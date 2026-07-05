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VIDEO : प्रेम असावं तर असं! पत्नीला जिना चढायला होत होता त्रास… पतीने घरातच बनवला एस्केलेटर; यूजर्स म्हणाले, ‘हेच खरं प्रेम’

Updated On: Jul 05, 2026 | 12:09 PM IST
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सारांश

Escalator At Home : वय वाढलं पण प्रेम कमी झालं नाही...! पत्नीचा त्रास समजून घेऊन आंध्र प्रदेशातील एका पतीने अनोखा जुगाड केला. आपल्या कलेचा वापर करत घरातच एस्कलेटर बनवला आणि व्यक्तीचे प्रेम पाहून यूजर्सनेही केली प्रशंसा.

VIDEO : प्रेम असावं तर असं! पत्नीला जिना चढायला होत होता त्रास... पतीने घरातच बनवला एस्केलेटर; यूजर्स म्हणाले, 'हेच खरं प्रेम'

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • वाढत्या वयातील पत्नीचा रोजचा त्रास कमी करण्यासाठी पतीने अनोखी शक्कल लढवली.
  • साध्या कल्पकतेतून तयार केलेल्या उपायामुळे सोशल मीडियावर त्याचे भरभरून कौतुक होत आहे.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी याला प्रेम, काळजी आणि जुगाड यांचा सुंदर संगम म्हटले आहे.
असं म्हणतात की, खरं प्रेम हे शब्दातून नाही तर कृतीतून व्यक्त केले जाते. कधीकधी आपल्या जोडीदाराला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी हा बोलून नाही समजून घ्यायला लागतो. शेवटी जोडीदाराच्या काळजीमध्येच तर खरं प्रेम दडलेलं असतं. एखादी भेटवस्तू देण्याऐवजी त्याचा त्रास समजून त्याला केलेली मदत कोणत्याही भेटवस्तूहून अधिक फायद्याची ठरु शकते. सोशल मिडियावर सध्या अशीच एक घटना व्हायरल होत आहे. अहो, प्रेमात तुम्ही बायकोसाठी ताजमहाल बांधल्याचे ऐकले असेल पण पत्नीसाठी घरातच एस्कलेटर बांधल्याचे तुम्ही कधी ऐकले आहे का?

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घरात बांधला एस्कलेटर

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना आंध्र प्रदेशातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील अर्थमुरु गावातून समोर येत आहे. गावातच राहणाऱ्या ६५ वर्षांच्या मेकनिक पतीने आपल्या पत्नीसाठी काही खास करुन दाखवले. वृत्तानुसार, दोघेही पहिल्या मजल्यावर राहत होते जिथे जाण्यासाठी २१ पायऱ्या चढायला लागायच्या. वाढत्या वयामुळे पत्नीला सांधेदुखीचा त्रास होत होता. यामुळेच दररोज इतक्या पायऱ्या चढून जाणे तिला शक्य होत नव्हते. पत्नीचा हाच त्रास ओळखून पतीने तिची मदत करु पाहिली. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण मॅेकॅनिक पतीने अनोखी शक्कल लढवत पत्नीचा त्रास कमी करण्यासाठी घरातच लहान एस्कलेटर बनवून घेतला.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता, यात महिला एका फळीसारख्या वस्तूवर उभे राहिल्याचे दिसते. ही फळी आपोआप पायऱ्यांवरुन खाली जाते ज्यामुळे यावर उभं राहताच काही क्षणातच महिला पायऱ्यांवर न चालताच खाली उतरते. मुख्य म्हणजे हा जुगाड कोणत्या कंपनीने नाही तर महिलेच्या पतीनेच तिच्यासाठी स्वत: तयार केलेला असतो. हा अनोखा शोध सोशल मिडियावर शेअर होताच यूजर्स भारीच खुश झाले. जिथे प्रेम आहे तिथे काहही करणं शक्य आहे अशा प्रतिक्रिया यूजर्सने व्हिडिओला दिल्या.

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दरम्यान हा व्हिडिओ @TGGovtUpdates नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. अनेक यूजर्सने व्हिडिओवर कमेंट्स करत व्यक्तीची कला आणि त्याच्या प्रेमाची प्रशंसा केली आहे. एका यूजरने म्हटले की, “यालाच खरे प्रेम म्हणतात: जेव्हा तुम्ही एखादी समस्या पाहता आणि स्वतःच त्यावर उपाय शोधता”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “पत्नीसाठी केलेला हा जुगाड खरंच कौतुकास्पद आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “वय वाढलं तरी प्रेम कमी झालं नाही… उलट आणखी सुंदर झालं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Andhra pradesh man builds home escalator for wife with knee pain heartwarming viral video

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Published On: Jul 05, 2026 | 12:09 PM

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