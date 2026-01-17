Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

विवाहात सासऱ्याला शिक्षा! इथे लग्नाआधी वधूच्या पित्याला मारले जातात चाबकाचे फटके, परंपरेमागे दडलंय अनोखं कारण

जगभरात विवाहाच्या वेगवेगळ्या परंपरा आहेत. काही परंपरा आनंददायी असतात, तर काही ऐकूनच धक्का बसतो. चीनमधील बाओआन समुदायात विवाहाच्या वेळी वधूच्या पित्याला चाबकाचे फटके देण्याची एक अनोखी परंपरा आजही पाळली जाते.

Updated On: Jan 17, 2026 | 01:19 PM
विवाहात सासऱ्याला शिक्षा! इथे लग्नाआधी वधूच्या पित्याला मारले जातात चाबकाचे फटके, परंपरेमागे दडलंय अनोखं कारण

(फोटो सौजन्य: Ai Generated)

  • चीनच्या बाओआन समुदायात विवाहावेळी एक अनोखी परंपरा पाळली जाते, आपल्यासाठी आश्चर्याची गोष्ट असली तरी ही परंपरा आजही पाळली जाते.
  • यात विवाहादरम्यान वधूच्या पित्याला गुडघ्यावर बसवून 20 चाबकाचे फटके मारल्याचे नाटक केले जाते.
  • या परंपरेमागे एक अनोखे कारण दडलेले आहे, जे परंपरेला आजही टिकवून ठेवते.
चीनचा बाओआन समुदाय ‘सासऱ्याला चाबकाचे फटके’ नावाचा अनोखा विधी विवाहात पार पडतो. यात वधूच्या पित्याला प्रतिकात्मक स्वरुपात वराचा परिवार चाबकाचे २० फटके लगावतो. विवाहाच्या तीन दिवसांदरम्यान वराच्या परिवाराच्या अंगणात वधूच्या पित्याला गुडघे टेकवून विधी म्हणून ‘शिक्षा’ दिली जाते. या विधीत काळे फासण्याची प्रथाही सामील आहे. स्वतःची शिक्षा भोगत वधूचा पिता गुडघ्यावर बसून मुलीला योग्यप्रकारे शिस्त न लावण्यासाठी माफी मागतो. बाओआन समुदाय मुख्यत्वे चीनच्या गासू प्रांतात राहतो आणि त्याची लोकसंख्या जवळपास २४ हजार आहे. हा समुदाय इस्लाम धर्माचे पालन करतो आणि बानान भाषा बोलतो. ही भाषा अल्ताई भाषापरिवाराशी संबंधित आहे. हे लोक अनेक पारंपरिक मुस्लीम सण आणि विवाहसंबंधी रीतिरिवाजांचे पालन करतात, परंतु विवाहासाठी एकविवाह प्रथेचे अनुसरण करतात. एक विशिष्ट बाओआन विवाहात चार मुख्य टप्पे सामील असतात.

डान्स की स्टंट? महिलेची कमाल… चक्क जळत्या चुलीला मडक्यासह डोक्यावर ठेवलं अन् पाहून नेटकरी झाले अवाक्; Video Viral

वराचा परिवार जेव्हा विवाहाचा प्रस्ताव मांडतो, तेव्हा तो सेंगडिंगचा नावाची भेटवस्तु देतो. याचा शाब्दिक अर्थ ‘साखरपुड्यातील चहा’ असून यात विविध प्रकारची सामग्री असते. वधूच्या परिवाराने ही सामग्री स्वीकारल्याचा अर्थ दोन्ही परिवारांदरम्यान एक औपचारिक करार झाला आहे. या समुदायात विवाहसोहळा तीन दिवसांपर्यंत चालतो. विवाहाच्या दिवशी वधूच्या परिवारातील अनेक युवती म्हणजेव तिच्या बहिणी आणि भाचींना वधूसोबत पाठविले जाते आणि स्वयंपाकाच्या भांड्‌यातील काळा रंग बाहेर काढून वधूच्या पित्याच्या चेहऱ्यावर लावला जातो. हा प्रकार शुभेच्छा देण्याचा प्रतीक असतो.

पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral

याचदरम्यान वराच्या पित्याला वधूच्या घरी आमंत्रित पेले जाते आणि त्यांना अंगणात बसविले जाते. यानंतर वधूचे पिता त्यांचे स्वागत करण्यासाठी बाहेर येतात, शिष्टाचाराचा परिचय देत स्वतःच्या मुलीच योग्यप्रकारे पालनपोषण न करणे आणि तिला शिस्त न लावण्यासाठी औपचारिक स्वरुपात माफी मागतात. याला विनम्रता दाखविण्याची एक पद्धत मानण्यात येते. स्वतःचा प्रामाणिकपणा दाखविण्यासाठी वधूचा पिता वराच्या पित्यासमोर गुडघ्यावर बसतो आणि शिक्षा स्वीकार करण्याची इच्छा व्यक्त करतो, यानंतर वराचा पिता टेबलावरील चाबूक उचलून घरी परतण्यापूर्वी त्याला २० वेळा चाबकाचे फटके मारल्याचे नाटक करतो.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: China baoan community weird wedding ritual viral news in marathi

Published On: Jan 17, 2026 | 01:19 PM

