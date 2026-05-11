Nana Patole on PM Narendra Modi: “उपदेश देण्यापूर्वी स्वतःच्या…!” नाना पटोलेंचा पंतप्रधान मोदींना थेट सवाल

Nana Patole on PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनावर नाना पटोलेंनी पलटवार केला आहे. "मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी करून स्वतःपासून सुरुवात करा" असा सल्ला त्यांनी पत्राद्वारे दिला आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 07:30 PM
नाना पटोलेंचा पंतप्रधान मोदींना थेट सवाल (Photo Credit - X)

  • “उपदेश देण्यापूर्वी स्वतःच्या ताफ्यातील गाड्या कमी करा!”
  • नाना पटोलेंचा पंतप्रधान मोदींना थेट सवाल
  • पत्रातून मांडले सडेतोड विचार
Nana Patole on PM Narendra Modi: “राष्ट्रीय हितासाठी इंधन बचतीचा संदेश महत्त्वपूर्ण असला, तरी त्याची सुरुवात सत्तेच्या सर्वोच्च स्तरावरून होणे आवश्यक आहे. जनतेला इंधन बचतीचा सल्ला देण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी स्वतःच्या आणि त्यांच्या मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करून आदर्श घालून द्यावा,” अशा शब्दांत काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

स्वतःपासून सुरुवात करण्याचा सल्ला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासियांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना नाना पटोले म्हणाले की, “कोणत्याही उपक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी ही नेतृत्वाच्या आचरणातून सिद्ध व्हायला हवी. जर सुरक्षाविषयक कारणांमुळे मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहने कमी करणे शक्य नसेल, तर सर्वसामान्य जनतेकडून अशा प्रकारच्या अपेक्षा बाळगणे अयोग्य आहे.”

दिवंगत राजीव गांधींच्या कामाचा दाखला

पंतप्रधानांच्या सुरक्षा ताफ्यावर भाष्य करताना पटोले यांनी माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांचे उदाहरण दिले. “पंतप्रधान हे जनतेसाठी असतात आणि जनतेशी थेट संवाद साधताना भीतीला जागा नसावी. राजीव गांधी नेहमीच जनतेमध्ये मिसळून काम करत असत. जर त्यांना आपल्या सुरक्षेची भीती वाटली असती, तर ते जनतेमध्ये कधीच वावरले नसते,” असेही त्यांनी नमूद केले.

जनतेसाठी आदर्श वस्तुपाठ हवा

नाना पटोले यांनी आपल्या पत्रातून पंतप्रधानांना नम्र विनंती केली की, “जर देशाला खरोखरच आर्थिक संकटातून वाचवायचे असेल आणि परकीय चलनाची बचत करायची असेल, तर सत्तेत असलेल्यांनी प्रथम स्वतःवर बंधने घालायला हवीत. जेव्हा नेतृत्व स्वतः कृतीतून आदर्श निर्माण करते, तेव्हाच जनता त्यांचे अनुकरण करण्यास प्रेरित होते. त्यामुळे हा निर्णय सर्वप्रथम स्वतःला आणि आपल्या मंत्रिमंडळाला लागू करून देशासमोर एक आदर्श वस्तुपाठ सादर करावा.”

काय म्हणाले होते प्रतंप्रधान नरेंद्र मोदी?

देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करता, इंधनाची बचत करणे ही आता एक राष्ट्रीय गरज बनली आहे. रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी करण्यासाठी त्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’, ऑनलाइन बैठका आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यांसारख्या पद्धतींचा पुन्हा अवलंब करण्याचे सुचवले. इतकेच नव्हे, तर देशावरील आर्थिक ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना पुढील वर्षभर लग्नसमारंभांसाठी सोने खरेदी करणे टाळण्याचाही सल्ला दिला.

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनातील १० प्रमुख मुद्दे

  • पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, शेजारील प्रदेशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतासह संपूर्ण जगावर गंभीर परिणाम झाला आहे; या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी त्यांनी एक आवाहन केले आहे.
  • पंतप्रधान मोदींनी लक्ष वेधले की, भारताकडे तेलाचे पुरेसे साठे नाहीत आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे अडचणी वाढत आहेत. त्यांनी तेलाची बचत करण्याचे आवाहन केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, सरकार या परिस्थितीचा भार स्वतः उचलत आहे; सामान्य नागरिकांवर कोणताही आर्थिक ताण पडू नये, यासाठी सरकार स्वतःच हा आर्थिक दबाव सोसत आहे.
  • पंतप्रधान मोदींनी इंधनाची बचत करण्याचा दृढ निश्चय करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर मर्यादित ठेवण्याचेही आवाहन केले.
  • आपल्या निवेदनात, पंतप्रधान मोदींनी सार्वजनिक वाहतुकीवर विशेष भर दिला. जिथे जिथे मेट्रो सेवा उपलब्ध आहे, तिथे नागरिकांनी त्या सेवेचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी ‘कारपूलिंग’ला (एकाच गाडीतून अनेक प्रवाशांनी प्रवास करण्याला) प्रोत्साहन देण्याची वकिली केली. जर खाजगी वाहनाचा वापर करणे अपरिहार्यच असेल, तर त्या वाहनातून एकापेक्षा जास्त प्रवाशांनी प्रवास केला जाईल, याची खात्री करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला.
  • पंतप्रधानांनी परदेश प्रवासाचे नियोजन पुढे ढकलण्याचेही आवाहन केले. त्यांनी लोकांना पुढील एक वर्षासाठी परदेश प्रवास करणे किंवा परदेशातील विवाह समारंभांना उपस्थित राहणे टाळावे आणि त्याऐवजी देशांतर्गत पर्यटनाला प्राधान्य द्यावे, असे सुचवले.
  • पंतप्रधान मोदींनी परकीय चलनाच्या बचतीचे महत्त्व अधोरेखित केले. अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून देशाच्या आर्थिक बळकटीमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी सोने खरेदी न करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी नागरिकांना, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सोने खरेदी करणे टाळण्याचा दृढ निश्चय करण्याचे आवाहन केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी आत्मनिर्भरतेच्या महत्त्वावर भर दिला. भारताचा आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास ज्या कृतींमुळे किंवा पद्धतींमुळे बाधित होऊ शकतो, अशा गोष्टींपासून दूर राहावे, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.
Published On: May 11, 2026 | 07:28 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 08:41 PM
May 18, 2026 | 08:38 PM
May 18, 2026 | 08:18 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM