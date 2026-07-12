Lindsey Graham : युक्रेन दौरा, इराणची उघड धमकी अन् आकस्मिक मृत्यू! अमेरिकन सिनेटरच्या निधनाने खळबळ; विषबाधेचा संशय

US Senator Lindsey Graham Demise : जागतिक राजकारणातून आणि अमेरिकेतून (America) एक अत्यंत धक्कादायक आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे ज्येष्ठ आणि अत्यंत प्रभावी रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम (Lindsey Graham) यांचे ११ जुलै २०२६ रोजी वयाच्या ७१ व्या वर्षी अचानक निधन झाले. त्यांच्या कार्यालयाने अधिकृत पत्रक जारी करून या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, शनिवारी संध्याकाळी एका ‘अल्पकालीन आणि अचानक आलेल्या आजारामुळे’ त्यांचे निधन झाल्याचे म्हटले आहे. कॅपिटल हिल येथील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांना छातीत तीव्र वेदना होऊ लागल्याने आपत्कालीन वैद्यकीय पथकाला पाचारण करण्यात आले होते, परंतु रुग्णालयात नेत असतानाच हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने (Cardiac Arrest) त्यांची प्राणज्योत मालवली.
ग्रॅहम यांच्या या अचानक झालेल्या मृत्यूमुळे संपूर्ण वॉशिंग्टन आणि अमेरिकन राजकीय वर्तुळाला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, या मृत्यूच्या वेळेवरून (Timing) आता अमेरिकेत मोठे वादळ निर्माण झाले असून अनेक उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी आणि संरक्षण तज्ज्ञांनी त्यांच्या मृत्यूमागे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र (Conspiracy Theory) असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. लिंडसे ग्रॅहम हे केवळ अमेरिकेचे नेते नव्हते, तर ते इस्रायल आणि युक्रेनचे कट्टर समर्थक आणि इराणचे सर्वात मोठे शत्रू मानले जात असत.
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या प्रकरणातील सर्वात गूढ आणि संशयास्पद बाब म्हणजे, मृत्यूच्या अवघ्या एक दिवसापूर्वी म्हणजेच १० जुलै रोजी सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम हे युक्रेनच्या युद्धभूमीत होते. त्यांनी कीव्ह (Kyiv) येथे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) यांची भेट घेतली होती आणि रशियाविरुद्धच्या युद्धात युक्रेनला अमेरिकेच्या मोठ्या मदतीचे आश्वासन दिले होते. या भेटीचे फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. युक्रेनहून अधिकृत विमानप्रवास करून ते वॉशिंग्टन डीसी येथील आपल्या घरी परतले आणि घरी परतल्याच्या २४ तासांच्या आतच त्यांचा अचानक मृत्यू झाला.
यावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अत्यंत निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या प्रसिद्ध पत्रकार लोरा लूमर (Laura Loomer) यांनी ग्रॅहम यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची तीव्र मागणी केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, “सिनेटर ग्रॅहम हे गेल्या काही दिवसांपासून युक्रेन आणि रशियामधील युद्ध संपवण्यासाठी परदेश दौऱ्यावर होते. ते अवघ्या एका दिवसापेक्षा कमी कालावधीसाठी घरी परतले आणि अचानक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, एका ‘अल्पकालीन आणि अचानक’ आजारामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. परदेशात असताना किंवा अमेरिकेत परतल्यावर एखाद्या परकीय शत्रूने त्यांच्यावर विषप्रयोग (Poisoning) केला होता का? याची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे.”
लोरा लूमर आणि इस्रायलच्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे माजी प्रवक्ते डेव्हिड कायेस (David Keyes) यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत. या मृत्यूच्या अवघ्या ५ दिवसांपूर्वी, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या हत्येची जाहीरपणे मागणी केली होती. ग्रॅहम हे इराणसोबतच्या कोणत्याही शांतता चर्चेच्या विरोधात होते आणि त्यांनी नेहमीच इराणच्या अणुप्रकल्पांवर अमेरिकेने थेट लष्करी हल्ला करावा, अशी आक्रमक भूमिका घेतली होती.
5 days ago, the IRGC publicly called for Senator Lindsey Graham to be assassinated. He was traveling abroad to a war zone the last few days to try to end the war between Ukraine and Russia. He’s been home for less than one day, and tonight, his staff said he passed away from a… pic.twitter.com/VQYxHU37kt — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 12, 2026
credit – social media and Twitter
नुकत्याच झालेल्या इराण आणि इस्रायलमधील तणावाच्या काळात अमेरिकेत झालेल्या इराण-समर्थक निदर्शनांमध्ये निदर्शकांच्या हातात लिंडसे ग्रॅहम यांच्या फोटोंवर ‘क्रॉस’ मारलेले पोस्टर्स दिसले होते, ज्यावर त्यांच्या हत्येची उघड धमकी देण्यात आली होती. शत्रू राष्ट्रांच्या हिटलिस्टवर असलेल्या अशा बड्या नेत्याचा अचानक झालेला मृत्यू संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शीतयुद्धाच्या काळात (Cold War) रशिया आणि मध्य-पूर्व देशांतील गुप्तहेर यंत्रणा आपल्या शत्रूंचा काटा काढण्यासाठी अशा प्रकारच्या गुप्त विषांचा (Undetectable Poisons) वापर करत असत, ज्याने व्यक्तीला हृदयविकाराचा झटका येतो, असा इतिहास असल्याने या प्रकरणाला आता आंतरराष्ट्रीय वळण मिळाले आहे.
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सिनेटर ग्रॅहम यांच्या निधनानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’वर लिहिले, “सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम, जे माझ्या पाहण्यातील सर्वात महान व्यक्ती आणि सिनेटर होते, ते आता आपल्यात राहिले नाहीत. ते एक सच्चे अमेरिकन देशभक्त होते, जे देशासाठी सतत कार्यरत राहिले. त्यांची उणीव अमेरिकेला नेहमी भासेल.”
त्याचप्रमाणे इस्रायलचे राष्ट्रपती इसाक हर्झोग यांनीही ग्रॅहम यांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त करताना म्हटले की, “इस्रायलने आपला सर्वात मोठा आणि प्रामाणिक मित्र गमावला आहे.” साऊथ कॅरोलिनाचे गव्हर्नर हेन्री मॅकमास्टर यांनी ग्रॅहम यांना ‘इररिप्लेसेबल’ (ज्यांची जागा कोणी घेऊ शकत नाही असे) म्हटले आहे. आता या राजकीय दबावानंतर अमेरिकन गुप्तहेर संस्था एफबीआय (FBI) या प्रकरणाचा तपास हातात घेणार का आणि ग्रॅहम यांच्या पार्थिवाचे शवविच्छेदन (Autopsy) करून विषबाधेच्या अँगलने चौकशी करणार का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.