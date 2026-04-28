Virat Kohli चा ऑटोग्राफ न मिळाल्याने चिमुकला झाला लालबुंद; रागाच्या भरात असं काही केलं की…, VIDEO VIRAL

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता की, विराट कोहली कडक सुरक्षेत हॉटेलमध्ये जात आहे. येथे एक छोटा फॅन वाट पाहत बसला होता. विरोट दिसताच हा चिमुरडा चाहता त्याच्याकडे बॅट घेऊन ऑटोग्राफ मागायला जातो. परंतु विराट कडक सिक्युरीटत असल्याने चिमुरड्याला त्याच्यापर्यंत पोहोचता येत नाही. हे पाहून तो मुलगा अचानकपणे रडू लागतो. एवढंच नव्हे तर चिमुकल्याला या गोष्टीचा प्रचंड राग येतो. रागाच्या भरात चिमुकला आपली बॅट फेकून देतो. त्याच्या या कृतीने तिथे असलेले सर्वच लोक हैराण झाले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
Virat Kohli Little fan broke down 😭💔 Virat kohli ignored this little fan who was waiting to get his autograph 😭 Wait for that child frustration 😭💔 pic.twitter.com/BszA4JX5NW — Jeet (@JeetN25) April 27, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @JeetN25 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. या व्हिडिओवर कमेंट्सचा पूर आला आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, विराट त्याच्या सुरक्षारक्षकांच्या गराड्यात होता, त्याचे लक्ष गेले नसेल. तर आणखी एका नेटकऱ्याने मुलाच्या वागणुकीवर प्रश्न केले आहेत. तिसऱ्या एका नेटकऱ्याने मुलाच्या पालकांवर टीका केली आहे. तर काहींनी विराट कोहलीने दुर्लक्ष केले असल्याचे म्हटले आहे. अशा विविध प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर मिळत आहेत. सध्या व्हिडिओची जोरदार चर्चा सुरु आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.