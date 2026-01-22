Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

Accident Video : काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! एका थरारक अपघाताचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात ढाब्यावर ग्राहकांना अचानक यमदेवताने भेट दिल्याचे दिसून आले.

Updated On: Jan 22, 2026 | 10:55 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • ढाब्यावर बसलेल्या लोकांच्या दिशेने भरधाव ट्रक घुसला.
  • ट्रक थेट लोक बसलेल्या ठिकाणी कोसळला जे पाहून ढाब्यावर गोंधळ उडाला.
  • व्हिडिओला आता मिलियनहून अधिक व्युज मिळाले आहेत.
सोशल मिडियावर अनेक वेगवेगळ्या घटनांचे व्हिडिओज शेअर केले जातात. यातून आपल्याला आजूबाजूच्या घडामोडींचे दर्शन घडते. इथे कधी स्टंट, कधी डान्स तर कधी धक्क करणाऱ्या घटना शेअर केल्या जातात. अशात अलिकडेच सोशल मिडियावर एका अपघाताचे थरारक दृश्य शेअर करण्यात आले आहेत ज्यात ढाब्यावरच लोकांना यमाचे दर्शन घडले. अपघात फार अनपेक्षित प्रकारे घडला ज्यामुळे लोक हादरली पण प्रसंगावधान राखल्याने यात कोणतीही जीवीतहीनी घडून आली नाही आणि सर्वजण सुखरुप अपघातातून बाहेर पडले. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

काय घडलं व्हिडिओत?

अपघात ही एक अशी घटना आहे जी कधी, कुठे, कशी घडून येईल ते सांगता येत नाही. काळ आला पण वेळ आली नव्हती ही म्हण तर तुम्ही अनेकदा ऐकली असेल याचेच जिवंत उदाहरण तुम्हाला आताच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये पाहता येईल. हा व्हिडिओ एका रेस्टॉरंटमधील आहे जिथे काही लोक आरामात बसून गप्पा मारत होते. सर्व काही सामान्य वाटत होते, परंतु काही क्षणातच सर्व दृश्य पालटते. जेवणाची वाट पाहणारे ग्राहक अचानक भयानक अपघाताला सामोरे जातात आणि हे दृश्य जवळील सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद होते. व्हिडिओत आपण पाहू शकता, यात पुढे एक भरधाव वेगात एक ट्रक ढाबाच्या दिशेने धावताना दिसतो. तो बरोबर ज्या ठिकाणी लोक बसले आहेत तिथेच जाऊन कोसळतो, परंतु लोकांनी वेळीच तिथून पळ घेतल्याने या धडकेत कुणाचाही जीव जात नाही. ही घटना इतक्या लवकर घडते की पाहणाऱ्याच्याही अंगावर काटा येतो.

काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस

दरम्यान घटनेचे फुटेज @Uffulan नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत 1.8 मिलियन व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “जर वेग थोडा जास्त असता तर मोठा अपघात झाला असता. देवाचे आभार, सर्व काही ठीक आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “टायर फुटला आणि ट्रक बरोबर माणसं बसलेल्या ठिकाणीच जाऊन कोसळला, हा क्लासिक फायनल डेस्टिनेशन होता” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे खूप भयानक आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Published On: Jan 22, 2026 | 09:38 AM

