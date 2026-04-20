Solapur News : रस्ता डांबरीकरणात गैरप्रकाराचा आरोप; नगरसेविका उपोषणावर, अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

सदर रस्त्याच्या कामासाठी सुमारे ३ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे नमूद असले, तरी हे काम नेमक्या कोणत्या योजनेअंतर्गत करण्यात आले, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. चुकीचे इस्टिमेट तयार करून ठेकेदाराला लाभ मिळवून देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
‘राष्ट्रीय धुळमुक्त योजना’ अंतर्गत काम झाले असल्यास, इस्टिमेटमधील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून अतिरिक्त आयुक्त, नगर अभियंता व उपअभियंता यांनी तांत्रिक मंजुरी कशी दिली, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
संबंधित अधिकारी—अतिरिक्त आयुक्त, नगर अभियंता आणि रस्ता विभागातील उपअभियंता—यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी, अन्यथा येत्या सर्वसाधारण सभेत आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा पवार यांनी दिला आहे.
दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेत प्राथमिक चौकशी सुरू करण्याचे संकेत दिले असून, या घडामोडींमुळे प्रशासनावर दबाव वाढत असल्याचे चित्र आहे.
केंद्र सरकारने संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले. मात्र, याला जोरदार विरोध झाला. केंद्र सरकारने महिला आरक्षण म्हणजे नारीशक्ती वंदन विधेयक मांडले. मात्र, हे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळे पडले. यानंतर आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांवर जोरदार टीका केली. विरोधक महिला विरोधी असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
सरड्यासारखे विरोधक रंग बदलत असल्याचे त्यांनी म्हटले. फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेनंतर खासदार प्रणिती शिंदे यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. टिळक भवन येथे झालेल्या विशेष पत्रकार परिषदेला काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्या खासदार प्रणिती शिंदे व खासदार शोभा बच्छाव यांनी संबोधित केले. यावेळी दोन्ही खासदारांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.
