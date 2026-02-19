Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल

'सुपर डुपर' हा आगामी चित्रपट आता लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. अशातच या चित्रपटामधील नवीन गाणं ‘नाचा दणाना’ प्रदर्शित झालं आहे. ज्याची क्रेझ चाहत्यांमध्ये दिसून येत आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:55 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाणं प्रदर्शित
  • ललित-विदुलाची दिसली कमाल केमिस्ट्री
  • ‘सुपर डुपर’ कधी होणार प्रदर्शित?
 

मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या जोरदार चर्चेत असलेल्या ‘सुपर डुपर’ या आगामी चित्रपटातील ‘नाचा दणाना’ हे गाणे प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले आहे. हळदी समारंभाच्या पार्श्वभूमीवर साकारलेले हे गाणे धमाल संगीत, भव्य सेट्स आणि उत्साहाने भरलेल्या सादरीकरणामुळे हे गाणं ऐकल्याबरोबरच प्रेक्षकांना थिरकायला भाग पडेल हे नक्की.

या गाण्यात ललित प्रभाकर आणि विदुला चौगुले यांची जोडी विशेष सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्यांच्या जोडीला ज्येष्ठ अभिनेत्री निर्मिती सावंत, शशांक शेंडे, हृषिकेश जोशी, नम्रता संभेराव, कुशल बद्रिके आणि प्रतीक्षा कोते या दमदार कलाकारांची साथ लाभली आहे. संपूर्ण कुटुंब एकत्र येऊन साजरा करत असलेला आनंद, रंगतदार नृत्यरचना आणि आकर्षक वेशभूषा यामुळे गाण्याला वेगळीच रंगत मिळाली आहे.

सलमान खानचे वडील सलीम खान… तर सलीम खान यांचे वडील कोण? ब्रिटिश सरकारमध्ये केले महत्वाचे काम

दिग्दर्शक समीर आशा पाटील यांनी लिहिलेल्या गाण्याला अभिनव जगताप यांचे उत्स्फूर्त संगीत लाभले आहे. तर आदर्श शिंदे आणि आनंदी जोशी यांच्या आवाजाने गाण्यात अफलातून ऊर्जा आणली आहे. ‘कौटुंबिक महासोहळा’ ही चित्रपटाची टॅगलाईन असल्याने ‘नाचा दणाना’मध्ये नात्यांमधला जिव्हाळा, एकत्र येण्याचा आनंद आणि कुटुंबातील बंध अधिक ठळकपणे जाणवत आहेत.

 

विशेष म्हणजे, गाण्यातील हुक स्टेप प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली असून ती लवकरच ट्रेंडिंग होण्याची चिन्हे आहेत. लग्नसमारंभ आणि हळदी कार्यक्रमांमध्ये हे गाणे हमखास वाजणार, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. झी स्टुडिओज प्रस्तुत, नाईंटी नाईन प्रॉडक्शन्स आणि सिद्धिविनायक प्रॉडक्शन्स निर्मित तसेच समीर आशा पाटील दिग्दर्शित ‘सुपर डुपर’ हा चित्रपट येत्या ३ एप्रिल रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

‘enough- enough- enough’ म्हणत जया बच्चनने पुन्हा पापाराझींना फटकारले; करण जोहरने दिला पाठिंबा, चाहत्यांनी केले कौतुक

विजय शिंदे आणि नरेश बोर्डे हे चित्रपटाचे निर्माते असून उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर प्रस्तुतकर्ते आहेत. धमाल गाणी, रंगतदार कलाकार आणि कुटुंबाचा जल्लोष यांचा संगम असलेला ‘नाचा दणाना’ सध्या प्रेक्षकांच्या प्लेलिस्टवर अधिराज्य गाजवत आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी आणि त्याची कथा जाणून घेण्यासाठी छते उत्सुक आहेत.

Published On: Feb 19, 2026 | 11:55 AM

हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल

हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल

Feb 19, 2026 | 11:55 AM
