Petrol Price: पेट्रोल-डिझेलबाबत महत्त्वाची अपडेट! पाकिस्तान-बांगलादेशमध्ये दर 40% वाढले, भारतातही आता…

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११ जुलै रोजी, पाकिस्तानी सरकारने पेट्रोलच्या दरात १३ रुपयांपेक्षा जास्त वाढ केली आहे. यामुळे पेट्रोलचा दर आता प्रति लिटर ३१०.७१ रुपये झाला आहे, जो भारतीय चलनात १०६.५९ रुपयांच्या बरोबरीचा आहे. डिझेलचा दर ३२३.३० रुपये आहे, जो भारतीय चलनात अंदाजे ११०.९१ रुपये आहे. बांगलादेशमधील परिस्थितीही अशीच आहे. जून २०२२ मध्ये पेट्रोलचा दर ७६.९७ रुपये होता, तर जूनमध्ये तो १०९.८२ रुपये प्रति लिटर होता. ही दरांमध्ये ४२.६९% वाढ दर्शवते. यावरून हे स्पष्ट होते की, भारतीय चलनाच्या तुलनेत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांमधील इंधनाचे दर भारतातील अनेक राज्यांपेक्षा ५-१० रुपयांनी अधिक महाग आहेत.
Ethanol Blended Petrol Programme: Frequently Asked Questions 🔹The Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme is one of India’s key energy initiatives. 🔹It aims at improving energy security, supporting farmers, and reducing environmental impact through greater use of domestically… pic.twitter.com/jPxIZlOCQ8 — PIB India (@PIB_India) July 10, 2026
जागतिक तेलाच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. या संकटाच्या काळात भारतातील इंधनाच्या दरात केवळ ५.५८% ते ७.७६% इतकीच वाढ झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी (IOCL, BPCL, HPCL) वाढत्या आंतरराष्ट्रीय तेल किमतींचा धक्का सहन करून घेतला जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेवर महागाईचा परिणाम होणार नाही. परिस्थिती सामान्य झाल्यावर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने १ जुलै २०२६ पासून सर्व तात्पुरते निर्बंध हटवले.
इतकेच नव्हे तर, देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर ४ रुपयांपर्यंत वाढवले, ज्यामुळे कंपन्यांना परदेशात तेल विकण्याऐवजी देशांतर्गत बाजारपेठेला प्राधान्य देण्यास प्रोत्साहन मिळाले.
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