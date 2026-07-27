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Maharashtra Farmer Suicide: अजून किती बळी जाणार? कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने शेतकऱ्याची आत्महत्या; हृदयद्रावक घटना

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:20 PM IST
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सारांश

Maharashtra Farmer Suicide News: राज्य सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' अंतर्गत जाहीर झालेल्या यादीत नाव नसल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.

प्रशासकीय चौकशी आणि आर्थिक मदतीसाठी आवाहन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळमधील या दुःखद घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. या घटनेनंतर संतप्त गावकऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी, कर्जमाफीच्या यादीची फेरतपासणी आणि पीडित कुटुंबाला तात्काळ नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.

प्रशासकीय चौकशी आणि आर्थिक मदतीसाठी आवाहन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळमधील या दुःखद घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. या घटनेनंतर संतप्त गावकऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी, कर्जमाफीच्या यादीची फेरतपासणी आणि पीडित कुटुंबाला तात्काळ नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.

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विस्तार
  • अजून किती बळी जाणार?
  • कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने शेतकऱ्याची आत्महत्या
  • हृदयद्रावक घटना
Yavatmal Farmer Suicide News Marathi: महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातून एक दुःखद घटना समोर आली आहे. राळेगाव तालुक्यातील भांब गावातील ४९ वर्षीय शेतकरी राजू बापूराव चुड्डुके यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. सरकारच्या कर्जमाफीच्या यादीत आपले नाव नसल्याने व्यथित झालेल्या त्यांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्याना त्यांना मृत्यू घोषित करण्यात आले. राजू यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन लहान मुले असा परिवार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राजू चुड्डुके यांच्या मालकीची मौजा मुधापूर (उजाड) येथे १ हेक्टर (३९ एकर) शेतजमीन होती. त्यांच्यावर बँकेचे थकीत कर्ज होते आणि सरकारच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या यादीत आपला समावेश होईल अशी त्यांना आशा होती. याच आशेने ते यादी तपासण्यासाठी राळेगाव येथील मध्यवर्ती बँकेत गेले, परंतु यादीत आपले नाव न आढळल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला.

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शेतकरी वाढता शेती खर्च

घरी परतल्यानंतर राजू दिवसभर चिंतेत होते. शनिवारी (२५ जुलै) रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी घरी विष प्राशन केले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना तात्काळ राळेगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले, जिथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. मृत शेतकऱ्याच्या पश्चात पत्नी आणि दोन लहान मुले आहेत. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, वाढता शेती खर्च, बियाणे आणि खतांच्या किमती, दुष्काळ आणि कर्जाचा बोजा यामुळे त्यांचे कुटुंब आधीच आर्थिक अडचणींशी झुंजत होते. कर्जमाफी ही त्यांची शेवटची आशा होती.

“कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, पण सरकार ते पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले”

कुटुंब आणि गावकऱ्यांचा आरोप आहे की, सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असताना, अनेक पात्र शेतकऱ्यांना यादीतून वगळण्यात आले. त्यांच्या मते, याच निराशेमुळे राजू चुड्डुके यांनी असे टोकाचे पाऊल उचलले. यवतमाळ हा जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांसाठी प्रवण म्हणून ओळखला जातो. या घटनेनंतर, गावकऱ्यांनी सरकार आणि प्रशासनाकडे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची, कर्जमाफी प्रक्रियेचा आढावा घेण्याची आणि मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला तात्काळ आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे.

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प्रशासकीय चौकशी आणि आर्थिक मदतीसाठी आवाहन

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळमधील या दुःखद घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. या घटनेनंतर संतप्त गावकऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी, कर्जमाफीच्या यादीची फेरतपासणी आणि पीडित कुटुंबाला तात्काळ नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.

Web Title: Yavatmal farmer dies by suicide after name missing from loan waiver list

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Published On: Jul 27, 2026 | 03:20 PM

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