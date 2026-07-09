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Skin Care Tips: चेहऱ्यावर आलेल्या काळ्या डागांमुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? मग तांदूळ मसूर डाळीचा फेसपॅक त्वचेवर आणेल गोल्डन ग्लो

Updated On: Jul 09, 2026 | 09:28 AM IST
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सारांश

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि पिगमेंटेशन घालवण्यासाठी केमिकल प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. यामुळे चेहऱ्यावरील ग्लो टिकून राहतो आणि त्वचा सुंदर दिसते.

चेहऱ्यावर आलेल्या काळ्या डागांमुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? मग तांदूळ मसूर डाळीचा फेसपॅक त्वचेवर आणेल गोल्डन ग्लो

चेहऱ्यावर आलेल्या काळ्या डागांमुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? मग तांदूळ मसूर डाळीचा फेसपॅक त्वचेवर आणेल गोल्डन ग्लो

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विस्तार

पावसाळ्यात त्वचेची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. कारण वातवरणात होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांचा अभाव, पाण्याची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यासोबतच त्वचेवर सुद्धा लगेच दिसून येतो. तसेच प्रदूषण, हार्मोन्सचे असंतुलन आणि चुकीच्या जीवनशैली इत्यादी अनेक कारणांमुळे चेहऱ्यावर पिगमेंटेशन आणि काळे डाग येऊन त्वचा निस्तेज होऊन जाते. कपाळ, गाल आणि ओठांच्या आजूबाजूला काळे डाग आल्यानंतर त्वचा पूर्णपणे खराब झाल्यासारखी वाटते. चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि पिगमेंटेशन घालवण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट आणि स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात.(फोटो सौजन्य – istock)

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चेहरा निस्तेज झाल्यानंतर मेकअप केल्यानंतर सुद्धा त्वचेवर ग्लो दिसून येत नाही. वारंवार केमिकल युक्त स्किन केअर प्रॉडक्ट आणि सतत वापरल्या जाणाऱ्या क्रीम इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम उतार वयात चेहऱ्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे वारंवार केमिकल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी आणि काळे डाग कमी करण्यासाठी तांदूळ आणि मसूर डाळीचा फेसपॅक बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. हा फेसपॅक आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचा चमकदार होण्यास मदत होईल.

मसूर डाळीचा फेसपॅक बनवण्याची सोपी कृती:

जेवणातील विविध पदार्थ बनवण्यासाठी मसूर डाळीचा वापर केला जातो. मसूर डाळीमध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीरसोबतच त्वचेसाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि पिगमेंटेशन घालवण्यासाठी कोणत्याही महागड्या स्किन केअरचा वापर न करता घरगुती उपाय करावेत. मिक्सरच्या भांड्यात मसूर डाळ घेऊन बारीक वाटून पावडर बनवून घ्या. तयार केलेली पावडर बंद हवेच्या डब्यात भरून ठेवा, यामुळे पावडर खराब होणार नाही. वाटीमध्ये मसूर डाळीची पावडर, तांदळाचे पीठ, दही आणि मध घालून पेस्ट बनवा. त्यानंतर त्यात कॉफी पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा. फेसपॅक लावण्याआधी त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून नंतरच फेसपॅक चेहऱ्यावर लावावा.

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तयार केलेला फेसपॅक संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तसाच ठेवा. यामुळे हातांना पाणी लावून चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे त्वचेवर जमा झालेल्या मृत पेशी नष्ट होतील आणि त्वचा आतून उजळदार होण्यास मदत होईल. त्यानंतर १० ते १५ मिनिट फेसपॅक तसाच ठेवून त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा मसूर डाळीचा फेसपॅक चेहऱ्यावर लावल्यास पिगमेंटेशन कमी होण्यासोबतच त्वचा आतून स्वच्छ आणि चमकदार दिसेल. मसूर डाळीमध्ये असलेले गुणकारी घटक त्वचेला हानी पोहचवत नाहीत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Get rid of dark spots naturally with a homemade rice and masoor dal face pack

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Published On: Jul 09, 2026 | 09:28 AM

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