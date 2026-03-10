Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Ghost Dancing On Wedding Barat Funny Video Goes Viral On Social Media Viral News In Marathi

वरातीत नाचण्यासाठी भाड्याने मिळत आहेत भुतं, पाहून भीत नाही पण हसू नक्कीच येईल; मजेदार Video Viral

Ghost Dancing Video : लग्नाच्या वरातीत तुम्ही कधी भुतांना नाचताना पाहिलं आहे का? हे मजेदार दृष्य सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून ते पाहून आता युजर्स हास्याने लोटपोट झाले आहेत.

Updated On: Mar 10, 2026 | 10:40 AM
वरातीत नाचण्यासाठी भाड्याने मिळत आहेत भुतं, पाहून भीत नाही पण हसू नक्कीच येईल; मजेदार Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • काही लोक भूतांचा वेश परिधान करून लग्नाच्या वरातीत बेधुंद नाचताना दिसले.
  • सांगाडा आणि वेगवेगळ्या भुतांच्या वेशात बँडच्या तालावर केलेला डान्स पाहून लोकांना हसू अनावर झाले.
  • या अनोख्या मिरवणुकीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असून नेटकरी मजेदार कमेंट्स करत आहेत.
तुम्ही लग्नात बँड, डीजे, घोडे आणि वराती नाचताना पाहिले असतील पण मिरवणुकीत कधी तुम्ही भूतांना नाचताना पाहिले आहे का? सोशल मिडियावर एक मजेदार दृष्य शेअर करण्यात आले आहे ज्यात भूतांची अनोखी मिरवणूक दिसून आली. पण आता आश्चर्यचकित होऊ नका कारण ही भूतं काही खरी नाही. काही लोक भूतांचा पेहराव करत या मिरवणूकीत सामील झाली होती जे पाहणे खरोखर फार मजेदार ठरले. या अनोख्या आणि मजेदार दृष्याचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे.

भावाच्या युक्तीला तोड नाही…! शरीराभोवती पोती गुंडाळून त्यावर लावले पिठाचे गोळे अन् क्षणातच पकडले डझनभर मासे; Video Viral

काय आहे व्हिडिओत?

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, बरेच लोक विनोदाने असा दावा करत आहेत की आता लग्नाच्या मिरवणुकीत भुते भाड्याने मिळू लागली आहेत. व्हिडिओमध्ये, भूताचा पेहराव करुन आपल्याला काही लोक बेधुंद होऊन नाचताना दिसतात. मुख्य म्हणजे, ते ज्या अंदाजात नाचत आहेत ते पाहून यूजर्सना भिती नाही तर हसू अनावरं झालं. विचित्र वेशात नाचणाऱ्या फेक भूतांचा व्हिडिओ लोकांनी जोरदार शेअर केला तर काहींनी यावर आपल्या मजेदार प्रतिक्रियाही व्यक्त केल्या. काहींनी तर या भूतांची बुकींग करण्यासाठी कमेंटमध्ये नंबर देखील मागितला.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये, काही लोक लग्नाच्या मिरवणुकीत भूतांसारखे विचित्र मेकअप आणि विविध पोशाख घालून नाचताना दिसत आहेत. एकाने सांगाड्यासारखा पेहराव केला तर एकाने संपूर्ण शरीर हिरव्या रंगाने रंगवलं. बँडच्या तालावर नाचतात. हे अनोखे दृश्य लोकांना इतके आकर्षक वाटत आहे की हा व्हिडिओ ऑनलाइन वेगाने शेअर केला जात आहे आणि लोक मजेदार कमेंट्स देखील पोस्ट करत आहेत. बँड मोठ्याने संगीत वाजवत असून त्याच्या तालावर ही भूतं हास्यास्पद नृत्य सादर करत आहेत. हे सर्वच पाहून आजूबाजूच्या लोकांना हसू अनावर झालं आणि लोकांनी लगेच हे दृष्य आपल्या कैमेरात कैद करुन घेतलं.

जंगलाच्या राजाचा माजच उतरला! म्हशीने एकाच धडकीत सिंहाच्या टोळीला केलं गार ; थरारक VIDEO VIRAL

हा व्हिडिओ @DineshRedBull नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “भाऊ, मला नंबर पण दे, मी बुक करेन” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मी दुःखी होते पण हे पाहून मला हसायला आलं” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “मला सांगा वरातीत नाचण्यासाठी हे लोक किती पैसे घेतात”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Mar 10, 2026 | 10:40 AM

