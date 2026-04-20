Solapur News : रस्ता डांबरीकरणात गैरप्रकाराचा आरोप; नगरसेविका उपोषणावर, अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

सोलापुरच्या नगरसेविका श्रद्धा पवार यांनी रस्ता डांबरीकरणीतील गैरप्रकारचा आरोप करत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. ३.५१ कोटींटच्या कामात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर केली आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 05:18 PM
Solapur Raod Scam

  • रस्ता डांबरीकरणातील गैरप्रकाराच्या आरोपावरून नगरसेविका उपोषणावर
  • अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
  • चौकशीची हालचाल सुरू
सोलापूर : शहरातील डी-मार्ट ते विजापूर हायवे या मार्गावरील रस्ता डांबरीकरणाच्या कामात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत भाजपच्या प्रभाग क्रमांक ७ मधील नगरसेविका श्रद्धा पवार यांनी सोलापूर महानगरपालिकेत उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

सदर रस्त्याच्या कामासाठी सुमारे ३ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे नमूद असले, तरी हे काम नेमक्या कोणत्या योजनेअंतर्गत करण्यात आले, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. चुकीचे इस्टिमेट तयार करून ठेकेदाराला लाभ मिळवून देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

‘राष्ट्रीय धुळमुक्त योजना’ अंतर्गत काम झाले असल्यास, इस्टिमेटमधील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून अतिरिक्त आयुक्त, नगर अभियंता व उपअभियंता यांनी तांत्रिक मंजुरी कशी दिली, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

संबंधित अधिकारी—अतिरिक्त आयुक्त, नगर अभियंता आणि रस्ता विभागातील उपअभियंता—यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी, अन्यथा येत्या सर्वसाधारण सभेत आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा पवार यांनी दिला आहे.

दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेत प्राथमिक चौकशी सुरू करण्याचे संकेत दिले असून, या घडामोडींमुळे प्रशासनावर दबाव वाढत असल्याचे चित्र आहे.

प्रणिती शिंदे यांचा भाजपवर जोरदार हल्लाबोल

केंद्र सरकारने संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले. मात्र, याला जोरदार विरोध झाला. केंद्र सरकारने महिला आरक्षण म्हणजे नारीशक्ती वंदन विधेयक मांडले. मात्र, हे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळे पडले. यानंतर आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांवर जोरदार टीका केली. विरोधक महिला विरोधी असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

सरड्यासारखे विरोधक रंग बदलत असल्याचे त्यांनी म्हटले. फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेनंतर खासदार प्रणिती शिंदे यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. टिळक भवन येथे झालेल्या विशेष पत्रकार परिषदेला काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्या खासदार प्रणिती शिंदे व खासदार शोभा बच्छाव यांनी संबोधित केले. यावेळी दोन्ही खासदारांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

