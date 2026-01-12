Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai News : प्रताप सरनाईकांच्या नेतृत्वात शिवसैनिकांचे मोठे शक्तिप्रदर्शन; विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर

मीरा भाईंदर शहरात प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेची जाहीर सभा पार पडली.

Updated On: Jan 12, 2026 | 06:46 PM

मीरा भाईंदर शहरात प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेची जाहीर सभा पार पडली. या सभेत मोठ्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित होते. मीरा भाईंदरमध्ये शिवसेनेची ताकद कमी असल्याचा दावा करण्यात येत होता. पण या सभेच्या माध्यमातून शिवसेनेने विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

Published On: Jan 12, 2026 | 06:46 PM

