Pak-Afghan War : ट्रम्प यांचा ग्रीन सिग्नल अन् पाकिस्तानचा अफगाणवर हल्ला? वॉशिंग्टनमध्ये ठरला ‘गेम प्लॅन’!

Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या ‘खूनी खेळा’वर दिला मोठा इशारा
तालिबान सैन्य पाकिस्तानच्या अंतर्गत भागांमध्ये घुसून ड्रोन हल्ले करत आहे. आतापर्यंत इस्लामाबादजवळील फैजाबाद लष्करी छावणी, नौशेरा येथील लष्करी मुख्यालय, जमरुद येथील लष्करी टाउनशिप आणि अबोटाबादमधील लष्करी छावण्यांवर हल्ले केले आहेत. तर यापूर्वी पाकिस्तानने देखील अफगाणिस्तानवर हल्ला करत २४७ तालिबानी सैनिकांना ठार केले आहे. तसेच अनेक दहशतवादी अड्ड उद्ध्वस्त केल्याचाही दावा केला आहे. यामुळे सध्या दक्षिण आशियात तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री आसिफ ख्वाजा यांनी तालिबानविरोधात थेट खुले युद्ध पुकारले आहे. मात्र या युद्ध सुरु होण्याच्या वेळेवरुन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा दावा करण्यात आला आहे. पाक-अफगाण युद्धाची सुत्रे अमेरिकेतून फिरली असल्याचा दावा केला जात आहे. अफगाण पत्रकार बिलाल सरवरी आणि अनेक तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, हे युद्ध अशा वेळी होत आहे जेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ ( Shehbaz Sharif ) अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या या भेटीनंतर अवघ्या काही तासांतच पाकिस्तानने अफगणास्तानच्या सीमेत घुसखोरी करत काबूल, कंधार आणि जलालाबाद यांसारख्या शहबांवर बॉम्ब हल्ले केले. यामुळे अमेरिकेच्या सांगण्यावरुन पाकिस्तानने अफगाणविरोधात युद्ध पुकारले का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अफगाण पत्रतार बिलाल सरवरी याने दावा केला आहे की, बग्राम एअरबेस या युद्धामागचे मोठे कारण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) पुन्हा सत्तेत आल्यापासून त्यांनी बग्राम एअरबेस परत मिळवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अफगाणिस्तानशी झालेल्या युद्धात अमेरिकेने हा लष्करी तळ सोडला होता. ही अमेरिकेची सर्वात मोठी चूक होती असे ट्रम्प यांचे मत आहे.
ट्रम्प यांच्या मते, या लष्करी तळावर चीनची नजर आहे आणि दक्षिण आशियातील चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेला हा तळ पुन्हा हवा आहे. हा एअरबेस परत देण्यास तालिबानने नकार दिला होता. यामुळे तालिबानवर दबावासाठी अमेरिका पाकिस्तानच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गेम खेळत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवाय पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानला शांतता प्रस्थापित करायची असल्यास अमेरिका मध्यस्थीसाठी तयार असल्याचेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
Tonight, Pakistani military strikes reportedly targeted multiple locations across Afghanistan, including Kabul, Kandahar, Paktia, Ningarhar, and Kunar. In Kabul, neighbourhoods such as Wazir Akbar Khan, Arzan Qemat, Darul Aman, Khushal Khan, and areas near Kabul airport were… pic.twitter.com/vcmY6S8keo — BILAL SARWARY (@bsarwary) February 26, 2026
Ans: पाकिस्तानने अलीकडे केलेल्या तालिबानवरील बॉम्ब हल्ल्यामुळे पाक-अफगाण संघर्ष पेटला आहे.
Ans: तज्ज्ञांचे मते, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ अलीकडे अमेरिका दौऱ्यावर गेले होते. या भेटीनंतर काही तासांतच अफगाणिस्तानवर हल्ला झाल्याने पाक-अफगाण युद्धामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा दावा केला जात आहे.
Ans: बग्राम एअरबेस हा अफगाणिस्तानमधील महत्वाचा लष्करी तळ आहे. अफगाणिस्तानशी झालेल्या युद्धात अमेरिकेने हा तळ सोडला होता. परंतु आता ट्रम्प यांना हा लष्करी तळ पुन्हा हवा आहे. यावरुन पाकिस्तानच्या माध्यमातून तालिबानवर दबाव आणला जात असल्याचा दावा केला जात आहे,