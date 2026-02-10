नातीकडून आज्जीला धडे! 75 वर्षांची आज्जी 5 वर्षांच्या नातीसोबत शिकतेय कथ्थक, पाहून युजर्स गेले भारावून; Video Viral

गणितात 18 मार्क दिले म्हणून विद्यार्थ्याने शिक्षिकेलाच क्लासरूममध्ये धुतलं, बुक्क्यांचा केला मारा अन् धक्कादायक Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
इंस्टाग्रामवर व्हायरल असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, पाच वर्षांची मुलगी आत्मविश्वासाने कथ्थकच्या स्टेप्स आपल्या आज्जीला शिकवताना दिसत आहे, तर तिची ७५ वर्षांची आजी तिच्याकडे लक्षपूर्वक पाहत प्रत्येक स्टेप फाॅ्लो करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये असे लिहिले आहे की, “मुलीने नुकतेच शास्त्रीय नृत्य शिकायला सुरुवात केली आहे आणि आता ती तिच्या आजीला प्रशिक्षण देत आहे.” हे वाक्यच लोकांची मने जिंकत आहे.
व्हिडिओमध्ये, मुलगी धीराने हाताचे हावभाव आपल्या आज्जीला समजावून सांगते. आजी प्रत्येक हालचाल लक्षपूर्वक पाहते आणि हसत हसत ते फाॅलो करण्याचा प्रयत्न करते. तिचा चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडल्या आहेत, परंतु तिच्या डोळ्यांत शिकण्याची चमक स्पष्टपणे दिसून येते. हे दृश्य केवळ नृत्याची तालीम नाही तर नातेसंबंधांच्या गोडव्याचे आणि शिकण्याच्या इच्छेचे सुंदर मिश्रण आहे. व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत असून यूजर्स आज्जी- नातीच्या या जोडीची प्रशंसा करत आहे.
हा व्हिडिओ @kizzie.aad नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “शिकण्यासाठी किंवा शेअर करण्यासाठी वय महत्त्वाचे नाही” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आजी आणि नातीचं हे नात खूप गोड आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हा खरोखरच प्रेम आणि बंधनाचा एक अमूल्य क्षण आहे”.
