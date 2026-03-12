Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Kharghar Haj House Modern Facilities Religious Training Hub Near International Airport

Haj House Kharghar: हज यात्रेकरूंसाठी गुड न्यूज! नवी मुंबईत मिळणार जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि प्रशिक्षण

यात्रेला जाण्यापूर्वी यात्रेकरूंना आवश्यक असलेले तांत्रिक आणि धार्मिक प्रशिक्षण येथे दिले जाईल. नवी मुंबईतील खारघर हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जवळ असल्याने या केंद्राचा यात्रेकरूंना मोठा फायदा होणार आहे

Updated On: Mar 12, 2026 | 02:45 PM
Haj House Kharghar: भारतीय हज समितीने हज यात्रेकरूंच्या सुविधेसाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. नवी मुंबईतील खारघर येथे नवीन ‘हज हाऊस’ उभारण्यासाठी भारतीय हज समितीने केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत (CPWD) सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. सीपीडब्ल्यूडीच्या कार्यालयात या करारावर औपचारिक स्वाक्षरी करण्यात आली.

हे नवीन हज हाऊस केवळ निवासासाठी नसेल, तर ते ट्रान्झिट-कम-ट्रेनिंग (Transit-cum-Training) आणि सुविधा केंद्र म्हणून काम करेल. यात्रेला जाण्यापूर्वी यात्रेकरूंना आवश्यक असलेले तांत्रिक आणि धार्मिक प्रशिक्षण येथे दिले जाईल. नवी मुंबईतील खारघर हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जवळ असल्याने या केंद्राचा यात्रेकरूंना मोठा फायदा होणार आहे.या केंद्रामध्ये यात्रेकरूंसाठी विश्रांती कक्ष, माहिती केंद्र आणि इतर आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

या प्रकल्पाला भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाकडून 21 जानेवारी 2026 रोजी तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तावित केंद्र सुमारे 225 कोटी रुपये खर्चाने बांधले जाणार असून त्यासाठी भारतीय हज समिती निधी देणार आहे.

या व्यवस्थेनुसार, भारतीय हज समितीने त्यांच्या स्थापित नियम आणि प्रक्रियांनुसार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सीपीडब्ल्यूडीला नियुक्त केले आहे. सीपीडब्ल्यूडी या सुविधेचे नियोजन डिझाईन आणि बांधकाम करेल जेणेकरून प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होईल, गुणवत्ता मानकांचे पालन होईल आणि मंजूर प्रकल्प मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम होईल.

हे ट्रान्झिट-कम-ट्रेनिंग आणि सुविधा केंद्र भारतीय यात्रेकरूंना हजसाठी मक्का येथे पवित्र प्रवास करण्यापूर्वी मदत करणारी एक आधुनिक एकात्मिक सुविधा म्हणून काम करेल. या केंद्रातून प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, निवास व्यवस्था आणि सुविधा सेवा प्रदान केल्या जातील, ज्यामुळे यात्रेकरूंना हज यात्रेसाठी चांगली तयारी करता येईल आणि त्यांचा प्रवासाचा अनुभव सुखद होईल.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, प्रस्तावित हज हाऊस च्या जवळच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित होत आहे. हे विमानतळ एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर हज यात्रेकरूंना आधीच चांगली संपर्क व्यवस्था आणि सोयीस्कर प्रवास व्यवस्था मिळेल. विमानतळाजवळील नवीन हज हाऊस हजसाठी जाणाऱ्या यात्रेकरूंच्या एकूण सोयीसुविधेत लक्षणीय सुधारणा करेल अशी अपेक्षा आहे.

हा उपक्रम हज यात्रेकरूंसाठी पायाभूत सुविधा आणि सेवा सुधारण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण वचन पद्धतीचे प्रतीक आहे. तसेच हज यात्रेशी संबंधित व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा मजबूत करण्याच्या दिशेनेही हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

 

Published On: Mar 12, 2026 | 02:35 PM

