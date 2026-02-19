हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल

मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या जोरदार चर्चेत असलेल्या ‘सुपर डुपर’ या आगामी चित्रपटातील ‘नाचा दणाना’ हे गाणे प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले आहे. हळदी समारंभाच्या पार्श्वभूमीवर साकारलेले हे गाणे धमाल संगीत, भव्य सेट्स आणि उत्साहाने भरलेल्या सादरीकरणामुळे हे गाणं ऐकल्याबरोबरच प्रेक्षकांना थिरकायला भाग पडेल हे नक्की.
या गाण्यात ललित प्रभाकर आणि विदुला चौगुले यांची जोडी विशेष सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्यांच्या जोडीला ज्येष्ठ अभिनेत्री निर्मिती सावंत, शशांक शेंडे, हृषिकेश जोशी, नम्रता संभेराव, कुशल बद्रिके आणि प्रतीक्षा कोते या दमदार कलाकारांची साथ लाभली आहे. संपूर्ण कुटुंब एकत्र येऊन साजरा करत असलेला आनंद, रंगतदार नृत्यरचना आणि आकर्षक वेशभूषा यामुळे गाण्याला वेगळीच रंगत मिळाली आहे.
दिग्दर्शक समीर आशा पाटील यांनी लिहिलेल्या गाण्याला अभिनव जगताप यांचे उत्स्फूर्त संगीत लाभले आहे. तर आदर्श शिंदे आणि आनंदी जोशी यांच्या आवाजाने गाण्यात अफलातून ऊर्जा आणली आहे. ‘कौटुंबिक महासोहळा’ ही चित्रपटाची टॅगलाईन असल्याने ‘नाचा दणाना’मध्ये नात्यांमधला जिव्हाळा, एकत्र येण्याचा आनंद आणि कुटुंबातील बंध अधिक ठळकपणे जाणवत आहेत.
विशेष म्हणजे, गाण्यातील हुक स्टेप प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली असून ती लवकरच ट्रेंडिंग होण्याची चिन्हे आहेत. लग्नसमारंभ आणि हळदी कार्यक्रमांमध्ये हे गाणे हमखास वाजणार, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. झी स्टुडिओज प्रस्तुत, नाईंटी नाईन प्रॉडक्शन्स आणि सिद्धिविनायक प्रॉडक्शन्स निर्मित तसेच समीर आशा पाटील दिग्दर्शित ‘सुपर डुपर’ हा चित्रपट येत्या ३ एप्रिल रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
विजय शिंदे आणि नरेश बोर्डे हे चित्रपटाचे निर्माते असून उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर प्रस्तुतकर्ते आहेत. धमाल गाणी, रंगतदार कलाकार आणि कुटुंबाचा जल्लोष यांचा संगम असलेला ‘नाचा दणाना’ सध्या प्रेक्षकांच्या प्लेलिस्टवर अधिराज्य गाजवत आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी आणि त्याची कथा जाणून घेण्यासाठी छते उत्सुक आहेत.