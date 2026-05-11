Adani Group Stocks: अदानींचा धमाका! 2026 मध्ये आतापर्यंत 50 % चा जबरदस्त रिटर्न, काय आहे तेजीचं गुपित?

Updated On: May 11, 2026 | 07:41 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • अदानी पॉवर’ भारताची मौल्यवान वीज कंपनी
  • शेअरच्या किमतीतील वाढीमागे अनेक कारणे
  • भारतात विजेची मागणी वेगाने वाढते
Adani Power Stock Value: उन्हाळ्याच्या हंगामात विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यामुळे, वीज कंपन्यांची भरभराट होत असल्याचं दिसून येत आहे. अलीकडच्या काळात अशाच पद्धतीने वाहत असलेल्या वाऱ्यांचा या मोठ्या कंपन्यांना फायदा होत असलेला पाहायला मिळत आहे. ‘अदानी पॉवर’ला याच प्रवृत्तीचा विशेष फायदा झाला. २०२६ मध्ये कंपनीच्या शेअर्समधल्या किमतीत अचानक वाढ झालेली पाहायला मिळाली. ही बाब स्पष्टपणे दिसून येते की या चालू वर्षात कंपनीच्या समभागांच्या मूल्यात सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. समभागांच्या किमतीत झालेल्या या वाढीमुळे, ‘अदानी पॉवर’ आता भारताची सर्वात मौल्यवान वीज कंपनी म्हणून उदयास आली आहे. तिने ‘NTPC’ लाही मागे टाकले आहे. याचा गुंतवणूकदारांनाही फायदा झाला आहे. नेमकी काय परिस्थिती राहिली आहे आणि पुढे यावर काय परिणाम होणार आहे? जाणून घेऊयात

कंपनीच्या मूल्यांकनाचे आकलन

द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या एका अहवालानुसार, अदानी पॉवर आता भारतातील सर्वात मौल्यवान कंपन्यांच्या यादीत सामील झाली आहे. या बाबतीत तिने ‘NTPC’लाही मागे टाकले आहे. कंपनीचे मूल्यांकन ₹४.२४ लाख कोटींहून अधिक झाले आहे, तर एनटीपीसीचे मूल्यांकन अंदाजे ₹३.९ लाख कोटी इतके आहे. तर, या घडामोडीमागील नेमकी कारणं काय आहेत समजून घेऊयात.

शेअरच्या किमतीतील वाढीमागे अनेक कारणे

कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत झालेल्या वाढीमागे अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णतेमुळे विजेच्या मागणीत झालेली वाढ, हे यामागील प्रमुख घटकांपैकी एक आहे. कंपनीच्या शेअर्समध्ये अचानक झालेल्या या वाढीमागील विशिष्ट कारणांचा आपण आता सविस्तर आढावा घेऊया:

उन्हाळ्याच्या हंगामात, भारतात विजेची मागणी वेगाने वाढते; या trend चा कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत आहे.
कंपनीचे वीज प्रकल्प सध्या पूर्वीपेक्षा अधिक क्षमतेने कार्यरत आहेत, ज्यामुळे कंपनीची कामगिरी अत्यंत भक्कम दिसून येत आहे.
दीर्घकालीन ‘वीज खरेदी करारां’चे सुरक्षितीकरण झाल्यामुळे, कंपनीची कमाई स्थिर असल्याचे वृत्त आहे.
गेल्या काही दिवसांत कंपनीच्या नफ्यात वाढ झाली असून, तिची एकूण आर्थिक कमाई अधिक बळकट झाली असल्याचे अहवाल दर्शवतात.
तसेच, मोठे गुंतवणूकदार कंपनीमध्ये गुंतवणूक करत असल्याचे आणि परदेशी निधीच्या माध्यमातूनही भांडवल ओतले जात असल्याचे वृत्त आहे.
शिवाय, कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत झालेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक ब्रोकरेज संस्थांनी कंपनीबाबत सकारात्मक अंदाज व्यक्त केले आहेत.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, तज्ञांच्या मते भारतात विजेची मागणी औद्योगिक वाढ, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि वाढत्या तापमानामुळे सातत्याने वाढत आहे; असे असूनही, या प्रवृत्तीचा लाभ ‘अदानी पॉवर’ला नव्हे, तर इतर वीज कंपन्यांना मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

