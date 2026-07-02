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रिल बनवण्याचं हे कसलं वेड! पावसात व्हिडिओ शूट करत होती तरुणी; मागून भरधाव बस आली अन्…, Video Viral

Updated On: Jul 02, 2026 | 01:03 PM IST
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सारांश

Stunt Video : सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी लोक काय करतील सांगता येत नाही. सध्या असाच धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक तरुणी थेट रस्त्याच्या मधोमध रिल बनवत आहे.

Girl Making Reel on Mid Road in Rain

रिल बनवण्याचं हे कसलं वेड! पावसात व्हिडिओ शूट करत होती तरुणी; मागून भरधाव बस आली अन्..., Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पावसात व्हिडिओ शूट करत होती तरुणी
  • मागून भरधाव बस आली अन्..
  • पाहा काय घडलं?
सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी लोक कोणत्याही थराला जातात. पावसाळा आल्यावर तर निसर्गरम्य वातावरणात रिल बनवण्याचे तरुणाईला वेडच लागते. यासाठी स्वत:चा आणि आपल्या आसपासच्या लोकांचा जीवही तरुण मंडळी धोक्यात घालतात. आता हेच पहा ना, एक तरुणी पावसात रिल बनवण्यात एवढी मग्न आहे की, तिला मागू एक भरधाव बस आलेली देखील लक्षात येत नाही. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

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काय आहे व्हिडिओत ?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की एक तरुणी भर पावसात सुंदर निसर्गरम्य वातावरणात मोकळ्या रस्त्याच्या मधोमध रिल बनवत आहे. पर्वत से काली घटा या गाण्यावर डान्स करत आहे. आजूबाजूला शांतता आहे. तरुणी रिल बनवण्यात मग्न आहे. पण तेवढ्यात मागून एक बस भरधाव वेगात येत आहे. बसचा वेग पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकले. परंतु बस चालकाने प्रसंगावधान राखत बस अगदी तरुणीच्या जवळ जाण्यापूर्वीच ब्रेक दाबला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यानंतरही तरुणी घाबरलेली नसून रिल बनवण्यात व्यस्त आहे. तिने आपला डान्स सुरुच ठेवला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @rabiyask2021 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर संतापजनक कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने म्हटले स्वत:च्या जीवाची काळजी नाही, पण चालकाचा तरी विचार करा. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने या तरुणाईचा निष्काळजीपणाच त्यांचे आयुष्य संपवणार आहे असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एका नेटकऱ्याने तरुणीला बस येते असल्याचे कळल्यानंतरही रिल बनवणे थांबवले नाही, हे कसलं वेड आहे असा प्रश्न केला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Girl making reel on mid road video viral

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Published On: Jul 02, 2026 | 01:03 PM

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