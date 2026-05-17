  Satara News Warning Of Strict Discipline At Satara Municipal Council Shivendrasinharaje Reprimands Office Bearers

Satara News : सातारा पालिकेत शिस्तीचा इशारा; शिवेंद्रसिंहराजेंची पदाधिकाऱ्यांना कानउघाडणी, राजकारण पुन्हा तापले

Satara News : सातारा नगरपालिकेतील गदारोळानंतर भाजपमध्ये अंतर्गत हालचालींना वेग आला असून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री Shivendrasinhraje Bhosale यांनी पदाधिकारी आणि नगरसेवकांची तातडीची बैठक घेतली. बैठकीत त्यांनी पक्षातील शिस्तभंग, गटबाजी आणि वैयक्तिक मतभेदांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Updated On: May 17, 2026 | 07:21 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • नगरसेवकांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
  • नव्या विकास प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यावर या बैठकीत चर्चा होणार
  • सातारा पालिकेतील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले
Satara News : सातारा नगरपालिकेतील अलीकडील गदारोळ आणि अंतर्गत वादांनंतर भाजपमध्ये हालचालींना वेग आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री Shivendrasinhraje Bhosale यांनी पालिकेतील पदाधिकारी आणि नगरसेवकांची तातडीची बैठक घेत पक्षातील शिस्तभंगावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शहर विकासाच्या मुद्द्यांवर एकत्रितपणे काम करण्याऐवजी वैयक्तिक मतभेद आणि गटबाजी वाढत असल्याने त्यांनी संबंधितांना स्पष्ट शब्दांत सुनावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत झालेल्या गोंधळामुळे शहरात भाजपच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी शिवेंद्रसिंहराजे यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. “जनतेने आपल्याला विकासकामांसाठी निवडून दिले आहे. सभागृहात आरोप-प्रत्यारोप आणि संघर्ष करण्यासाठी नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी नगरसेवकांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली.

बैठकीत शहरातील रखडलेली विकासकामे, स्वच्छतेबाबत येणाऱ्या तक्रारी, पाणीपुरवठा आणि रस्त्यांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यात कोणतीही कुचराई सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. विशेषतः ठेके आणि विकासकामांच्या वाटपावरून निर्माण होणाऱ्या वादांबाबत शिवेंद्रसिंहराजे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “पालिकेतील सर्व कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत. कामांच्या गुणवत्तेशी तडजोड झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

दरम्यान, साताऱ्याच्या आगामी विकास आराखड्याबाबत खासदार Udayanraje Bhosale यांच्यासोबत लवकरच समन्वय बैठक होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. शहरातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था तसेच नव्या विकास प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यावर या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

पालिकेतील अंतर्गत संघर्षामुळे भाजपची प्रतिमा मलिन होत असल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे आगामी काळात पक्षांतर्गत शिस्त, समन्वय आणि विकासकामांवर अधिक भर दिला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या कठोर भूमिकेमुळे सातारा पालिकेतील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून, येत्या काही दिवसांत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Published On: May 17, 2026 | 07:21 PM

Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Satara News : ठेवीदारांनी 'या' तारखेपर्यंत सातारा आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधा, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांचं आवाहन

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

