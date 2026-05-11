DC Vs PBKS Toss: आज नाही तर कधीच नाही; अक्षर पटेलने जिंकला टॉस, घेतला 'हा' निर्णय

आयपीएलच्या सुरुवातीला सर्वात टॉपवर असणारी पंजाब किंग्जचा संघ सध्या चौथ्या स्थानावर आहे. तर दिल्ली कॅपिटल्स आठव्या स्थानावर आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी जिंकणे अनिवार्य असणार आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 07:02 PM
DC Vs PBKS Live Streaming (फोटो- सोशल मिडिया)

DC Vs PBKS Live Streaming (फोटो- सोशल मिडिया)

पंजाब किंग्ज अन् दिल्ली कॅपिटल्स आमनेसामने 
अक्षर पटेल आणि श्रेयस अय्यर भिडणार 
दिल्ली कॅपिटल्ससाठी अत्यंत महत्वाचा सामना

Tata IPL 2026 DC Vs PBKS Live Updates:  आज हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाला येथील क्रिकेट स्टेडियमवर पंजाब किंग्ज विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात आयपीएलचा 55 वा सामना होणार आहे. आयपीएलच्या सुरुवातीला सर्वात टॉपवर असणारी पंजाब किंग्जचा संघ सध्या चौथ्या स्थानावर आहे. तर दिल्ली कॅपिटल्स आठव्या स्थानावर आहे. दरम्यान दिल्ली कॅपिटल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आयपीएलच्या सुरुवातीपासून काही सामने पंजाब किंग्जचा संघ जबरदस्त फॉर्ममध्ये होता. एकही सामना पराभूत न होता पंजाब किंग्जचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये पहिल्या स्थानावर होता. मात्र गेल्या काही सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला आहे. त्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये त्यांची पीछेहाट झाली आहे.

तर दुसरीकडे दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ सुरुवातीला चांगली कामगिरी केली. मात्र त्यानंतर त्यांना जय पराजय याचा सामना करावा लागत आहे. प्ले ऑफची शर्यत रोमांचक झाली असतानाच त्यांना काही महत्वाच्या सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे सध्या ते पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानी आहेत. त्यामुळे आजचा सामना जिंकणे दोन्ही संघांसाठी महत्वाचे असणार आहे.

धर्मशाला पिचचा अंदाज

आयपीएल २०२६ चा ५५ वा सामना धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. ही खेळपट्टी साधारणपणे फलंदाजांसाठी खूप चांगली मानली जाते. धर्मशाला जास्त उंचीवर वसलेले आहे, त्यामुळे वाऱ्याचा वेगळा परिणाम होतो आणि चेंडू अधिक वेगाने जातो. यामुळे येथे षटकार मारणे सोपे जाते. धर्मशाळा येथे खेळला जाणारा हा या हंगामातील पहिला सामना आहे, त्यामुळे दोन्ही संघांना परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो.

पंजाब किंग्जचा संपूर्ण संघ:

श्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रियांश आर्य, हरनूर सिंग, प्रभसिमरन सिंग, मिचेल ओवेन, विष्णू विनोद, निहाल वढेरा, अजमतुल्ला उमरझाई, मार्को जॅनसेन, मुशीर खान, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंग, झेवियर लोप्रीट, युज्वेर चॅलेट, युवेंद्र चॅलेट, युजर्सन लो. ब्रार, विजयकुमार वैशाक, यश ठाकूर, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुईस, प्रवीण दुबे, पायला अविनाश आणि विशाल निषाद.

दिल्ली कॅपिटल्सचा संपूर्ण संघ:

अभिषेक पोरेल, लोकेश राहुल, नितीश राणा, समीर रिझवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराणा विजय, डेव्हिड मिलर, आकिब नबी दार, पथुम नबी दार, पथुम निलगि, लुकान प्रिन्स, के. जेमिसन, अजय जाधव मंडल, माधव तिवारी, साहिल पारख, करुण नायर, टी नटराजन.

Published On: May 11, 2026 | 07:02 PM

