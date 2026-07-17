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NEET 2026 Result : सर्व प्रवर्गांसाठी नवीन Cut-Off गुण जाहीर; UG Counselling अपडेट जाणून घ्या…

Updated On: Jul 17, 2026 | 02:00 PM IST
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सारांश

NEET 2026 Result : यंदाच्या निकालातील आणखी एक विशेष बाब म्हणजे मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी अतिशय उच्च गुण मिळवले आहेत. ७०० पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १९ इतकी आहे.

NEET UG 2026 Result Out (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

NEET UG 2026 Result Out (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

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विस्तार

विद्यार्थ्यांना यंदा पात्र ठरवण्यासाठी ७१५ ते २१३ गुण आवश्यक…
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राखीव कट-ऑफ
पात्र विद्यार्थी या ठिकाणी अर्ज करु शकतात…
योग्य कागदपत्रे, वेळेत नोंदणी आणि पसंतीक्रम भरताना घेतलेला योग्य निर्णय

नीट यूजी २०२६ पुनर्परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता विद्यार्थ्यांचे लक्ष कट-ऑफकडे लागले होते. अखेर NTA ने आवश्यक पात्रता गुणाची यादी जाहीर केली असून,, यंदा जवळपास सर्वच गटांमध्ये गुणांची मर्यादा वाढल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवण्याची स्पर्धा मागील वर्षापेक्षा अधिक कठीण होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यंदा पात्रतेसाठी लागणारी पर्सेंटाईल मात्र बदललेली नाही. सर्वसाधारण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी पूर्वीप्रमाणेच ५० पर्सेंटाईल, तर ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी ४० पर्सेंटाईलचा नियम कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र विद्यार्थ्यांनी मिळवायच्या गुणांमध्ये मोठी वाढ झाल्यामुळे प्रवेशासाठी चांगली तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांनाच फायदा होणार आहे.

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विद्यार्थ्यांना यंदा पात्र ठरवण्यासाठी ७१५ ते २१३ गुण आवश्यक…

सर्वसाधारण (UR) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना यंदा पात्र ठरण्यासाठी ७१५ ते २१३ गुणांच्या दरम्यान गुण मिळवणे आवश्यक ठरले आहे. गेल्या वर्षी ही मर्यादा खूपच कमी होती. यावरून यंदा विद्यार्थ्यांनी अधिक चांगली कामगिरी केल्याचे स्पष्ट होते. आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीही परिस्थिती जवळपास अशीच आहे. ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गांमध्ये पात्रतेसाठी आवश्यक गुण वाढले आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश प्रक्रियेत चांगले स्थान मिळवण्यासाठी अधिक गुणांची आवश्यकता भासणार आहे. पर्सेंटाईलचा नियम पूर्वीप्रमाणे कायम असला तरी प्रत्यक्ष गुणांची मर्यादा वाढल्यामुळे स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राखीव कट-ऑफ
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या विविध प्रवर्गांमध्येही कट-ऑफमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सर्वसाधारण तसेच आरक्षित गटातील दिव्यांग उमेदवारांना यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत जास्त गुण मिळवावे लागले आहेत. त्यामुळे या गटातील विद्यार्थ्यांसाठीही यंदाचा प्रवेशाचा प्रवास सोपा राहणार नाही. पात्र विद्यार्थ्यांच्या संख्येकडे पाहिले तर सर्वसाधारण आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून सर्वाधिक विद्यार्थी यशस्वी झाले आहेत. त्यानंतर ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थ्यांनीही पात्रता मिळवली आहे. एकूण मिळून ११.२१ लाखांहून अधिक उमेदवार यंदाच्या परीक्षेत पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागांसाठी मोठी स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे.

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पात्र विद्यार्थी ‘या’ ठिकाणी अर्ज करु शकतात…
यंदाच्या निकालातील आणखी एक विशेष बाब म्हणजे मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी अतिशय उच्च गुण मिळवले आहेत. ७०० पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १९ इतकी आहे. याशिवाय ६५० आणि ६०० पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळेच कट-ऑफ गुणांमध्ये वाढ झाल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. निकालानंतर आता वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेची तयारी सुरू झाली आहे. पात्र ठरलेले विद्यार्थी एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष आणि इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अर्ज करू शकणार आहेत. लवकरच समुपदेशनाचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता असून त्यानंतर जागावाटपाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

योग्य कागदपत्रे, वेळेत नोंदणी आणि पसंतीक्रम भरताना घेतलेला योग्य निर्णय
तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांनी आता केवळ गुणांवर अवलंबून न राहता समुपदेशनातील प्रत्येक टप्पा काळजीपूर्वक पूर्ण करणे आवश्यक आहे. योग्य कागदपत्रे, वेळेत नोंदणी आणि पसंतीक्रम भरताना घेतलेला योग्य निर्णय अंतिम प्रवेशासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. एकंदरीत पाहता, नीट यूजी २०२६ मध्ये विद्यार्थ्यांची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली असली तरी वाढलेल्या कट-ऑफमुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा मार्ग अधिक स्पर्धात्मक झाला आहे. चांगले गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी संधी नक्कीच उपलब्ध आहेत, मात्र प्रवेशासाठी प्रत्येक टप्प्यावर सावधपणे पुढे जाणे गरजेचे ठरणार आहे.

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NEET 2026 Result

Web Title: Neet 2026 result new cut off marks announced for all categories

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Published On: Jul 17, 2026 | 02:00 PM

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