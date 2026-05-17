Satara News : सातारा पालिकेत शिस्तीचा इशारा; शिवेंद्रसिंहराजेंची पदाधिकाऱ्यांना कानउघाडणी, राजकारण पुन्हा तापले

पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत झालेल्या गोंधळामुळे शहरात भाजपच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी शिवेंद्रसिंहराजे यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. “जनतेने आपल्याला विकासकामांसाठी निवडून दिले आहे. सभागृहात आरोप-प्रत्यारोप आणि संघर्ष करण्यासाठी नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी नगरसेवकांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
बैठकीत शहरातील रखडलेली विकासकामे, स्वच्छतेबाबत येणाऱ्या तक्रारी, पाणीपुरवठा आणि रस्त्यांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यात कोणतीही कुचराई सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. विशेषतः ठेके आणि विकासकामांच्या वाटपावरून निर्माण होणाऱ्या वादांबाबत शिवेंद्रसिंहराजे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “पालिकेतील सर्व कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत. कामांच्या गुणवत्तेशी तडजोड झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, साताऱ्याच्या आगामी विकास आराखड्याबाबत खासदार Udayanraje Bhosale यांच्यासोबत लवकरच समन्वय बैठक होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. शहरातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था तसेच नव्या विकास प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यावर या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
पालिकेतील अंतर्गत संघर्षामुळे भाजपची प्रतिमा मलिन होत असल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे आगामी काळात पक्षांतर्गत शिस्त, समन्वय आणि विकासकामांवर अधिक भर दिला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या कठोर भूमिकेमुळे सातारा पालिकेतील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून, येत्या काही दिवसांत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.