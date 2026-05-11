बाप बाप होता है! पाकिस्तान थेट दरीत कोसळला; आयसीसी रँकिंगमध्ये Team India चं ‘बादशाह’

जागतिक क्रिकेटमध्ये भारतीय संघ आघाडीवर
आयसीसीने जारी केली नवी आकडेवारी
टेस्ट क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा वरचश्मा
ICC Ranking 2026: आयसीसीने यावर्षीचे नवे रँकींग जारी केले आहे. यामध्ये भारतीय क्रिकेट संघाचा वरचश्मा पाहायला मिळत आहे. मात्र यामध्ये पाकिस्तानची पीछेहाट झाली आहे. भारतीय क्रिकेट संघाने वन-डे आणि टी-20 फॉर्मटमध्ये आपले स्थान कायम राखले आहे. तर टेस्ट क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाने आपले स्थान कायम राखले आहे. टेस्ट क्रिकेटमध्ये भारताचा संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे. तर आयसीसी क्रमवारीत पाकिस्तानची घसरण झाली आहे.
आयसीसीने जाहीर केलेल्या ताज्या वार्षिक क्रमवारीत भारतीय संघाने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. भारताने मेन्स वनडे आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय या दोन्ही प्रकारच्या क्रमवारीत आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला भारताने सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्ड कप जिंकला आहे.
वनडे क्रमवारीत देखील भारतीय संघाने अव्वल स्थान पटकावले आहे. आयसीसीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वनडे रँकिंगमध्ये भारताचा संघ 118 पॉईंट्ससह पहिल्या स्थानावर विराजमान झाला आहे. रीही टीम इंडियाने दुसऱ्या स्थानी असलेल्या न्यूझीलंडवर ५ पॉईंट्सची भक्कम आघाडी घेतली आहे.
समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, न्यूझीलंडचा संघ 113 पॉईंट्ससह दुसऱ्या स्थानावर तर 109 पॉईंट्ससह ऑस्ट्रेलियाचा संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे. यामध्ये सर्वात मोठा फायदा दक्षिण आफ्रिकेला झाला आहे. परिणामी पाकिस्तानच्या संघाला मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे.