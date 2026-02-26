Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Us Arrests Former Air Force Pilot For Allegedly Providing Combat Training To Chinese Aviators

धक्कादायक! अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पायलटला ठोकल्या बेड्या; चिनी वैमानिकांना ‘कॉम्बॅट ट्रेनिंग’ दिल्याचा आरोप

US China Relations : अमेरिका चीनमधील संबंधात पुन्हा एकदा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पायलटला अटक केली असून त्याच्यावर चिनी वैमानिकांना अमेरिकन युद्ध शैलीचे प्रसिक्षण दिल्याचा आरोप आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 11:49 AM
US Arrests Former Air Force Pilot for Allegedly Providing Combat Training to Chinese Aviators

धक्कादायक! अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पायलटला ठोकल्या बेड्या; चिनी वैमानिकांना 'कॉम्बॅट ट्रेनिंग' दिल्याचा आरोप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेच्या हवाई दलाच्या माजी पायलटला अटक
  • चिनी वैमानिकांनी अमेरिकन युद्धशैलीचे गुप्त प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप
  • एफबीआयकडून तपासणी सुरु
Former US Air Force Pilot Arrested : वॉशिंग्टन : एक धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पालटला अटक केली आहे. चिनी वैमानिकांना गुप्तपण कॉम्बॅट ट्रेनिंग दिल्याचा या वैमानिकावर आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जेराल्ड एडी ब्राऊन ज्युनियर असे या पायलटचे नाव असून त्याला रनर या टोपन नावाने देखील ओखळले जाते.

Trump यांच्या सुरक्षेत पुन्हा मोठी चूक! मार-ए-लागोतील निवास्थानी पेट्रोल आणि बंदुकीसह हल्लेखोराची एन्ट्री अन्…

काय आहे नेमकं प्रकरण?

मीडिया रिपोर्रटनुसार, जेराल्ड ब्राउनवर अमेरिकेच्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांचे चिनी वैमानिकांना प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप आहे. जेराल्ड ब्राऊन अमेरिकेच्या हवाई दलाता मेजर पदावर होता. त्यांनी २४ वर्षे अमेरिकेच्या हवाई दलात सेवा दिली. या कारकिर्दित त्यांनी F-15 ईगल, F-16 फायटिंग फाल्कन आणि F-35 या शक्तिशाली विमानाचे उड्डाण केले होते.

त्यांच्यावर हवाई दलातून निवृत्ती झाल्यानंतर या विमानांचे चिनच्या पीपील्स लिबरेशन आर्मीच्या पायलट्सना प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेराल्ड निवृत्त झाल्यानंतर २०२३ डिसेंबर मध्ये चिनीला गेले होते. यावेळी त्यांनी चिनी वैमानिकांना अमेरिकेच्या हवाई दलाच्या कार्यपद्धती आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रसिक्षण दिले. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ते अमेरिकेत परतले असून त्यांना इंडियाना येथून तपास यंत्रणांनी ताब्यात घेतले आहे.

विना परवाना चिनी वैमानिकांना प्रशिक्षिण

जेराल्ड ब्राऊन यांच्यावर आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल ॲक्ट चे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार, लष्करी प्रशिक्षण किंवा संरक्षण सेवा परदेशी देशाला देण्यासाठी परवाना असावा लागतो. मात्र ब्राऊन यांनी परवान्याशिवाय चिनी वैमानिकांना प्रशिक्षण दिले असून यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असल्याचे तपास यंत्रणांनी म्हटले आहे.

अमेरिका चीनमध्ये पुन्हा तणाव

सध्या या अटकेमुळे जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. चीन आणि अमेरिकेतील संबंध आधीच तणावपूर्ण आहे. अशा परिस्थिती या अटकेने तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या ब्राउन यांना अमेरिकेच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले असून त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होऊन दोषी ठरवण्यात आल्यास कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. सध्या तपास यंत्रणा या प्रकरणात अधिक चौकशी करत आहे. या घटनेमुळे अमेरिकेच्या संरक्षण क्षेत्रात मोठा गोंधळ उडाला आहे.

Nuclear War ची टांगती तलवार? रशिया, अमेरिका आणि चीनच्या ‘त्या’ गुप्त बैठकीने खळबळ; भारताचं टेन्शन वाढणार?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोण आहेत जेराल्ड ब्राउन ज्युनियर?

    Ans: जेराल्ड एडी ब्राऊन ज्युनियर हे अमेरिकेच्या हवाई दलाचे माजी पायलट असून त्यांना रनर या नावानेही ओळखले जाते.

