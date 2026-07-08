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माणूस आहे की हैवान? दादर स्टेशनवर भर दिवसा महिलेला अमानुष मारहाण; लोक फक्त तमाशा पाहत राहिले, VIDEO VIRAL

Updated On: Jul 08, 2026 | 10:23 AM IST
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सारांश

Dadar Railway Station Viral Video : मुंबईच्या दादर रेल्वे स्टेशनवर अत्यंत संतापजनक आणि धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका नराधमाने महिलेला क्रूर मारहाण केली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Dadar Railway Station Viral Video

माणूस आहे की हैवान? दादर स्टेशनवर भर दिवसा महिलेला अमानुष मारहाण; लोक फक्त तमाशा पाहत राहिले, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • दादर स्टेशनवर धक्कादायक प्रकार
  • भर दिवसा नराधमाची महिलेला अमानुष मारहाण
  • लोक तमाशा पाहतच राहिले
  • धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल
सोशल मीडियावर हे एक असे माध्यम बनत चालले आहे जिथे कधी काय पाहायला मिळेल सांगता येत नाही. अलीकडे सर्वांकडे स्मार्टफोन असल्याने लोक जे काही अतरंगी, मजेशीर, किंवा चुकीचे घडताना दिसेल ते सोशल मीडियावर शेअर करतात. सध्या मुंबईच्या दादरमधून एक धक्कादायक आणि काटा आणणारा प्रकार समोर आला आहे. दादर रेल्वे स्टेशनवर एका नराधमाने थेट रेल्वे रुळावर उतरून महिलेला मारहाण केली आहे. सर्वात अमानवीय बाब म्हणजे स्टेशनवर शेकडो प्रवासी असाताना कोणीही त्या महिलेच्या बचावासाठी पुढे आलेला नाही. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे की, एक व्यक्ती रेल्वे ट्र्रॅकवरच एका महिलेला अत्यंत क्रूरपणे मारहाण करत आहे. तो तिला रुळांवरुन ओढत नेत आहे. महिला स्वत:च्या बचावासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहे. परंतु नराधाम काही सोडायला तयार नाही. त्याने महिलेला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारले आहे. हा प्रकार भर दिवसा सुरु असून उपस्थि लोक मात्र तमाशा बघत राहिले आहे. तर काहीजण मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करत आहेत. कोणीही त्या महिलेच्या मदतीसाठी धावून गेलेला नाही.

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी या घटनेची तातडीने जखल घेतली आहे. हे प्रकरण रेल्वे पोलिसांकडे सोपवण्यात आले आहे. पोलिसांनी रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ह फुटेजची पाहणी केली आहे. यावेळी आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली. नराधमाने महिलेला मारहाण केल्यानंतर तिला जबरदस्तीने एका लांब पल्ल्याच्या ट्रेनमध्ये बसवून देतो आणि स्वत: तिथून निघून जातो.

तसेच संबंधित महिलेने अद्याप कोणीतीह तक्रार दाखल केलील नसल्याने मारहाणा करणारी व्यक्ती तिचा पत्नी किंवा अन्य कोणी ओळखीचा असल्याची अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परंतु याबाबत अधिकृत माहिती नाही. सध्या याचा तपास सुरु असून नराधाम आणि महिलेची ओळख पटवण्याचे काम सुरु आहे.

सध्या या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून संबंधित मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाईची मागणी केली जात आहे. तसेच नेटकऱ्यांनी स्टेशनवर उपस्थित असलेल्या लोकांच्या अमानवीय भूमिकेवरही तीव्र नाराजी लोकांनी व्यक्त केली आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Mumbai dadar railway station woman brutally assulted video viral

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Published On: Jul 08, 2026 | 10:23 AM

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