबांवर बॉम्ब हल्ले केले. यामुळे अमेरिकेच्या सांगण्यावरुन पाकिस्तानने अफगाणविरोधात युद्ध पुकारले का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

या एअरबेससाठी ट्रम्प यांची मोठी रणनीती

अफगाण पत्रतार बिलाल सरवरी याने दावा केला आहे की, बग्राम एअरबेस या युद्धामागचे मोठे कारण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) पुन्हा सत्तेत आल्यापासून त्यांनी बग्राम एअरबेस परत मिळवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अफगाणिस्तानशी झालेल्या युद्धात अमेरिकेने हा लष्करी तळ सोडला होता. ही अमेरिकेची सर्वात मोठी चूक होती असे ट्रम्प यांचे मत आहे.

ट्रम्प यांच्या मते, या लष्करी तळावर चीनची नजर आहे आणि दक्षिण आशियातील चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेला हा तळ पुन्हा हवा आहे. हा एअरबेस परत देण्यास तालिबानने नकार दिला होता. यामुळे तालिबानवर दबावासाठी अमेरिका पाकिस्तानच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गेम खेळत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवाय पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानला शांतता प्रस्थापित करायची असल्यास अमेरिका मध्यस्थीसाठी तयार असल्याचेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

PAK Vs AFG War: २७४ तालिबानी ठार, २२ लष्करी तळ उद्ध्वस्त! अफगाण संघर्षावर पाकिस्तानचा मोठा दावा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संघर्ष का वाढला आहे?

    Ans: पाकिस्तानने अलीकडे केलेल्या तालिबानवरील बॉम्ब हल्ल्यामुळे पाक-अफगाण संघर्ष पेटला आहे.

  • Que: पाक-अफगाण संघर्षात अमेरिकेचा उल्लेख का होत आहे?

    Ans: तज्ज्ञांचे मते, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ अलीकडे अमेरिका दौऱ्यावर गेले होते. या भेटीनंतर काही तासांतच अफगाणिस्तानवर हल्ला झाल्याने पाक-अफगाण युद्धामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा दावा केला जात आहे.

  • Que: बग्राम एअरबेस का चर्चेत आहे?

    Ans: बग्राम एअरबेस हा अफगाणिस्तानमधील महत्वाचा लष्करी तळ आहे. अफगाणिस्तानशी झालेल्या युद्धात अमेरिकेने हा तळ सोडला होता. परंतु आता ट्रम्प यांना हा लष्करी तळ पुन्हा हवा आहे. यावरुन पाकिस्तानच्या माध्यमातून तालिबानवर दबाव आणला जात असल्याचा दावा केला जात आहे,

Web Title: Pakistan afghanistan war 2026 us donald trump and shehbaz sharif meet

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!
1

Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!

Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे
2

Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे

निफ्टी 15000पर्यंत कोसळणार! तज्ज्ञांचा मोठा दावा; शेअर बाजारात पुढील २ वर्षे राहणार मोठी घसरण?
3

निफ्टी 15000पर्यंत कोसळणार! तज्ज्ञांचा मोठा दावा; शेअर बाजारात पुढील २ वर्षे राहणार मोठी घसरण?

Iran Israel US War:तेल, सोने आणि शेअर बाजार… इराण -अमेरिका युद्धानं भारताच्या या सेक्टर्समध्ये येणार ‘तुफान’!
4

Iran Israel US War:तेल, सोने आणि शेअर बाजार… इराण -अमेरिका युद्धानं भारताच्या या सेक्टर्समध्ये येणार ‘तुफान’!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pak-Afghan War : ट्रम्प यांचा ग्रीन सिग्नल अन् पाकिस्तानचा अफगाणवर हल्ला? वॉशिंग्टनमध्ये ठरला ‘गेम प्लॅन’!

Pak-Afghan War : ट्रम्प यांचा ग्रीन सिग्नल अन् पाकिस्तानचा अफगाणवर हल्ला? वॉशिंग्टनमध्ये ठरला ‘गेम प्लॅन’!

Feb 28, 2026 | 07:20 PM
Adaniच्या ‘या’ शेअरवर सोमवारी ठेवा नजर! कंपनीशी संबंधित २ मोठे अपडेट्स समोर…

Adaniच्या ‘या’ शेअरवर सोमवारी ठेवा नजर! कंपनीशी संबंधित २ मोठे अपडेट्स समोर…

Feb 28, 2026 | 07:18 PM
Prajakta Mali : प्राजक्ता माळीने घेतली कामातून रजा! १५ दिवसांसाठी भक्तीत रंगणार रंग, गुरुभजनी अभिनेत्री दंग

Prajakta Mali : प्राजक्ता माळीने घेतली कामातून रजा! १५ दिवसांसाठी भक्तीत रंगणार रंग, गुरुभजनी अभिनेत्री दंग

Feb 28, 2026 | 07:17 PM
Tech Tips: गेमिंग -स्ट्रिमिंगमुळे नाही, तर ‘या’ कारणामुळे लवकर संपते फोनची बॅटरी! वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात

Tech Tips: गेमिंग -स्ट्रिमिंगमुळे नाही, तर ‘या’ कारणामुळे लवकर संपते फोनची बॅटरी! वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात

Feb 28, 2026 | 07:09 PM
PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

Feb 28, 2026 | 06:46 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

Feb 28, 2026 | 06:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM