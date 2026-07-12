Vietnam Boat Accident : व्हिएतनाममध्ये भीषण अपघात! पर्यटक बोट उलटून १५ भारतीयांचा मृत्यू; सरकारकडून चौकशीचे आदेश

SAARC Seminar : बांगलादेशने काश्मीरचा नकाशा चुकीचा दाखवल्याने वाद; भारतीय महिला अधिकाऱ्याने थेट घेतला आक्षेप
मीडिया रिपोर्टनुसार, या स्पीडबोटीत एकूण ३६ जण प्रवास करत होते. यामध्ये ३२ भारतीय पर्यटक, एक व्हिएतनामी टूर गाईड आणि तीन कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. अपघाताची माहिती मिळताच तातडीने बचावकार्य सुरु करण्यात आले होते. आतापर्यंत २१ जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. यातील काही लोकांवर स्थानिक रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु आहेत. यातील दोन भारतीयांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.
या दुर्घटनेनंतर व्हिएतनामचे राष्ट्राध्य टो लाम आणि पंतप्रधान ले मिन्ह हंग यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शोकसंदेश पाठवला. या संदेशात व्हिएतनामने भारतीय मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. तसेच या कठीण काळात भारतासोबत असल्याचे म्हटले.
सध्या व्हिएतनाम सरकारने शोध आणि बचाव मोहिम वेगान सुरु ठेवली होती. दुपारी ३.३० पर्यंत सर्व पर्टकांना बाहेर काढण्यात आले. यातील १५ भारतीयांचा मृत्यू झाल्याचे अधिकृतपण निश्चित झाले आहेत.
अपघाताचे नेमके कारण अस्पष्ट असून याच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. हवामानाची परिस्थिती, बोटाची तांत्रिक स्थिती आणि सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते का याची चौकशी केली जात आहे.
व्हिएतनाम सरकारकडून बोट अपघाताच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून यास जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे आश्वासनही देण्यात आले आहे.
या दुर्घटनेनंतर बोट मालकाकडून मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १००० अमेरिकन डॉलर तर जखमींना ५०० अमेरिकन डॉलर देण्यात येणार आहेत. तसेच एन गियांग प्रांत आणि फु क्वोक स्पेशल झोन सरकारकडूनही मृतांच्या कुटुंबीयांना सुमारे २६ दशलक्ष व्हिएतनामी डॉंग आर्थिक मदत पुरवली जाणार आहे.
व्हिएतनामचे परराष्ट्र मंत्री ले होई ट्रुंग यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी संपर्क साधून घटनेवर शोक व्यक्त केला. मृतांची ओळख पटवणे, आवश्यक कादपत्रांची पूर्तता आणि पार्थिव भारतात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. दोन्ही देश समन्वयाने काम करत असून जखमींना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्घ करुन देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
🚨 PHU QUOC BOAT DISASTER: THEY HAD LIFE JACKETS – BUT MANY WERE HOLDING THEM, NOT WEARING THEM A haunting new detail has emerged from the speedboat tragedy off Vietnam’s Phu Quoc Island, which killed 15 Indian tourists and left 21 people alive. Who were the passengers? The 32… pic.twitter.com/uD9X43qinZ — NGO-SUGAR (@ngosugartp) July 12, 2026
PM मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत? नॉर्वेनंतर न्यूझीलंडच्या पत्रकारानेही विचारला प्रश्न; MEA ने दिलं स्पष्टीकरण