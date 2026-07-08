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आधी थप्पड मारली, मग केस उपटले अन्…; कोल्ड ड्रिंकसाठी महिला आणि माकडात तुंबळ हाणामारी, VIDEO पाहून हसू आवरणार नाही

Updated On: Jul 08, 2026 | 02:24 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अतिशय मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक माकड आणि महिला एका कोल्ड ड्रिंक्ससाठी भांडताना दिसत आहे. परंतु हा एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आला असल्याचे नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

Woman monkey fight for cold drink ai video viral

आधी थप्पड मारली, मग केस उपटले अन्...; कोल्ड ड्रिंकसाठी महिला आणि माकडात तुंबळ हाणामारी, VIDEO पाहून हसू आवरणार नाही (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आधी थप्पड मारली, मग केस उपटले अन्…
  • कोल्ड ड्रिंकसाठी महिला आणि माकडात तुंबळ हाणामारी
  • VIDEO पाहून हसू आवरणार नाही
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या एक अत्यंत मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांना हसू आवरणे कठीण झाले आहे. यामध्ये एक महिला आणि माकडांमध्ये तुंबळ हाणामारी सुरु आहे. एका कोल्ड ड्रिंकसाठी हा खेळ सुरु असून शेवटी असे काही घडलं आहे की… पाहा नक्की काय घडलं?

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक महिला पर्यटन स्थळाला भेट द्यायला गेली आहे. ती कोल्ड ड्रिंक पित-पित आरामात चालत आहे. याच वेळी अचानक एक माकड येऊन तिच्या हातातून बॉटल हिसकावून घेऊ लागते. महिला मात्र, त्याला तसे करु देत नाही. ती त्याला चटाचटा मारायला लागते. माकडी गप्प बसत नाही. ते देखील महिलाला सटासट कानाखाली मारते. तिचे केसही ओढते. पण माकडाला कोल्ड ड्रिंकची बॉटल देत नाही. यानंतर माकड तिथून निघून जाते. महिला परत आरामात कोल्ड ड्रिंक पित चालू लागते. पण काही सेकंदांनी माकड मागून येऊन तिच्या हातातील बॉटल हिसकावून घेते.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. मात्र, हा व्हिडिओ १००% एआयने तयार केलेला असल्याचे लोकांनी म्हटले आहे. परंतु हा व्हिडिओ बघून मज्जा आली असे लोकांचे म्हणणे आहे. एका नेटकऱ्याने मजेशीर कमेंट करत म्हटले आहे की, बिचारीला वाटलं जिंकली, पण माकडाने दाखून दिला कोण डॉन आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने हे खरोखर घडायला पाहिजे महिलाच जिंकेल असे म्हटले आहे.

मात्र, या व्हिडिओतील माकडाच्या हालचालींवरुन हा व्हिडिओ एआयआणि ग्राफिक्सद्वारे तयार केले असल्याचे स्पष्ट समजत आहे. परत यामुळे एआयद्वारे गैरप्रकार घडण्याचेही जास्त शक्यता आहे. या व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा एआयच्या गैरवापराबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Woman monkey fight for cold drink ai video viral

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Published On: Jul 08, 2026 | 02:24 PM

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