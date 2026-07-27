Maharashtra Farmer Suicide: अजून किती बळी जाणार? कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने शेतकऱ्याची आत्महत्या; हृदयद्रावक घटना

मिळालेल्या माहितीनुसार, राजू चुड्डुके यांच्या मालकीची मौजा मुधापूर (उजाड) येथे १ हेक्टर (३९ एकर) शेतजमीन होती. त्यांच्यावर बँकेचे थकीत कर्ज होते आणि सरकारच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या यादीत आपला समावेश होईल अशी त्यांना आशा होती. याच आशेने ते यादी तपासण्यासाठी राळेगाव येथील मध्यवर्ती बँकेत गेले, परंतु यादीत आपले नाव न आढळल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला.
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घरी परतल्यानंतर राजू दिवसभर चिंतेत होते. शनिवारी (२५ जुलै) रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी घरी विष प्राशन केले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना तात्काळ राळेगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले, जिथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. मृत शेतकऱ्याच्या पश्चात पत्नी आणि दोन लहान मुले आहेत. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, वाढता शेती खर्च, बियाणे आणि खतांच्या किमती, दुष्काळ आणि कर्जाचा बोजा यामुळे त्यांचे कुटुंब आधीच आर्थिक अडचणींशी झुंजत होते. कर्जमाफी ही त्यांची शेवटची आशा होती.
कुटुंब आणि गावकऱ्यांचा आरोप आहे की, सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असताना, अनेक पात्र शेतकऱ्यांना यादीतून वगळण्यात आले. त्यांच्या मते, याच निराशेमुळे राजू चुड्डुके यांनी असे टोकाचे पाऊल उचलले. यवतमाळ हा जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांसाठी प्रवण म्हणून ओळखला जातो. या घटनेनंतर, गावकऱ्यांनी सरकार आणि प्रशासनाकडे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची, कर्जमाफी प्रक्रियेचा आढावा घेण्याची आणि मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला तात्काळ आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे.
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शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळमधील या दुःखद घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. या घटनेनंतर संतप्त गावकऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी, कर्जमाफीच्या यादीची फेरतपासणी आणि पीडित कुटुंबाला तात्काळ नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.