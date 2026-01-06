Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Fact Check : चालू ट्रेनमधून बिबट्याने केली शिकार… दरवाजात उभ्या असलेल्या व्यक्तीला ओढतच काढलं बाहेर अन् थरारक Video Viral

Leopard Viral Video : अमरावतीतून बिबट्याच्या शिकारीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात त्याने चालू ट्रेनमधून व्यक्तीला खेचतच त्याची शिकार केल्याचे दिसते. व्हिडिओतील दृश्यांनी स्थानिकांना घाबरवले पण सत्य काही वेगळेच निघाले.

Updated On: Jan 06, 2026 | 10:18 AM
Fact Check : चालू ट्रेनमधून बिबट्याने केली शिकार... दरवाजात उभ्या असलेल्या व्यक्तीला ओढतच काढलं बाहेर अन् थरारक Video Viral

(फोटो सौजन्य – X)

  • बिबट्याच्या शिकारीचा व्हिडिओ व्हायरल.
  • चालू ट्रेनमधील प्रवाशांवर हल्ला करत, एकाला ओढतच त्याने नेले.
  • व्हिडिओतील दृश्यांनी स्थानिकांमध्ये भीती पसरली पण सत्य काही वेगळंच निघालं.
मागील काही काळापासून सोशल मिडियावर बिबट्याच्या एका थरारक शिकारीचा व्हिडिओ प्रचंड वेगाने शेअर केला जात आहे. मुख्य म्हणजे यात बिबट्या एका चालू ट्रेनमधून शिकार करताना दिसून आला. व्हिडिओत आपल्याला चालू ट्रेन दिसेल ज्याच्या खिडकीतून व्हिडिओ शूट केला जात आहे. यात दिसतं की, ट्रेनच्या बाहेर एक बिबट्या प्रवाशांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत असून तो दरवाजात उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीला खेचतचं खाली ओढतो. व्यक्ती खाली पडताच बिबट्या त्याच्या दिशेने धावतो आणि इथेच व्हिडिओचा शेवट होतो. आता ही घटना सर्वांनाच घाबरवत असून व्हिडिओतील दृश्ये पाहून लोकांच्या मनात वेगळीच धडकी भरली. परंतु अलिकडेच इंटरनेटवर वेगाने शेअर केल्या जाणाऱ्या या व्हिडिओसंदर्भात एक मोठे सत्य समोर आले आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

धुरंधर चित्रपटातील ‘शरारात’ गाण्यावर पाकिस्तानी तरुणींनी थिरकवली कंबर… युजर्स म्हणाले, “यांना तर लाजाच नाहीत”; Video Viral

काय आहे खरं सत्य?

व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ अमरावती येथील असल्याचा दावा केला जात आहे. या व्हिडीओमध्ये एक बिबट्या बडनेरा ते गोपाळ नगर दरम्यानच्या रेल्वे रुळांवर वेगाने धावणाऱ्या रेल्वे गाडीचा पाठलाग करताना दिसून आला. व्हिडीओमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, अमरावती वन विभागाने या प्रकरणाची दखल घेत व्हिडीओचे सत्य सर्वांसमोर उघड केले आहे. व्हिडिओची दखल घेत जेव्हा वनविभागाने परिसराची पाहणी केली आणि व्हिडीओची तांत्रिक तपासणी केली तेव्हा त्यांना असे समजले की, हा संपूर्ण व्हिडिओ खरा नसून तो ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) द्वारे तयार करण्यात आलेला एक बनावटी व्हिडिओ आहे. वन विभागाने अधिकृतपणे सांगितले की, अशा प्रकारची कोणतीही घटना बडनेरा-गोपाळ नगर रेल्वे मार्गावर घडलेली नाही.

वाह क्या नजारा है! दिल्लीच्या रस्त्यांवर अचानक दिसल्या सुपरकार्स ; पाहून लोक दंग, VIDEO तुफान व्हायरल

अलिकडे एआयद्वारे तयार केल्या जाणाऱ्या व्हिडिओजचे प्रमाण फार वाढले आहे. हुबेहुब दिसणाऱ्या या व्हिडिओजमुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जातो आणि खोटी माहिती पसरवली जाते. एआयच्या या दुनियेत आजकाल कोणत्याही व्हिडिओवर लगेच विश्वास न ठेवात आधी त्यांची योग्य पडताळणी होणे गरजेचे झाले आहे. बिबट्याच्या व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ देखील त्यातीलच एक आहे. अनेकांनी व्हिडिओतील दृश्यांवर आणि यात केल्या जाणाऱ्या दाव्यावर विश्वास ठेवला. कुणीही सत्य पडताळून पाहिले नाही ज्यामुळे सर्वचजण या खोटेपणात सामील झाले, अनेकांनी हे व्हिडिओ रिशेअर देखील केले ज्यामुळे चुकीची माहिती आणखी पसरत गेली.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Jan 06, 2026 | 10:18 AM

