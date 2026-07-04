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लाजिरवाणे! खचाखच भरलेल्या बसमध्ये तरुणाचा महिलेला आक्षेपार्ह स्पर्श, तिने हात झटकला पण तरीही… Video Viral

Updated On: Jul 04, 2026 | 02:14 PM IST
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सारांश

Bad Touch : अरे जणाची नाही तर मनाची लाज वाटू दे! भरगच्च गर्दीचा फायदा घेत त्याने नको तेच केले. सोशल मिडियावर घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून यूजर्सने तरुणाच्या कृतीवर संताप व्यक्त केला आहे.

लाजिरवाणे! खचाखच भरलेल्या बसमध्ये तरुणाचा महिलेला आक्षेपार्ह स्पर्श, तिने हात झटकला पण तरीही... Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • दिल्लीतील डीटीसी बसमधील एक धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.
  • गर्दीच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत कठोर कारवाईची मागणी केली
सार्वजनिक गाड्यांमधून प्रवास करताना महिलांना अनेकदा लोकांच्या चुकीच्या वागणूकीला सामोरं जावं लागतं. बऱ्याचदा वाईट प्रवृत्तींची माणसं गर्दीचा फायदा घेत महिलांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध नको तिथे स्पर्श करतात. अशा घटनांचे अनेक व्हिडिओज देखील सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहेत. यातच आता देशाची राजधानी दिल्लीतून एक संतापजनक प्रकार शेअर करण्यात आला आहे. इथे चालू डीटीसी (DTC) बसमध्ये गर्दीचा फायदा घेत एका तरुणाने महिलेला वाईट स्पर्श करु पाहिला. गर्दीत महिलेला काही करता येणार नाही असा विचार करत तो तिला स्पर्श करत राहिला. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर व्हायरल झाला असून यूजर्सने घटनेतील दृष्यांवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात एक डीटीसी बस गर्दीने पूर्ण भरलेली दिसते. बस इतकी भरगच्च भरलेली असते की, कुणालाही आपल्या जागेवरुन हलायलाही जागा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत एक तरुण या गर्दीचा फायदा घेण्याचा विचार करतो. त्याच्या समोरच एक महिला उभी असते. लोकांनी भरलेल्या बसमध्ये महिलेला काही हलता येणार याची जाणीव त्याला होते. अशात तो जाणूनबुजून आपला हात महिलेच्या कमरेवर ठेवतो. व्हिडिओत महिला अस्वस्थ आणि घाबरलेली दिसते पण प्रचंड गर्दीत तिला काही बोलताच येत नाही. एक दोनदा ती आपला हात मागेपुढे करत तरुणाच्या हाताला कमरेवरुन काढण्याचा प्रयत्नही करते पण तरुण इतका धीट आणि लाज सोडलेला असतो की मिळालेल्या संधीला घालवायचं कशाला या उद्देशाने तो शेवटपर्यंत आपला हात महिलेच्या कमरेवरुन दूर करत नाही.

 

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बसमधील एका व्यक्तीने ही घटना आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केली आणि याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला. हा व्हिडिओ @india.civiclens नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘जेव्हा भीतीमुळे पीडित व्यक्ती गप्प होते, तेव्हा समाजाने आवाज उठवलाच पाहिजे’. अनेक यूजर्स हे दृष्य पाहून संतापले आणि त्यांनी कमेंट सेक्शनमध्ये आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यात एका यूजरने म्हटले की, “हे खूपच अस्वस्थ करणारे आहे. आता काही लोक म्हणतात की सर्व पुरुष सारखे नसतात, पण जेव्हा चांगल्या आणि वाईट पुरुषांचे प्रमाण १:९९ असते, तेव्हा या गोष्टीला खरंच काही महत्त्व आहे का? मी सुद्धा एक पुरुष आहे, निदान जन्माने तरी तेच माझे लिंग आहे, पण तरीही तो व्हिडिओ पाहताना मला लाज वाटते”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ज्याने व्हिडिओ बनवला त्यानेच मदत करायला हवी होती”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “किती नीच लोक आहेत”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Delhi dtc bus viral video shows man allegedly touching woman in crowded bus

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Published On: Jul 04, 2026 | 02:14 PM

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