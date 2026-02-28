Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PAK vs SL: ‘इनसे न हो पाई…’ सेहवागचा पाकिस्तानला टोमणा, सेमीफायनलमध्ये येण्यासाठी मार्गही सांगितला

उद्या सूर्यकुमार यादवच्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्याप्रमाणेच आज पाकिस्तानसाठी 'करो या मरो'चा सामना आहे. तथापि, सेहवागने आधीच आपला निर्णय दिला आहे. सेहवागने पाकिस्तानला डिवचले आहे

Updated On: Feb 28, 2026 | 07:33 PM
विरेंद्र सेहवागची भविष्यवाणी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • विरेंद्र सेहवागने केली भविष्यवाणी 
  • पाकिस्तानची टीम पोहचणार नाही सेमीफायनलला
  • सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी सांगितला मार्ग 
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात शेजारी पाकिस्तानचे भविष्य धोक्यात आहे. शुक्रवारी इंग्लंडने न्यूझीलंडवर चार विकेटने विजय मिळवल्याने लाखो पाकिस्तानी चाहत्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले. पण समस्या अशी आहे की विश्वचषकाच्या सह-यजमान श्रीलंकेला (पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका) त्यांच्या घरच्या मैदानावर, पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर (ICC Men’s T20 World Cup) पराभूत करणे पुरेसे नाही. पाकिस्तानच्या उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेले गणित स्वतःच आव्हानात्मक आहे. या गणिताने (पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका गणना) सामना अत्यंत मनोरंजक बनवला आहे. माजी भारतीय महान खेळाडू देखील त्यांचे मत मांडत आहेत. वीरेंद्र सेहवागने पाकिस्तानच्या उपांत्य फेरीतील स्थानाला अप्रत्यक्षपणे फेटाळून लावले आहे, “ते ते करू शकणार नाहीत!” तथापि, सेहवागने उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा एक मार्ग देखील सांगितला.

सेहवाग म्हणाला, “मला वाटत नाही की पाकिस्तानी संघ उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करू शकेल.” मुद्दा असा आहे की जर पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी केली तर स्थान निश्चित करण्यासाठी त्यांना सुमारे ६५ धावांनी जिंकावे लागेल. आणि जर त्याचा शेजारी संघ दुसऱ्यांदा फलंदाजी करत असेल तर त्याला १३.२ षटकांत किंवा ७९ चेंडूंत जिंकावे लागेल.

PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

‘यावेळी प्रार्थनांचे उत्तर मिळणे कठीण आहे’

एका कार्यक्रमात सेहवाग म्हणाला, “यावेळी असे होणार नाही,” स्पष्ट, निरर्थक स्वरात. लक्ष्याचा पाठलाग करण्याबद्दल विचारले असता सेहवाग म्हणाला, “तेही होणार नाही.” त्याच्या काळातील दिग्गज फलंदाज पुढे म्हणाला, “मी म्हणत होतो की ते होणार नाही. पाकिस्तानसाठी ते इतके सोपे नाही. इंग्लंड-न्यूझीलंड सामन्यानंतर त्यांच्या प्रार्थनांचे उत्तर मिळाले हे खरे आहे, परंतु श्रीलंकेविरुद्ध त्या प्रार्थना कामी येणार नाहीत. मला वाटत नाही की पाकिस्तान आज उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल.” तथापि, सेहवागने पाकिस्तानला अंतिम चारमध्ये पोहोचण्याचा मार्ग सुचवताना म्हटले की जर श्रीलंका खूप वाईट खेळत असेल तरच पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचेल. माजी सलामीवीराने प्रश्न केला की १६० धावा करण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करणारा संघ अचानक यशस्वीरित्या पाठलाग कसा करू शकतो आणि तेही इतक्या कमी षटकांत.

पाकिस्तानसाठी एकमेव मार्ग

वीरू म्हणाला, “जर ते पात्र ठरले तर ते चांगले होईल. जर पाकिस्तानने १६० धावा केल्या आणि सामना ६० धावांनी जिंकला तर श्रीलंकेला ते साध्य करण्यासाठी खूप वाईट क्रिकेट खेळावे लागेल. आणि पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. यासाठी श्रीलंकेला ९० धावांवर सर्वबाद व्हावे लागेल. हे शक्य नाही. लक्ष्य १३.२ षटकांत पूर्ण करता येत असले तरी, पाकिस्तानकडे दर्जेदार फलंदाजांची कमतरता आहे. मुद्दा असा आहे की पाकिस्तान १६० धावा करण्यास सक्षम नाही. मग ते अंदाजे १४ षटकांत हा स्कोअर कसा साध्य करू शकतील?”

PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”

Published On: Feb 28, 2026 | 07:33 PM

PAK vs SL: ‘इनसे न हो पाई…’ सेहवागचा पाकिस्तानला टोमणा, सेमीफायनलमध्ये येण्यासाठी मार्गही सांगितला

Feb 28, 2026 | 07:33 PM