  • Que: जेराल्ड एडी ब्राऊन ज्युनियर यांच्यावर काय आरोप आहे?

    Ans: जेराल्ड एडी ब्राऊन ज्युनियर यांच्यावर निवृत्तीनंतर चिनी वैमानिकांना अमेरिकेच्या अत्याधुनिक आणि प्रगत विमानाचे प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप आहे.

  • Que: जेराल्ड एडी ब्राऊन ज्युनियर यांना कोणती शिक्षा होण्याची शक्यात आहे?

    Ans: जेराल्ड एडी ब्राऊन ज्युनियर यांनी अमेरिकेच्या आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल ॲक्टचे उल्लंघन केले असून त्यांना अनेक वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Us arrests former air force pilot for allegedly providing combat training to chinese aviators

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 11:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ट्रम्प यांचा एक निर्णय अन् ब्रिटन सरकारने टेकले गुडघे; चागोस डीलवरुन घेतली माघार, नेमकं प्रकरण काय?
1

ट्रम्प यांचा एक निर्णय अन् ब्रिटन सरकारने टेकले गुडघे; चागोस डीलवरुन घेतली माघार, नेमकं प्रकरण काय?

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा जगात डंका! इस्रायल अन् पॅलेस्टाईनकडून मिळाला सर्वोच्च बहुमान
2

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा जगात डंका! इस्रायल अन् पॅलेस्टाईनकडून मिळाला सर्वोच्च बहुमान

PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र
3

PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र

PM Modi Israel Visit : इस्रायली संसदेत कडाडले PM मोदी; ‘नेसेट’मधून दहशतवादावर दिला गंभीर इशारा
4

PM Modi Israel Visit : इस्रायली संसदेत कडाडले PM मोदी; ‘नेसेट’मधून दहशतवादावर दिला गंभीर इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धक्कादायक! अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पायलटला ठोकल्या बेड्या; चिनी वैमानिकांना ‘कॉम्बॅट ट्रेनिंग’ दिल्याचा आरोप

धक्कादायक! अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पायलटला ठोकल्या बेड्या; चिनी वैमानिकांना ‘कॉम्बॅट ट्रेनिंग’ दिल्याचा आरोप

Feb 26, 2026 | 11:49 AM
वाहनचालकानो सावधान! थकित दंडाची रक्कम 30 दिवसात भरा, नाहीतर…; पुणे पोलिसांचा इशारा

वाहनचालकानो सावधान! थकित दंडाची रक्कम 30 दिवसात भरा, नाहीतर…; पुणे पोलिसांचा इशारा

Feb 26, 2026 | 11:48 AM
Top Marathi News today Live : DCM एकनाथ शिंदे यापुढे VSR कंपनीचा विमानप्रवास करणार नाहीत

LIVETop Marathi News today Live : DCM एकनाथ शिंदे यापुढे VSR कंपनीचा विमानप्रवास करणार नाहीत

Feb 26, 2026 | 11:48 AM
IND vs ZIM : सलामीत बदल अपेक्षित, संजू सॅमसनला मिळू शकते संधी; वॉशिंग्टनच्या जागी अक्सरला मिळणार जागा

IND vs ZIM : सलामीत बदल अपेक्षित, संजू सॅमसनला मिळू शकते संधी; वॉशिंग्टनच्या जागी अक्सरला मिळणार जागा

Feb 26, 2026 | 11:47 AM
Anil Ambani Case: अनिल अंबानींना मोठा धक्का! ED ने जप्त केले तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे घर

Anil Ambani Case: अनिल अंबानींना मोठा धक्का! ED ने जप्त केले तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे घर

Feb 26, 2026 | 11:44 AM
दोन्ही ट्यूब बंद तरीही आशेला अंकुर! कामा अँड आल्बलेस रुग्णालयात पहिली एम्ब्रियो ट्रान्सफर

दोन्ही ट्यूब बंद तरीही आशेला अंकुर! कामा अँड आल्बलेस रुग्णालयात पहिली एम्ब्रियो ट्रान्सफर

Feb 26, 2026 | 11:40 AM
PM Modi Instagram Follower : सोशल मीडिया किंग! पंतप्रधान मोदी ठरले 10 कोटी फॉलोवर्स असणारे जगातील एकमेव नेते

PM Modi Instagram Follower : सोशल मीडिया किंग! पंतप्रधान मोदी ठरले 10 कोटी फॉलोवर्स असणारे जगातील एकमेव नेते

Feb 26, 2026 | 11:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM