वरातीत नाचण्यासाठी भाड्याने मिळत आहेत भुतं, पाहून भीत नाही पण हसू नक्कीच येईल; मजेदार Video Viral

भावाच्या युक्तीला तोड नाही…! शरीराभोवती पोती गुंडाळून त्यावर लावले पिठाचे गोळे अन् क्षणातच पकडले डझनभर मासे; Video Viral
काय आहे व्हिडिओत?
व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, बरेच लोक विनोदाने असा दावा करत आहेत की आता लग्नाच्या मिरवणुकीत भुते भाड्याने मिळू लागली आहेत. व्हिडिओमध्ये, भूताचा पेहराव करुन आपल्याला काही लोक बेधुंद होऊन नाचताना दिसतात. मुख्य म्हणजे, ते ज्या अंदाजात नाचत आहेत ते पाहून यूजर्सना भिती नाही तर हसू अनावरं झालं. विचित्र वेशात नाचणाऱ्या फेक भूतांचा व्हिडिओ लोकांनी जोरदार शेअर केला तर काहींनी यावर आपल्या मजेदार प्रतिक्रियाही व्यक्त केल्या. काहींनी तर या भूतांची बुकींग करण्यासाठी कमेंटमध्ये नंबर देखील मागितला.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये, काही लोक लग्नाच्या मिरवणुकीत भूतांसारखे विचित्र मेकअप आणि विविध पोशाख घालून नाचताना दिसत आहेत. एकाने सांगाड्यासारखा पेहराव केला तर एकाने संपूर्ण शरीर हिरव्या रंगाने रंगवलं. बँडच्या तालावर नाचतात. हे अनोखे दृश्य लोकांना इतके आकर्षक वाटत आहे की हा व्हिडिओ ऑनलाइन वेगाने शेअर केला जात आहे आणि लोक मजेदार कमेंट्स देखील पोस्ट करत आहेत. बँड मोठ्याने संगीत वाजवत असून त्याच्या तालावर ही भूतं हास्यास्पद नृत्य सादर करत आहेत. हे सर्वच पाहून आजूबाजूच्या लोकांना हसू अनावर झालं आणि लोकांनी लगेच हे दृष्य आपल्या कैमेरात कैद करुन घेतलं.
बारात में ले जाने के लिए भूत प्रेत भी अब रेंट पर उपलब्ध हैं। 😂 pic.twitter.com/omFuvCiuke — Dinesh Kumar (@DineshRedBull) March 7, 2026
जंगलाच्या राजाचा माजच उतरला! म्हशीने एकाच धडकीत सिंहाच्या टोळीला केलं गार ; थरारक VIDEO VIRAL
हा व्हिडिओ @DineshRedBull नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “भाऊ, मला नंबर पण दे, मी बुक करेन” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मी दुःखी होते पण हे पाहून मला हसायला आलं” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “मला सांगा वरातीत नाचण्यासाठी हे लोक किती पैसे घेतात”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.