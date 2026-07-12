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Vietnam Boat Accident : व्हिएतनाममध्ये भीषण अपघात! पर्यटक बोट उलटून १५ भारतीयांचा मृत्यू; सरकारकडून चौकशीचे आदेश

Updated On: Jul 12, 2026 | 03:02 PM IST
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सारांश

Vietnam Boat Accident Update : व्हिएतनाममध्ये एक पर्यटकांची बोट उलटली असून यामध्ये १५ भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे भारतावर शोककळा पसरली आहे.

Vietnam Boat Accident

Vietnam Boat Accident : व्हिएतनाममध्ये पर्यटल बोट उलटून भीषण अपघात; १५ भारतीयांचा मृत्यू, बचावकार्य अद्याप सुरुच (फोटो सौजन्य: सौजन्य)

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विस्तार
  • व्हिएतनाममध्ये पर्यटल बोट उलटून भीषण अपघात
  • १५ भारतीयांचा मृत्यू
  • बचावकार्य अद्याप सुरुच
Vietnam Boat Accident News in Marathi : हनोई : व्हिएतनाममध्ये एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. एन गियांग प्रांतातील किनाऱ्याजवळ शनिवारी (११ जुलै) एक पर्यटक बोट उलटली. या बोट दुर्घटनेत १५ भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. खराब हवामान आणि खवळलेल्या समुद्राच्या लाटांमुळे पर्टकांना घेऊन जाणारी स्पीडबोट उलटल्याने हा अपघात घडला. या दुर्घटनेमुळे भारत आणि व्हिएतनामवर शोककळा पसरली आहे.

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मीडिया रिपोर्टनुसार, या स्पीडबोटीत एकूण ३६ जण प्रवास करत होते. यामध्ये ३२ भारतीय पर्यटक, एक व्हिएतनामी टूर गाईड आणि तीन कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. अपघाताची माहिती मिळताच तातडीने बचावकार्य सुरु करण्यात आले होते. आतापर्यंत २१ जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. यातील काही लोकांवर स्थानिक रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु आहेत. यातील दोन भारतीयांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.

व्हिएतनामकडून तीव्र संवेदना व्यक्त

या दुर्घटनेनंतर व्हिएतनामचे राष्ट्राध्य टो लाम आणि पंतप्रधान ले मिन्ह हंग यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शोकसंदेश पाठवला. या संदेशात व्हिएतनामने भारतीय मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. तसेच या कठीण काळात भारतासोबत असल्याचे म्हटले.

बचाव कार्य अद्यापही सुरु

सध्या व्हिएतनाम सरकारने शोध आणि बचाव मोहिम वेगान सुरु ठेवली होती. दुपारी ३.३० पर्यंत सर्व पर्टकांना बाहेर काढण्यात आले. यातील १५ भारतीयांचा मृत्यू झाल्याचे अधिकृतपण निश्चित झाले आहेत.

अपघाताचे नेमके कारण अस्पष्ट असून याच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. हवामानाची परिस्थिती, बोटाची तांत्रिक स्थिती आणि सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते का याची चौकशी केली जात आहे.

व्हिएतनाम सरकारकडून बोट अपघाताच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून यास जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे आश्वासनही देण्यात आले आहे.

नुकसानभरपाईची घोषणा

या दुर्घटनेनंतर बोट मालकाकडून मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १००० अमेरिकन डॉलर तर जखमींना ५०० अमेरिकन डॉलर देण्यात येणार आहेत. तसेच एन गियांग प्रांत आणि फु क्वोक स्पेशल झोन सरकारकडूनही मृतांच्या कुटुंबीयांना सुमारे २६ दशलक्ष व्हिएतनामी डॉंग आर्थिक मदत पुरवली जाणार आहे.

व्हिएतनामचे परराष्ट्र मंत्री ले होई ट्रुंग यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी संपर्क साधून घटनेवर शोक व्यक्त केला. मृतांची ओळख पटवणे, आवश्यक कादपत्रांची पूर्तता आणि पार्थिव भारतात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. दोन्ही देश समन्वयाने काम करत असून जखमींना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्घ करुन देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.


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Web Title: Vietnam boat accident 15 indian tourists die rescue operation underway

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Published On: Jul 12, 2026 | 02:52 PM

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