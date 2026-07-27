Bhootam Bhayam Song: मिका सिंग आणि श्रीमान लिजेंडची जुगलबंदी! ‘भूतम भयम्’चं ‘हॅपी न्यू इयर’ गाणं ठरतंय सुपरहिट

प्रदर्शनानंतर प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळवत असलेला ‘भूतम भयम्’ हा चित्रपट सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. हॉरर आणि कॉमेडीचा अनोखा संगम, दमदार अभिनय, भव्य सेट्स आणि मनोरंजक कथेसह चित्रपटातील ‘हॅपी न्यू इयर’ हे गाणेही सोशल मीडियावर आणि प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय होत आहे.
बॉलिवूडचा लोकप्रिय गायक मिका सिंग यांच्या दमदार आवाजात साकारलेल्या या गाण्याला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. श्रीनाथ म्हात्रे यांचे जोशपूर्ण संगीत आणि खंडेराव यांनी लिहिलेले बोल यामुळे हे गाणे प्रत्येक सेलिब्रेशनसाठी योग्य ठरत असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली आहे. चित्रपटगृहातून बाहेर पडताना अनेक प्रेक्षक हे गाणे गुणगुणताना दिसत असून, आगामी न्यू इयर सेलिब्रेशनमध्ये हे गाणे पार्टी अँथम ठरणार असल्याची चर्चा आहे.
या गाण्याचे आणखी एक आकर्षण म्हणजे लोकप्रिय युट्यूबर श्रीमान लिजेंड अर्थात सिद्धांत जोशी याची विशेष उपस्थिती. त्याच्या एन्ट्रीमुळे गाण्याला वेगळीच रंगत आली असून, विशेषतः तरुण प्रेक्षकांकडून त्याचे कौतुक होत आहे.
याबाबत मिका सिंग म्हणाला, “‘हॅपी न्यू इयर’ गाताना खूप आनंद आला. या गाण्यातील ऊर्जा, बीट्स आणि सेलिब्रेशनचा माहोल रेकॉर्डिंगदरम्यानच जाणवत होता. प्रत्येक पार्टीमध्ये हे गाणे वाजेल, असा मला विश्वास आहे.”
तर श्रीमान लिजेंड उर्फ सिद्धांत जोशी म्हणाला, “‘भूतम भयम्’सारख्या मोठ्या चित्रपटाचा भाग होणं माझ्यासाठी खास अनुभव आहे. गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान संपूर्ण टीमसोबत खूप मजा आली. हीच ऊर्जा प्रेक्षकांनाही गाण्यातून अनुभवायला मिळेल.”
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चित्रपटाचे दिग्दर्शक रामचंद्र अरुण गांवकर यांनी सांगितले की, “‘हॅपी न्यू इयर’ हे गाणे चित्रपटातील सर्वात रंगतदार भाग आहे. मिका सिंग यांच्या आवाजामुळे गाण्याला वेगळी ओळख मिळाली असून, श्रीमान लिजेंड आणि ऑरेंज ज्यूस गँगच्या सहभागामुळे त्यात युवा रंग भरला आहे.”
झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि कायरा कुमार क्रिएशन्स निर्मित ‘भूतम भयम्’ या चित्रपटाची निर्मिती नरेन कुमार आणि महेश ज्ञानदेव कोरडे यांनी केली असून, लेखन-दिग्दर्शन रामचंद्र अरुण गांवकर यांचे आहे. चित्रपटात ऑरेंज ज्यूस गँग, पुष्कराज चिरपुटकर आणि मनमीत पेम यांच्या प्रमुख भूमिका असून, प्रेक्षकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे चित्रपट यशस्वी वाटचाल करत आहे.
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