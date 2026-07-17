Tarini Seial: ‘तारिणी’मध्ये नवा ट्विस्ट! कमिशनर जे.जे.च्या एंट्रीने तपासाला मिळणार नवं वळण; मानसी कुलकर्णीने उलगडलं भूमिकेचं गुपित

Tarini Seial: झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘तारिणी’ आपल्या वेगळ्या कथानकामुळे आणि रहस्यपूर्ण घटनांमुळे प्रेक्षकांची आवडती ठरली आहे. प्रत्येक गुन्ह्याचा बारकाईने तपास करत तारिणी आणि तिची टीम अनेक रहस्यांचा उलगडा करताना दिसत आहे. आता या मालिकेत आणखी एक महत्त्वाचे पात्र दाखल होणार असून, जया जगदाळे उर्फ जे.जे. (कमिशनर ऑफ पोलिस) यांच्या आगमनाने कथेला नवं वळण मिळणार आहे. ही भूमिका अभिनेत्री मानसी कुलकर्णी साकारणार आहे.
मानसी कुलकर्णीने या भूमिकेबद्दल बोलताना सांगितले की, मालिकेतील तिचा पहिला दिवस थोडा आव्हानात्मक होता. कारण इतर कलाकार जवळपास वर्षभरापासून एकत्र काम करत असल्याने त्यांना त्यांच्या व्यक्तिरेखांची उत्तम जाण होती. मात्र, दिग्दर्शक भीमराव मुडे यांनी जे.जे.ची व्यक्तिरेखा समजून घेण्यासाठी तिला मोठी मदत केली.
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मानसी म्हणाली, “जे.जे. ही पोलिस अधिकारी असली तरी तिची बोलण्याची शैली, देहबोली आणि वागणं हे नेहमीच्या पोलिस अधिकाऱ्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे. त्यामुळे हे पात्र प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल. या व्यक्तिरेखेचं संपूर्ण श्रेय मी लेखक आणि दिग्दर्शकांना देते.”
भूमिकेच्या तयारीबद्दल बोलताना तिने सांगितले की, ही भूमिका तिला अचानक मिळाली. त्यामुळे तयारीसाठी फारसा वेळ मिळाला नाही. मात्र, नियमित व्यायाम आणि फिटनेसकडे लक्ष देण्याचा या भूमिकेसाठी तिला फायदा झाला. याआधीही पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारल्यामुळे पोलिसांच्या गणवेशात सहज वावरता आलं, असेही ती म्हणाली.
जे.जे.च्या एंट्रीनंतर तारिणीच्या तपासाला कोणती नवी दिशा मिळणार, गुलाबच्या प्रकरणात कोणते नवे खुलासे होणार आणि तारिणी-जे.जे. यांच्यातील समन्वय कसा असेल, याची उत्सुकता आता प्रेक्षकांमध्ये वाढली आहे. आगामी भागांमध्ये या नव्या पात्रामुळे मालिकेतील रहस्य आणि थरार आणखी वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
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