भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये प्रजासत्ताक दिनानिमत्त सुरु असलेल्या परेड सरावादरम्यान भारतीय जवाना उत्साहात गाणे गाताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ अनेकांच्या पसंतीस पडत आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 03:45 PM
Indian army sing dil na diya song in republic day personnel rehearsal video viral

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज ! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Indian Army Parade Practice : सोशल मीडियावर रोज अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ अतिशय संतापजनक असतात, तर काही व्हिडिओ थेट मनाला भिडणारे असतात. सध्या असाच एक भारतीय जवानांचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या पसंतीस पडत असून तुफान व्हायरल होत आहे.

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीच्या कर्तव्य पथकावर जोरदार तयारी सुरु आहे. भारतीय जवाना उत्साहात संचालनाची तयारी करत आहेत. कडक शिस्त, अंगावर काटा आणणारे संचालन आणि देशाप्रती प्रेम हे भारतीय जवानांचे वैशिष्ट्ये नेहमीच पाहायला मिळते. पण यावेळी भारती जवनांचा एक वेगळाच आनंद पाहायला मिळत आहे. या व्हिडिओमध्ये भारतीय जवान हिंदी चित्रपट क्रिश मधील दिल ना दिया गाणे गाताना दिसत आहेत.

कडाक्याच्या थंडीत आणि सततच्या सरावानंतरही दरम्यान भारतीय जवनांचा हा उत्साह पाहायला मिळत आहे. यावरुन एक लक्षात येते की सीमेवर, ड्युटीवर जवान सतर्क असतातच, पण त्यांच्या अंगात एक कलाकारही दडलेला असतो. हा व्हिडिओ अनेकंच्या पसंतील पडत आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @TridentxIN या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर हार्टचे इमोजी शेअर केले आहेत. एका नेटकऱ्याने भारतीय जवानांना सलाम अशी कमेंट केली आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने भारतीय जवानांचा स्वॅगच काही और आहे असे म्हटले आहे, तर एकाने क्रिशचे गाणं दिल्लीपर्यंत पोहचले का? असा प्रश्न केला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये Kiris Ka Gana Sunega असे लिहिले आहे. या व्हिडिओने नेटकऱ्यांची मने जिंकली आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 21, 2026 | 03:45 PM

