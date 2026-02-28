PAK vs SL: ‘इनसे न हो पाई…’ सेहवागचा पाकिस्तानला टोमणा, सेमीफायनलमध्ये येण्यासाठी मार्गही सांगितला

सेहवाग म्हणाला, “मला वाटत नाही की पाकिस्तानी संघ उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करू शकेल.” मुद्दा असा आहे की जर पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी केली तर स्थान निश्चित करण्यासाठी त्यांना सुमारे ६५ धावांनी जिंकावे लागेल. आणि जर त्याचा शेजारी संघ दुसऱ्यांदा फलंदाजी करत असेल तर त्याला १३.२ षटकांत किंवा ७९ चेंडूंत जिंकावे लागेल.
PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी
‘यावेळी प्रार्थनांचे उत्तर मिळणे कठीण आहे’
एका कार्यक्रमात सेहवाग म्हणाला, “यावेळी असे होणार नाही,” स्पष्ट, निरर्थक स्वरात. लक्ष्याचा पाठलाग करण्याबद्दल विचारले असता सेहवाग म्हणाला, “तेही होणार नाही.” त्याच्या काळातील दिग्गज फलंदाज पुढे म्हणाला, “मी म्हणत होतो की ते होणार नाही. पाकिस्तानसाठी ते इतके सोपे नाही. इंग्लंड-न्यूझीलंड सामन्यानंतर त्यांच्या प्रार्थनांचे उत्तर मिळाले हे खरे आहे, परंतु श्रीलंकेविरुद्ध त्या प्रार्थना कामी येणार नाहीत. मला वाटत नाही की पाकिस्तान आज उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल.” तथापि, सेहवागने पाकिस्तानला अंतिम चारमध्ये पोहोचण्याचा मार्ग सुचवताना म्हटले की जर श्रीलंका खूप वाईट खेळत असेल तरच पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचेल. माजी सलामीवीराने प्रश्न केला की १६० धावा करण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करणारा संघ अचानक यशस्वीरित्या पाठलाग कसा करू शकतो आणि तेही इतक्या कमी षटकांत.
पाकिस्तानसाठी एकमेव मार्ग
वीरू म्हणाला, “जर ते पात्र ठरले तर ते चांगले होईल. जर पाकिस्तानने १६० धावा केल्या आणि सामना ६० धावांनी जिंकला तर श्रीलंकेला ते साध्य करण्यासाठी खूप वाईट क्रिकेट खेळावे लागेल. आणि पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. यासाठी श्रीलंकेला ९० धावांवर सर्वबाद व्हावे लागेल. हे शक्य नाही. लक्ष्य १३.२ षटकांत पूर्ण करता येत असले तरी, पाकिस्तानकडे दर्जेदार फलंदाजांची कमतरता आहे. मुद्दा असा आहे की पाकिस्तान १६० धावा करण्यास सक्षम नाही. मग ते अंदाजे १४ षटकांत हा स्कोअर कसा साध्य करू शकतील?”
