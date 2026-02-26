धक्कादायक! अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पायलटला ठोकल्या बेड्या; चिनी वैमानिकांना ‘कॉम्बॅट ट्रेनिंग’ दिल्याचा आरोप

Trump यांच्या सुरक्षेत पुन्हा मोठी चूक! मार-ए-लागोतील निवास्थानी पेट्रोल आणि बंदुकीसह हल्लेखोराची एन्ट्री अन्…
मीडिया रिपोर्रटनुसार, जेराल्ड ब्राउनवर अमेरिकेच्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांचे चिनी वैमानिकांना प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप आहे. जेराल्ड ब्राऊन अमेरिकेच्या हवाई दलाता मेजर पदावर होता. त्यांनी २४ वर्षे अमेरिकेच्या हवाई दलात सेवा दिली. या कारकिर्दित त्यांनी F-15 ईगल, F-16 फायटिंग फाल्कन आणि F-35 या शक्तिशाली विमानाचे उड्डाण केले होते.
त्यांच्यावर हवाई दलातून निवृत्ती झाल्यानंतर या विमानांचे चिनच्या पीपील्स लिबरेशन आर्मीच्या पायलट्सना प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेराल्ड निवृत्त झाल्यानंतर २०२३ डिसेंबर मध्ये चिनीला गेले होते. यावेळी त्यांनी चिनी वैमानिकांना अमेरिकेच्या हवाई दलाच्या कार्यपद्धती आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रसिक्षण दिले. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ते अमेरिकेत परतले असून त्यांना इंडियाना येथून तपास यंत्रणांनी ताब्यात घेतले आहे.
जेराल्ड ब्राऊन यांच्यावर आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल ॲक्ट चे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार, लष्करी प्रशिक्षण किंवा संरक्षण सेवा परदेशी देशाला देण्यासाठी परवाना असावा लागतो. मात्र ब्राऊन यांनी परवान्याशिवाय चिनी वैमानिकांना प्रशिक्षण दिले असून यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असल्याचे तपास यंत्रणांनी म्हटले आहे.
सध्या या अटकेमुळे जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. चीन आणि अमेरिकेतील संबंध आधीच तणावपूर्ण आहे. अशा परिस्थिती या अटकेने तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या ब्राउन यांना अमेरिकेच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले असून त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होऊन दोषी ठरवण्यात आल्यास कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. सध्या तपास यंत्रणा या प्रकरणात अधिक चौकशी करत आहे. या घटनेमुळे अमेरिकेच्या संरक्षण क्षेत्रात मोठा गोंधळ उडाला आहे.
