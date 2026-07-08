माणूस आहे की हैवान? दादर स्टेशनवर भर दिवसा महिलेला अमानुष मारहाण; लोक फक्त तमाशा पाहत राहिले, VIDEO VIRAL

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे की, एक व्यक्ती रेल्वे ट्र्रॅकवरच एका महिलेला अत्यंत क्रूरपणे मारहाण करत आहे. तो तिला रुळांवरुन ओढत नेत आहे. महिला स्वत:च्या बचावासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहे. परंतु नराधाम काही सोडायला तयार नाही. त्याने महिलेला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारले आहे. हा प्रकार भर दिवसा सुरु असून उपस्थि लोक मात्र तमाशा बघत राहिले आहे. तर काहीजण मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करत आहेत. कोणीही त्या महिलेच्या मदतीसाठी धावून गेलेला नाही.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी या घटनेची तातडीने जखल घेतली आहे. हे प्रकरण रेल्वे पोलिसांकडे सोपवण्यात आले आहे. पोलिसांनी रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ह फुटेजची पाहणी केली आहे. यावेळी आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली. नराधमाने महिलेला मारहाण केल्यानंतर तिला जबरदस्तीने एका लांब पल्ल्याच्या ट्रेनमध्ये बसवून देतो आणि स्वत: तिथून निघून जातो.
तसेच संबंधित महिलेने अद्याप कोणीतीह तक्रार दाखल केलील नसल्याने मारहाणा करणारी व्यक्ती तिचा पत्नी किंवा अन्य कोणी ओळखीचा असल्याची अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परंतु याबाबत अधिकृत माहिती नाही. सध्या याचा तपास सुरु असून नराधाम आणि महिलेची ओळख पटवण्याचे काम सुरु आहे.
सध्या या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून संबंधित मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाईची मागणी केली जात आहे. तसेच नेटकऱ्यांनी स्टेशनवर उपस्थित असलेल्या लोकांच्या अमानवीय भूमिकेवरही तीव्र नाराजी लोकांनी व्यक्त केली आहे.
रेलवे ट्रैक पर महिला की बेरहमी से मारपीट करता दिखा युवक!!! मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर हैरान कर देने मंजर महिला के साथ उसके पति द्वारा मारपीट की जा रही लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल pic.twitter.com/SV9wJ9N6yF — Journalist Fatima ✍️ (@mahsharfatima86) July 7, 2026
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.