Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Andaman Nicobar Underwater World Record India Creates History In Deep Sea Adventure Video Viral

अभिमानास्पद! अंदमानच्या समुद्रात भारतीयांनी रचला नवा इतिहास; पाण्याखाली उभारला सर्वात उंच मानवी पिरॅमिड, गिनीज बुकमध्ये नोंद

Human Piramid Underwater Video : केवळ दोन दिवसांतच अदंमान-निकोबार येथील केंद्रशासित प्रशासनाने दुसरा जागतिक विक्रम करुन दाखवला. याची नोंद गिनीज वर्ल्ड बुकमध्ये झाली असून व्हिडिओ सोशल मिडियावर ट्रेंड करत आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 11:41 AM
अभिमानास्पद! अंदमानच्या समुद्रात भारतीयांनी रचला नवा इतिहास; पाण्याखाली उभारला सर्वात उंच मानवी पिरॅमिड, गिनीज बुकमध्ये नोंद

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • समुद्राच्या खोल पाण्यात भारतीयांनी केला अनोखा पराक्रम
  • अवघ्या काही मिनिटांत जागतिक विक्रमाची नोंद
  • अंदमान-निकोबार पुन्हा एकदा जगभरात चर्चेत
मागेच अंदमान निकोबारच्या समुद्रात पाण्याखाली देशाचा सर्वात मोठा तिरंगा फडकवल्याचा पराक्रम सोशल मिडियावर व्हायरल झाला होता. मुख्य म्हणजे याची नोंद गिनीज वर्ल्ड बुक रेकाॅर्डमध्येही करण्यात आली होती. यातच आता अंदमान-निकोबारच्या प्रशासनाने आणखी एक विक्रमी पराक्रम घडवून आणल्याचे समोर आले आहे. यावेळी इथल्या स्वराज्य बेटावरील समुद्रात पाण्याच्या आत मानवी पिरॅमिड साकरल्याची घटना समोर येत आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर भारताचा मान आणखी वाढला कारण या घटनेची नोंद आता गिनिज वर्ल्ड बुक रेकाॅर्डमध्ये करण्यात आली आहे. चला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

शॉर्टकटने घेतला जीव! रेल्वे ट्रॅक ओलांडताना भाचीसह मावशीचा ट्रेनखाली चिरडून मृत्यू; घटनेचा थरारक Video Viral

सोशल मिडियाच्या अनेक प्लॅटफाॅर्म्सवर या विक्रमाचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. यात आपण पाहू शकतो की, समुद्राच्या आत खोल पाण्यात कशाप्रकारे मानवी पिरॅमिड साकरण्यात आला. डायव्हर्सच्या एका तुकडीने मोठ्या धैर्याने या विक्रमाला पूर्णत्वास आणले. हा जगातील सर्वात उंच मानवी मनोरा अदंमान-निकोबार येथील स्वराज्य बेटावर बनवण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वराज्य बेट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हॅवलॉक बेटावर रविवारी ३ मे २०२६ रोजी हा पराक्रम गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवण्यात आला. माहितीनुसार, नायब राज्यपाल डी. के. जोशी यांच्यासह १४ जणांनी या कार्यक्रमात भाग घेतला आणि २२.३ मीटर उंचीचा मानवी पिरॅमिड उभारला. इतकेच नाही, तर ते तीन मिनिटे पाण्याखाली राहिले.

हातात वरमाला घेऊन तयार होता वर, वधूने उडी मारत भरमांडवातून काढला पळ, लग्नसमारंभातील Video Viral

हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की, अंदमान आणि निकोबार येथील प्रशासनाने केवळ दोन दिवसांतच दोन पराक्रम करुन दाखवले. या दोन्ही विक्रमांचा उद्देश या बेटांना जागतिक स्तरावरील एक प्रमुख ‘डायव्हिंग पर्यटन स्थळ’ म्हणून प्रसिद्धी देणे हा आहे. या विक्रमाची आता जगभर चर्चा होत असून देशात याचे व्हिडिओज चांगलेच ट्रेंड करत आहेत.इंस्टाग्रामवर @andaman_and_nicobar_tourism नावाच्या अधिकृत अकाऊंटवरुन या विक्रमाचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये या विक्रमाची सर्व माहिती देण्यात आली आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Andaman nicobar underwater world record india creates history in deep sea adventure video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral
1

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक
2

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral
3

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral
4

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM