लाजिरवाणे! खचाखच भरलेल्या बसमध्ये तरुणाचा महिलेला आक्षेपार्ह स्पर्श, तिने हात झटकला पण तरीही... Video Viral

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काय दिसलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात एक डीटीसी बस गर्दीने पूर्ण भरलेली दिसते. बस इतकी भरगच्च भरलेली असते की, कुणालाही आपल्या जागेवरुन हलायलाही जागा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत एक तरुण या गर्दीचा फायदा घेण्याचा विचार करतो. त्याच्या समोरच एक महिला उभी असते. लोकांनी भरलेल्या बसमध्ये महिलेला काही हलता येणार याची जाणीव त्याला होते. अशात तो जाणूनबुजून आपला हात महिलेच्या कमरेवर ठेवतो. व्हिडिओत महिला अस्वस्थ आणि घाबरलेली दिसते पण प्रचंड गर्दीत तिला काही बोलताच येत नाही. एक दोनदा ती आपला हात मागेपुढे करत तरुणाच्या हाताला कमरेवरुन काढण्याचा प्रयत्नही करते पण तरुण इतका धीट आणि लाज सोडलेला असतो की मिळालेल्या संधीला घालवायचं कशाला या उद्देशाने तो शेवटपर्यंत आपला हात महिलेच्या कमरेवरुन दूर करत नाही.
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बसमधील एका व्यक्तीने ही घटना आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केली आणि याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला. हा व्हिडिओ @india.civiclens नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘जेव्हा भीतीमुळे पीडित व्यक्ती गप्प होते, तेव्हा समाजाने आवाज उठवलाच पाहिजे’. अनेक यूजर्स हे दृष्य पाहून संतापले आणि त्यांनी कमेंट सेक्शनमध्ये आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यात एका यूजरने म्हटले की, “हे खूपच अस्वस्थ करणारे आहे. आता काही लोक म्हणतात की सर्व पुरुष सारखे नसतात, पण जेव्हा चांगल्या आणि वाईट पुरुषांचे प्रमाण १:९९ असते, तेव्हा या गोष्टीला खरंच काही महत्त्व आहे का? मी सुद्धा एक पुरुष आहे, निदान जन्माने तरी तेच माझे लिंग आहे, पण तरीही तो व्हिडिओ पाहताना मला लाज वाटते”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ज्याने व्हिडिओ बनवला त्यानेच मदत करायला हवी होती”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “किती नीच लोक आहेत”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.