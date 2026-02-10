Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral 75 Year Old Grandmother Learns Kathak From 5 Year Old Granddaughter Viral News In Marathi

नातीकडून आज्जीला धडे! 75 वर्षांची आज्जी 5 वर्षांच्या नातीसोबत शिकतेय कथ्थक, पाहून युजर्स गेले भारावून; Video Viral

Granddaughter Teaching Kathak To Grandmother : कथ्थकाच्या ठेक्यावर वय हरवलं अन् नात्याचा गोडवा जिंकला. आज्जी आणि नातीच्या सुंदर व्हिडिओने सोशल मीडियावर युजर्सचे मन भारावून टाकले आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 02:41 PM
नातीकडून आज्जीला धडे! 75 वर्षांची आज्जी 5 वर्षांच्या नातीसोबत शिकतेय कथ्थक, पाहून युजर्स गेले भारावून; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • आज्जी आणि नातीचा गोंडस व्हिडिओ अलिकडे सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
  • व्हिडिओमध्ये नात आज्जीला कथच्या स्टेप्स शिकवताना दिसते.
  • दोघींमधील सुंदर नातं पाहून यूजर्स आता खुश झाले आहेत.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक निरनिराळे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी हास्यास्पद व्हिडिओ शेअर केले जातात तर कधी थक्क करणारे व्हिडिओज शेअर केले जातात तर कधी असे व्हिडिओ शेअर होतात जे पाहून आपलं मनं भारावून जाईल आणि असाच एक व्हिडिओ अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. आजी नातवाची जोडी फार मजेदार असते. यात प्रेम, आदर, निस्वार्थी भावना दडलेली असते जी नात्याला आणखी खास बनवत असते. नुकताच व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये एक आज्जी आपल्या नातीकडून कथ्थक शिकत असल्याचे दिसून आले. नात फार लाडाने आपल्या आज्जीला एक एक स्टेप सांगते आणि आज्जी तसतसे करु लागते. आज्जी नाही तर नातच आज्जीला धडे देत आहे हे पाहून यूजर्सना हसू आलं आणि सर्वांनीच या गोंडस दृश्याची मजा लुटली.

गणितात 18 मार्क दिले म्हणून विद्यार्थ्याने शिक्षिकेलाच क्लासरूममध्ये धुतलं, बुक्क्यांचा केला मारा अन् धक्कादायक Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

इंस्टाग्रामवर व्हायरल असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, पाच वर्षांची मुलगी आत्मविश्वासाने कथ्थकच्या स्टेप्स आपल्या आज्जीला शिकवताना दिसत आहे, तर तिची ७५ वर्षांची आजी तिच्याकडे लक्षपूर्वक पाहत प्रत्येक स्टेप फाॅ्लो करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये असे लिहिले आहे की, “मुलीने नुकतेच शास्त्रीय नृत्य शिकायला सुरुवात केली आहे आणि आता ती तिच्या आजीला प्रशिक्षण देत आहे.” हे वाक्यच लोकांची मने जिंकत आहे.

व्हिडिओमध्ये, मुलगी धीराने हाताचे हावभाव आपल्या आज्जीला समजावून सांगते. आजी प्रत्येक हालचाल लक्षपूर्वक पाहते आणि हसत हसत ते फाॅलो करण्याचा प्रयत्न करते. तिचा चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडल्या आहेत, परंतु तिच्या डोळ्यांत शिकण्याची चमक स्पष्टपणे दिसून येते. हे दृश्य केवळ नृत्याची तालीम नाही तर नातेसंबंधांच्या गोडव्याचे आणि शिकण्याच्या इच्छेचे सुंदर मिश्रण आहे. व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत असून यूजर्स आज्जी- नातीच्या या जोडीची प्रशंसा करत आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kizzie.Aadhya_official (@kizzie.aad)

काय म्हणावं याला! आता म्हैसही झाली बाईकचोर… पाहून नेटकरी हैराण; मजेदार Video Viral

