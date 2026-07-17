PM Awas Yojana : स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न होणार पूर्ण! शासनाकडून कोटींचा निधी, तुमच्या खात्यात आले का पैसे?

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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत २०,१६५ पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये १०७ कोटी रुपये हस्तांतरित केले. घरबांधणीसाठी पहिला हप्ता म्हणून ही रक्कम वितरित करण्यात आली, ज्यामुळे हजारो कुटुंबांचे स्वतःच्या मालकीचे कायमस्वरूपी घर असण्याचे स्वप्न साकार होण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले गेले आहे.
१९ योजनांअंतर्गत ५०,२०,४६० लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण ₹१,५८२.१६ कोटी हस्तांतरित करण्यात आले. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही योजनाही प्रमुख होती, ज्याअंतर्गत पात्र कुटुंबांना घर बांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात आले. चंदीगड येथे आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान, मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी विविध सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे निधी हस्तांतरित केला.
हरियाणा सरकारच्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राज्यात आतापर्यंत ₹८२७.२२ कोटींची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात ७६,४६६ घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी ४१,२६० घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, ३५,२०६ घरांचे बांधकाम सुरू आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, वेळेवर हप्ते वितरित केल्याने बांधकामाला गती मिळेल आणि पात्र कुटुंबे लवकरच पक्क्या घरात राहण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करू शकतील.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केंद्र सरकारची एक प्रमुख गृहनिर्माण योजना आहे. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या, कच्च्या घरात राहणाऱ्या किंवा बेघर कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र कुटुंबांना टप्प्याटप्प्याने घरबांधणीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात DBT द्वारे हस्तांतरित केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होते आणि मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात येते.
सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणनेच्या आधारावर निवडलेल्या पात्र ग्रामीण कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळतो. बेघर कुटुंबे, कच्च्या घरात राहणारी कुटुंबे आणि सरकारने ठरवलेल्या इतर पात्रता निकषांनुसार प्राधान्य दिले जाते. ग्रामसभेच्या शिफारशी आणि एका विहित कार्यपद्धतीनुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत, मंजूर लाभार्थ्यांना घरबांधणीसाठी मदत वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये मिळते. बांधकामाच्या प्रगतीनुसार प्रत्येक हप्ता लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जातो. या योजनेचा उद्देश केवळ आर्थिक सहाय्य देणे हाच नाही, तर ग्रामीण कुटुंबांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक घरे उपलब्ध करून देणे हा देखील आहे.
जर तुम्ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) साठी अर्ज केला असेल किंवा पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीत तुमचा समावेश असेल, तर संबंधित विभागाकडे किंवा अधिकृत पोर्टलवर तुमच्या अर्जाची आणि हप्त्यांची स्थिती नियमितपणे तपासा. वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास, कोणत्याही आर्थिक अडचणींशिवाय घराचे बांधकाम पूर्ण करता येते. हरियाणा सरकारने वितरित केलेली ही सहाय्य रक्कम हजारो पात्र कुटुंबांना त्यांच्या कायमस्वरूपी घराचे स्वप्न साकार करण्यास मदत करेल.
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