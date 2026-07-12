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Petrol Price: पेट्रोल-डिझेलबाबत महत्त्वाची अपडेट! पाकिस्तान-बांगलादेशमध्ये दर 40% वाढले, भारतातही आता…

Updated On: Jul 12, 2026 | 02:35 PM IST
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सारांश

शेअर बाजार, आर्थिक घडामोडींनंतर आता थेट सर्वसामान्यांच्या खिशाला भेडसावणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबतची ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठी अपडेट आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पेट्रोल-डिझेलबाबत महत्त्वाची अपडेट!
  • पाकिस्तान- बांगलादेशमध्ये दर 40% वाढले
  • भारताची काय परिस्थिती? 
Petrol Price: पश्चिम आशियातील तणाव संपण्याचं नावच घेत नाही आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात लक्षणीय वाढ होत आहे. परिणामी, भारताच्या शेजारील देशांमध्ये इंधनाच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलचे दर अंदाजे ४०-५० टक्क्यांनी महाग झाले आहेत. बांगलादेशमध्येही पेट्रोलच्या दरात अंदाजे ४३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सुदैवाने, भारत सरकारने योग्य ती कारवाई करून देशांतर्गत ग्राहकांना या मोठ्या धक्क्यापासून वाचवले आहे. पण नेमकी काय परिस्थिती आहे? शेजारील देशांनी किंमती वाढवल्यात भारतात किमती वाढणार का?

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पाकिस्तान बांगलादेशमध्ये परिस्थिती बिघडली

११ जुलै रोजी, पाकिस्तानी सरकारने पेट्रोलच्या दरात १३ रुपयांपेक्षा जास्त वाढ केली आहे. यामुळे पेट्रोलचा दर आता प्रति लिटर ३१०.७१ रुपये झाला आहे, जो भारतीय चलनात १०६.५९ रुपयांच्या बरोबरीचा आहे. डिझेलचा दर ३२३.३० रुपये आहे, जो भारतीय चलनात अंदाजे ११०.९१ रुपये आहे. बांगलादेशमधील परिस्थितीही अशीच आहे. जून २०२२ मध्ये पेट्रोलचा दर ७६.९७ रुपये होता, तर जूनमध्ये तो १०९.८२ रुपये प्रति लिटर होता. ही दरांमध्ये ४२.६९% वाढ दर्शवते. यावरून हे स्पष्ट होते की, भारतीय चलनाच्या तुलनेत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांमधील इंधनाचे दर भारतातील अनेक राज्यांपेक्षा ५-१० रुपयांनी अधिक महाग आहेत.

भारतात काय स्थिती?

जागतिक तेलाच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. या संकटाच्या काळात भारतातील इंधनाच्या दरात केवळ ५.५८% ते ७.७६% इतकीच वाढ झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी (IOCL, BPCL, HPCL) वाढत्या आंतरराष्ट्रीय तेल किमतींचा धक्का सहन करून घेतला जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेवर महागाईचा परिणाम होणार नाही. परिस्थिती सामान्य झाल्यावर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने १ जुलै २०२६ पासून सर्व तात्पुरते निर्बंध हटवले.

इतकेच नव्हे तर, देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर ४ रुपयांपर्यंत वाढवले, ज्यामुळे कंपन्यांना परदेशात तेल विकण्याऐवजी देशांतर्गत बाजारपेठेला प्राधान्य देण्यास प्रोत्साहन मिळाले.

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Web Title: Petrol diesel price hike pakistan bangladesh india rates marathi news

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Published On: Jul 12, 2026 | 02:35 PM

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