हा व्हिडिओ @kizzie.aad नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “शिकण्यासाठी किंवा शेअर करण्यासाठी वय महत्त्वाचे नाही” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आजी आणि नातीचं हे नात खूप गोड आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हा खरोखरच प्रेम आणि बंधनाचा एक अमूल्य क्षण आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral 75 year old grandmother learns kathak from 5 year old granddaughter viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 02:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गणितात 18 मार्क दिले म्हणून विद्यार्थ्याने शिक्षिकेलाच क्लासरूममध्ये धुतलं, बुक्क्यांचा केला मारा अन् धक्कादायक Video Viral
1

गणितात 18 मार्क दिले म्हणून विद्यार्थ्याने शिक्षिकेलाच क्लासरूममध्ये धुतलं, बुक्क्यांचा केला मारा अन् धक्कादायक Video Viral

काय म्हणावं याला! आता म्हैसही झाली बाईकचोर… पाहून नेटकरी हैराण; मजेदार Video Viral
2

काय म्हणावं याला! आता म्हैसही झाली बाईकचोर… पाहून नेटकरी हैराण; मजेदार Video Viral

आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला… घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral
3

आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला… घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral

थंड हवेत गरम मॅगी अन् थेट नोटांचा पाऊस… एका दिवसांतच कंटेंट क्रिएटरने केली तब्बल २१ हजारांच्या मॅगीची विक्री; Video Viral
4

थंड हवेत गरम मॅगी अन् थेट नोटांचा पाऊस… एका दिवसांतच कंटेंट क्रिएटरने केली तब्बल २१ हजारांच्या मॅगीची विक्री; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नातीकडून आज्जीला धडे! 75 वर्षांची आज्जी 5 वर्षांच्या नातीसोबत शिकतेय कथ्थक, पाहून युजर्स गेले भारावून; Video Viral

नातीकडून आज्जीला धडे! 75 वर्षांची आज्जी 5 वर्षांच्या नातीसोबत शिकतेय कथ्थक, पाहून युजर्स गेले भारावून; Video Viral

Feb 10, 2026 | 02:41 PM
RSS प्रमुखांसोबत भोजनाच्या वादानंतर Adnan Sami ने सोडले मौन; संजय राऊतांना फटकारत गायक म्हणाला…

RSS प्रमुखांसोबत भोजनाच्या वादानंतर Adnan Sami ने सोडले मौन; संजय राऊतांना फटकारत गायक म्हणाला…

Feb 10, 2026 | 02:40 PM
Best OF Luck विद्यार्थ्यांनो! आजपासून बारावीच्या परीक्षेला सुरुवात; १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसणार

Best OF Luck विद्यार्थ्यांनो! आजपासून बारावीच्या परीक्षेला सुरुवात; १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसणार

Feb 10, 2026 | 02:40 PM
OPPO K14x 5G: 50MP कॅमेरा आणि डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर… Oppo च्या नव्या स्मार्टफोनने सर्वांना फोडला घाम, किंमत केवळ इतकी

OPPO K14x 5G: 50MP कॅमेरा आणि डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर… Oppo च्या नव्या स्मार्टफोनने सर्वांना फोडला घाम, किंमत केवळ इतकी

Feb 10, 2026 | 02:36 PM
7 Dogs Trailer Release : 7 डॉग्स’चित्रपटाच्या ट्रेलरने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ, सलमान आणि संजय दत्तची झलक चर्चेत

7 Dogs Trailer Release : 7 डॉग्स’चित्रपटाच्या ट्रेलरने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ, सलमान आणि संजय दत्तची झलक चर्चेत

Feb 10, 2026 | 02:35 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शरीरसंबंधावरून वाद, मध्यरात्री पत्नीचा घेतला जीव; न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शरीरसंबंधावरून वाद, मध्यरात्री पत्नीचा घेतला जीव; न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा

Feb 10, 2026 | 02:33 PM
IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…

IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…

Feb 10, 2026 | 02:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM