Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • 63 Year Old Woman Falls In Love With Youth Seema Anand The Most Searched Name On Google

63 वर्षीय महिलेवर भाळली तरुणाई ! Google वर सर्वाधिक वेळा नाव सर्च, ‘ही’ महिला आहे तरी कोण ?

सोशल मीडियावर कोण आणि कसं प्रसिद्ध होईल हे सांगता येत नाही. याबाबतच सांगायचं झालं तर 63 वर्षीय सीमा आनंद या सध्या तरुणाईमध्ये खास करुन झेन झी मध्ये जास्त लोकप्रिय आहेत.

Updated On: Jan 17, 2026 | 07:24 PM
63 वर्षीय महिलेवर भाळली तरुणाई ! Google वर सर्वाधिक वेळा नाव सर्च, ‘ही’ महिला आहे तरी कोण ?
Follow Us:
Follow Us:
  • 63 वर्षीय महिलेवर भाळली तरुणाई !
  • Google वर सर्वाधिक वेळा नाव सर्च, ‘ही’ महिला आहे तरी कोण ?
सोशल मीडियावर कोण आणि कसं प्रसिद्ध होईल हे सांगता येत नाही. याबाबतच सांगायचं झालं तर 63 वर्षीय सीमा आनंद या सध्या तरुणाईमध्ये खास करुन झेन झी मध्ये जास्त लोकप्रिय आहेत. विरल भयानीने दिलेल्या वृत्तानुसार, गुगलवर सर्वात जास्त सर्च करण्यात आलेलं नाव म्हणजे सीमा आनंद.

सीमा आनंद यांचं नाव गुगलवर सर्वाधिक वेळा सर्च करण्यात आलेलं आहे. तरुणाईमध्ये सर्वात जास्त लोकप्रिय असलेल्या या सीमा आनंद नेमक्या आहेत तरी कोण चला जाणून घेऊयात.

एका पॉडकास्टमध्ये 63 वर्षीय महिलेने सेक्स एज्युकेशनबाबत वक्तव्य केलं. त्य़ानंतर याबाबत अनेक शॉर्ट्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. ही महिला म्हणजे सीमा आनंद. संभोग, सेक्स य़ा संवेदनशील विषयांचा टॅबू भारतात आजही आहे. याच विषयावरचा न्यूनगंड निघून जावा आणि तरुण वर्गाला योग्य ती माहिती देण्याचं काम त्या करतात. सेक्स एज्युकेशनवरच्या त्य़ांच्या भाषणाला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळाली. त्यांचे हे व्हिडीओ इतके व्हायरल झाले की, चक्क 15 वर्षाच्या मुलाने त्यांना प्रपोजल दिलं होतं.

नातू असावा तर असा! लाडक्या आजी-आजोबांना घडवली दुबई वारी, पहिल्यांदाच विमान प्रवासाचा आनंद गगनात मावेना, Video Viral

 

एका पॉडकास्ट शो दरम्यान शुभंकर मिश्रा याने मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी त्याने सीमा आनंद यांना प्रश्न विचारला होता की, कमी वयाच्या मुलांना वयाने मोठ्या असलेल्या महिलांचं मोठ्या प्रमाणात आकर्षण असतं. याबद्दल तुम्ही काय सांगाल ? यावर उत्तर देताना म्हणाल्या की, जेव्हा त्या 63 वर्षांच्या होत्या तेव्हा त्यांना एका 15 वर्षांच्या मुलाने अर्वाच्च्य भाषेत वक्तव्य केलं होतं. तेव्हा त्यांनी सांगितलेला हा किस्सा सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाला. यातून युजर्सना एक गोष्ट कळली की, वयात येणाऱ्या मुलांबाबतचा विषय दिवसेंदिवस संवेदनशील होत जात आहे. त्यामुळे आपण आपल्या मुलांशी मोकळेपणाने बोलण्याची किती गरज आहे ते यातून लक्षात येतं, अशा कमेंट यायला सुरुवात झाली.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

या सगळ्य़ा नंतर सीमा आनंद या कमी वेळात चांगल्या सेक्स एज्युकेटर म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. सेक्स एज्युकेशन देण्याबरोबर सीमा या लेखिका देखील आहेत. त्यांचा पौराणिक कथांबाबतचा अभ्यास देखील दांडगा आहे. आज ट्रेंडिंगच्या या जगात Google वर सर्वाधिक वेळा त्यांचं नाव सर्च करण्यात आलेलं आहे.

विवाहात सासऱ्याला शिक्षा! इथे लग्नाआधी वधूच्या पित्याला मारले जातात चाबकाचे फटके, परंपरेमागे दडलंय अनोखं कारण

 

 

Web Title: 63 year old woman falls in love with youth seema anand the most searched name on google

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 07:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इतकी वर्षे अज्ञात… जगापासून दूर असलेली अमेझॉनची रहस्यमय जमात प्रथमच कॅमेरात कैद, दृश्यांनी सोशल मीडियावर उडवली खळबळ; Video Viral
1

इतकी वर्षे अज्ञात… जगापासून दूर असलेली अमेझॉनची रहस्यमय जमात प्रथमच कॅमेरात कैद, दृश्यांनी सोशल मीडियावर उडवली खळबळ; Video Viral

नातू असावा तर असा! लाडक्या आजी-आजोबांना घडवली दुबई वारी, पहिल्यांदाच विमान प्रवासाचा आनंद गगनात मावेना, Video Viral
2

नातू असावा तर असा! लाडक्या आजी-आजोबांना घडवली दुबई वारी, पहिल्यांदाच विमान प्रवासाचा आनंद गगनात मावेना, Video Viral

विवाहात सासऱ्याला शिक्षा! इथे लग्नाआधी वधूच्या पित्याला मारले जातात चाबकाचे फटके, परंपरेमागे दडलंय अनोखं कारण
3

विवाहात सासऱ्याला शिक्षा! इथे लग्नाआधी वधूच्या पित्याला मारले जातात चाबकाचे फटके, परंपरेमागे दडलंय अनोखं कारण

पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral
4

पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
63 वर्षीय महिलेवर भाळली तरुणाई ! Google वर सर्वाधिक वेळा नाव सर्च, ‘ही’ महिला आहे तरी कोण ?

63 वर्षीय महिलेवर भाळली तरुणाई ! Google वर सर्वाधिक वेळा नाव सर्च, ‘ही’ महिला आहे तरी कोण ?

Jan 17, 2026 | 07:24 PM
Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Jan 17, 2026 | 07:19 PM
38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा

38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा

Jan 17, 2026 | 07:17 PM
Ahilyanagar News: विखे- जगताप यांची जादू चालली! भाजप-राष्ट्रवादी युतीला नगरमध्ये बहुमत

Ahilyanagar News: विखे- जगताप यांची जादू चालली! भाजप-राष्ट्रवादी युतीला नगरमध्ये बहुमत

Jan 17, 2026 | 07:12 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी

Jan 17, 2026 | 07:12 PM
Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही या आठवड्याचे खरे..”, प्रभू शेळकेच्या कामगिरीवर रितेश भाऊची शाबासकी, म्हणाला…

Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही या आठवड्याचे खरे..”, प्रभू शेळकेच्या कामगिरीवर रितेश भाऊची शाबासकी, म्हणाला…

Jan 17, 2026 | 07:00 PM
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० देशाच्या भविष्यासाठी पूरक! मंत्री चंद्रकांत पाटलांची भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० देशाच्या भविष्यासाठी पूरक! मंत्री चंद्रकांत पाटलांची भूमिका

Jan 17, 2026 | 06:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM