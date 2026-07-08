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स्वच्छतेचे धिंडवडे! थेट धावपट्टीवरच लहान मुलाने केली लघुशंका; पालक मात्र बघतच उभे, VIDEO पाहून नेटकरी भडकले

Updated On: Jul 08, 2026 | 11:48 AM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अतिशय लाजिरवाण्या प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एका लहान मुलाने विमातळाच्या धावपट्टीवर लघुशंका केली असून पालक तिथेच उभे राहून त्याची वाट बघत आहेत. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Child Urinates on Airport Runway

स्वच्छतेचे धिंडवडे! थेट धावपट्टीवरच लहान मुलाने केली लघुशंका; पालक मात्र बघतच उभे, VIDEO पाहून नेटकरी भडकले (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • थेट धावपट्टीवरच लहान मुलाने केली लघुशंका
  • पालक मात्र बघतच उभे
  • VIDEO पाहून नेटकरी भडकले
सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी संतापजनक व्हिडओ व्हायरल होत असतात. लोक कधी कुठे काय अतरंगी, चुकीचे घडताना दिसले की ते रेकॉर्ड करुन सोशल मीडियावर शेअर करतात. सध्या असाच एक लाजिरवण्या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे नागरि जाण आणि पालकांच्या संस्कारावर टिका केली जात आहे.

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नेमकं काय घडलं ?

एका विमावतळाच्या सुरक्षित आणि अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या धावपट्टीवक मुलाने थेट लघवी केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. धक्कादायक म्हणजे पालक बाजूलाच उभे असून त्यांनी मुलाला असे करण्यापासून रोखले नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा सर्व प्रकार इंदोरच्या विमानतळावर घडला आहे. सध्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पाहायला मिळत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @MohdArif396 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. अनेकांनी यावर संतापजनक कमेंट्स केल्या आहे. लोकांनी मुलाची कोणतीही चूक नसून पालकांना जबाबदार धरले आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, मुले लहान असतात, त्यांना जे शिकवलं जातं तेच ते शिकतात असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एकाने आपल्या देशात पुरुषांनी कुठेही उघड्यावर लघवी करणे सामान्य झाले आहे, यात काय चुकीचे वाटतच नाही असे म्हटले आहे.

तर तिसऱ्या एकाने ही एक अतिशय घाणरेडी सवय आहे. विमानतळ ही देशाची आणि शहराची ओळख असते. अशा ठिकाणी विदेशी पर्यटक येत असतात. हा प्रकार पाहून आपल्या भारताबद्दल ते किती चूकीचा विचार करतील. भारतातील लोकांना नागरी जाणीवांची जाण नसल्याचे म्हटले.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Child urinates on airport runway video viral

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Published On: Jul 08, 2026 | 11:48 AM

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