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NEET UG Re-Exam: परीक्षेआधीच प्रश्नपत्रिका विक्रीसाठी उपलब्ध? विद्यार्थ्यांची फसवणूक तर होत नाही ना?

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:32 PM IST
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सारांश

NTA Clarification : २१ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या नीट यूजी री-एग्जामचा (NEET UG Re-Exam) पेपर सोशल मीडिया आणि टेलीग्रामवर लीक झाल्याचा दावा केला जात आहे. पण, या दाव्यांमध्ये किती तथ्य आहे? एनटीएने यावर काय पाऊल उचलले आहे आणि सायबर क्राईम विभागाचा तपास कोणत्या दिशेने सुरू आहे? जाणून घ्या सविस्तर वृत्त.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET 2026 paper leak : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ३ मे रोजी झालेल्या नीट परीक्षेची चौकशी अजून पूर्ण झालेली नसताना आता अगामी पेपरफुटीची चर्चा सर्वेत्र होत आहे. नीट युजी री-एग्जामचा (NEET UG Re-Exam) पेपर लीक झाल्याच्या बातम्यांनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. सोशल मिडीयाच्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर)वर अनेक पोस्ट असा दावा करत आहेत की, एका खाजगी टेलिग्राम ग्रुपच्या माध्यमातून नीट री-एग्जामच्या प्रश्नपत्रिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. यावर एनटीएने नेमके काय उत्तर दिले आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.

टेलिग्राम पेजवर नीट यूजी री-एग्जामच्या प्रश्नपत्रिका लीक!

सोशल मीडिया ‘एक्स’ वर @PRINCESHRI43069 नावाच्या एका अकांऊंटवरून नीट यूजी री-एग्जामच्या प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच याप्रकरणी ‘सायबर दोस्त’ आणि ‘एनटीए’ कडे कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या पोस्टमध्ये लिहले आहे की, ‘प्रिय @NTA_Exams आणि @Cyberdost, मला काही टेलिग्राम पेजेस सापडली आहेत.

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जी व्यक्ती चालवत आहे, त्या लिंक्स => https://t.me/+XEOSuf_meIVjNDJl (खाजगी ग्रुप), दुसरी https://t.me/reneetleakpaper2026, तिसरी https://t.me/+YTHud1TLvphjMDc1 NEET2026 च्या प्रश्नपत्रिका विकत आहेत. कृपया यावर कारवाई करावी.

एनटीएने दिले उत्तर

या पोस्टला उत्तर देताना एनटीएने लिहले आहे की, शहानिशा आणि कारवाई करण्यासाठी सायबर क्राईम विभागाला माहिती दिली जात आहे. यावरून स्पष्ट झाले की, टेलिग्रामच्या माध्यमातून नीट री-एग्जामच्या प्रश्नपत्रिका लीक केल्या जात असल्याची माहिती एनटीएनेला मिळाली आहे.

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एनटीएने विद्यार्थ्याना काय दिला सल्ला?

या प्रकरणावर तपास सध्या सुरू असून एनटीएने अशा अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. कारण NEET 2026 री एग्जामच्या प्रश्नपत्रिकेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली जाऊ शकते. अशा अफवांमुळे विद्यार्थ्यामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. आता एनटीए या आव्हानाचा सामना करत असून आता विद्यार्थ्यामधील विश्वास टिकवून ठेवते की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Web Title: Neet ug re exam paper leak nta clarification telegram viral post

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Published On: Jun 04, 2026 | 03:32 PM

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