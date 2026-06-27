Sudhir Gadgil : सांगलीचे भाजप आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या कारला भीषण अपघात; एअरबॅगमुळे मोठा अनर्थ टळला

अपघातात आमदार गाडगीळ यांच्या हाताच्या बोटाला किरकोळ दुखापत झाली असून त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, धडकेत दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला असून त्याला तातडीने मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, सेवा रस्त्यावर अचानक दुचाकी आल्याने अपघात टाळण्यासाठी आमदार गाडगीळ यांच्या चालकाने वाहन वळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अंतर कमी असल्याने कारची जोरदार धडक झाली. धडकेनंतर कारचे पुढील बाजूचे मोठे नुकसान झाले. अपघातानंतर काही काळ परिसरात नागरिकांची मोठी गर्दी झाली.
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घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत केली. अपघाताचा पंचनामा करण्यात आला असून नेमका अपघात कशामुळे झाला, याचा तपास सुरू आहे. या अपघातामुळे काही काळ सेवा रस्त्यावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. सुदैवाने एअरबॅग कार्यान्वित झाल्याने आमदार गाडगीळ यांच्यासह वाहनातील इतरांचा जीव वाचल्याची चर्चा घटनास्थळी होती.
या अपघातामध्ये दुचाकीस्वार जखमी झाला असून तत्काळ १०८ रूग्णवाहिका बोलवून त्यास मिरज सिव्हीलमध्ये उपचारास दाखल केले. अपघातानंतर घटनास्थळी तत्काळ पोलिसांनी धाव घेतली. महामार्ग पोलिसही धावले. घटनास्थळी गर्दी झाली होती. पोलिसांनी गर्दी हटवली. दुसऱ्या मोटारीतून आमदार गाडगीळ यांना खासगी रूग्णालयात उपचारासाठी नेले. प्राथमिक उपचारानंतर आमदार गाडगीळ हे निवासस्थानी आले. अनेकांनी दूरध्वनी करून त्यांची विचारपूस केली.
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