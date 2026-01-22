Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Girl Lost Her Hair Due To Cancer Supported By Her Classmates And Teachers Video Viral

मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

सोशल मीडियावर एक अतिशय सुंदर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. असे म्हणतात मैत्रीची खरी ताकद ही संकटाच्या काळात कळते, याचा प्रत्यय या व्हिडिओतून आला आहे. हा व्हिडिओ अनेकांच्या पसंतील पडत आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 11:20 AM
Humanity

मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस...तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • हृदय हेलावणारा प्रसंग
  • कॅन्सरमुळे केस गेले अन्
  • मैत्रीणीसाठी शाळेतील सर्व विद्यार्थींनी केले मुंडण
  • व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल
Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असातात. काही व्हिडिओ हे संतापजनक असतात, तर काही व्हिडिओ हृद्य पिळवटून टाकणारे असतात. काही व्हिडिओ पाहून मन अगदी भारावून येते. सध्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओतून खऱ्या मैत्रीचा प्रत्यय आला आहे. राजस्थानच्या जोधपूर शाळेतील विद्यार्थींनी आपल्या मैत्रीसाठी असे काही केल आहे की, पाहून तुमचे मनही भरुन येईल.

असे म्हणतात, कधी कधी खऱ्या मित्रत्वाची ताकद ही संकटाच्य काळातच समजते. जोधपूरच्या शाळेत असा काहीसा प्रसंग घडला आहे. एक विद्यार्थीनी कर्करोगाशी झुंज देत होती. यामुळे तिचे विद्यार्थीनेचे केस गळून पडले होते. यामुळे विद्यार्थीनीला शाळेत जायला अस्वस्थ वाटते होते. परंतु याच वेळी तिच्या मैत्रीण तिच्यासाठी धावून आल्या. शाळेतील विद्यार्थींनी आणि शिक्षकांनी तिला एकटे वाटू नये यासाठी स्वत:ही मुंडन करण्याचा निर्णय घेतला. यातून सर्वांनी त्या चिमुकलीला सांगितले की, तू एकटी नाहीस, या संकटाच्या काळात आम्ही देखील तुझ्यासोबत आहे. सध्याच्या स्वार्थी दुनियेत मैत्रीचा असा प्रत्यय फारच कमी येतो. या व्हिडिओने सोशल मीडियावर अनेकांची मने जिंकली आहेत.

ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ghantaa (@ghantaa)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @ghantaa या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर हार्टचे इमोजी शेअर केले आहे. एका नेटकऱ्याने सगळ्या मुलींसाठी खूप आदर असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने माणुसकी खरोखरच खूप महान आणि अद्भुत आहे असे म्हटले आहे. आणखी एकाने माणुसकी अजूनही जिवंत आहे हे पाहून आनंद झाला असे म्हटले आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण भावूकही झाले आहेत.

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Girl lost her hair due to cancer supported by her classmates and teachers video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 11:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला
1

जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral
2

ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस
3

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस
4

काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

Jan 22, 2026 | 11:20 AM
GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

Jan 22, 2026 | 11:14 AM
जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी

जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी

Jan 22, 2026 | 11:09 AM
मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

Jan 22, 2026 | 11:08 AM
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Jan 22, 2026 | 10:58 AM
तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या भूमिकांमध्ये झळकणार आदिनाथ कोठारे, ‘या’ बिग बजेट प्रोजोक्ट्समधून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या भूमिकांमध्ये झळकणार आदिनाथ कोठारे, ‘या’ बिग बजेट प्रोजोक्ट्समधून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 22, 2026 | 10:56 AM
दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

Jan 22, 2026 | 10:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM