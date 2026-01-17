विवाहात सासऱ्याला शिक्षा! इथे लग्नाआधी वधूच्या पित्याला मारले जातात चाबकाचे फटके, परंपरेमागे दडलंय अनोखं कारण

डान्स की स्टंट? महिलेची कमाल… चक्क जळत्या चुलीला मडक्यासह डोक्यावर ठेवलं अन् पाहून नेटकरी झाले अवाक्; Video Viral
वराचा परिवार जेव्हा विवाहाचा प्रस्ताव मांडतो, तेव्हा तो सेंगडिंगचा नावाची भेटवस्तु देतो. याचा शाब्दिक अर्थ ‘साखरपुड्यातील चहा’ असून यात विविध प्रकारची सामग्री असते. वधूच्या परिवाराने ही सामग्री स्वीकारल्याचा अर्थ दोन्ही परिवारांदरम्यान एक औपचारिक करार झाला आहे. या समुदायात विवाहसोहळा तीन दिवसांपर्यंत चालतो. विवाहाच्या दिवशी वधूच्या परिवारातील अनेक युवती म्हणजेव तिच्या बहिणी आणि भाचींना वधूसोबत पाठविले जाते आणि स्वयंपाकाच्या भांड्यातील काळा रंग बाहेर काढून वधूच्या पित्याच्या चेहऱ्यावर लावला जातो. हा प्रकार शुभेच्छा देण्याचा प्रतीक असतो.
याचदरम्यान वराच्या पित्याला वधूच्या घरी आमंत्रित पेले जाते आणि त्यांना अंगणात बसविले जाते. यानंतर वधूचे पिता त्यांचे स्वागत करण्यासाठी बाहेर येतात, शिष्टाचाराचा परिचय देत स्वतःच्या मुलीच योग्यप्रकारे पालनपोषण न करणे आणि तिला शिस्त न लावण्यासाठी औपचारिक स्वरुपात माफी मागतात. याला विनम्रता दाखविण्याची एक पद्धत मानण्यात येते. स्वतःचा प्रामाणिकपणा दाखविण्यासाठी वधूचा पिता वराच्या पित्यासमोर गुडघ्यावर बसतो आणि शिक्षा स्वीकार करण्याची इच्छा व्यक्त करतो, यानंतर वराचा पिता टेबलावरील चाबूक उचलून घरी परतण्यापूर्वी त्याला २० वेळा चाबकाचे फटके मारल्याचे नाटक करतो.
