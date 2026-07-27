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Patanjali Atta : पतंजलीच्या पिठात आढळलं कीटकनाशक! बाजारातून साठा मागे घेण्याचे आदेश; शेअर्समध्ये मोठी घसरण

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:36 PM IST
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सारांश

बाबा रामदेव यांच्या पतंजली समूहातील 'पतंजली फूड्स'ला मोठा धक्का बसला आहे. पतंजलीच्या पिठामध्ये कीटकनाशकांचे प्रमाण आढळल्याने ते बाजारातून तात्काळ परत मागवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कारवाईच्या वृत्तानंतर शेअर बाजारात पतंजली फूड्सच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पतंजलीच्या पिठात आढळलं कीटकनाशक!
  • बाजारातून साठा मागे घेण्याचे आदेश;
  • शेअर्समध्ये मोठी घसरण
Patanjali Atta Controversy : बाबा रामदेव यांच्या पतंजली फूड्स कंपनीवर मोठं संकट कोसळल्याचं समोर येत आहे. न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि त्याचा परिणाम कंपनीच्या इमेजसह शेअरवरही मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसला. आज, २७ जुलै रोजी शेअर बाजारात या शेअर्सची मोठी घसरण दिसून आली आहे. कंपनीला गव्हाच्या पिठाची एक बॅच परत मागवण्याचे निर्देश देणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही घसरण झाली आहे. नेमकं काय घडलं? प्रकरण काय आहे? सविस्तर समजून घेऊयात.

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पतंजलीच्या पिठात कीटकनाशके

केरळमधील कोट्टायम अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने केलेल्या तपासणीत पिठाच्या बॅचमध्ये क्लोरपायरीफॉस या कीटकनाशकाचे प्रमाण कायदेशीर मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आढळले. कंपनीने २४ जुलै रोजी एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये सांगितले की, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना गव्हाच्या पिठाच्या एका बॅचमध्ये परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त कीटकनाशकाचे अवशेष आढळले, ज्यामुळे पतंजली फूड्सला ती बॅच परत मागवावी लागली.

पतंजली फूड्सच्या स्पष्टीकरणात काय?

पतंजली फूड्सने सांगितले की, त्यांना २४ जुलै रोजी केरळमधील कोट्टायम येथील अन्न सुरक्षा सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यालयातून रिकॉल ऑर्डर मिळाला. त्यानंतर माल परत मागवण्याचा आदेश देण्यात आले. कंपनीने सांगितले की, २० जुलै रोजीचा हा आदेश त्यांना २४ जुलै रोजी मिळाला. कंपनीने असेही म्हटले आहे की, ही समस्या केवळ गव्हाच्या पिठाच्या एका विशिष्ट बॅचशी संबंधित आहे आणि त्याचा कंपनीच्या इतर उत्पादनांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.

क्लोरपायरीफॉस म्हणजे काय?

हे एक ऑर्गनोफॉस्फेट कीटकनाशक आहे, जे पिकांमधील कीटक मारण्यासाठी वापरले जाते. अन्नातून याचे अतिरिक्त प्रमाण घेतल्यास मज्जासंस्थेशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. याच्या अतिसेवनामुळे चक्कर येणे, डोकेदुखी आणि पोट खराब होणे यांसारखे त्रासही होऊ शकतात. त्यामुळे हे बरंच घातक ठरु शकतं. या सगळ्याचा घातक परिणाम होऊ नये यासाठी हे धोक्याचं ठरु शकतं.

शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण

गव्हाच्या पिठात कीटकनाशके आढळल्याची आणि काही बॅचेस परत मागवल्याच्या बातमीचा परिणाम आज पतंजली फूड्सच्या शेअर्सवर होत आहे. या बातमीनंतर, पतंजली फूड्सचे शेअर्स ₹५५२ च्या उच्चांकावरून घसरून प्रति शेअर सुमारे ₹३४४ वर आले. ही ₹२०८.५५ ची घसरण आहे. याचा अर्थ, स्टॉक त्याच्या उच्चांकावरून ३७.७४% ने खाली आला आहे. त्याचा ५२-आठवड्यांचा नीचांक ₹३२८.२० आहे, म्हणजेच स्टॉक सध्या त्याच्या नीचांकाच्या अगदी जवळ आहे.

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Web Title: Patanjali atta recalled due to pesticides patanjali foods shares fall marathi article

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Published On: Jul 27, 2026 | 03:36 PM

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