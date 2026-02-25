Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
109 वर्षांआधी आज्जाने इंग्रजांना दिलं होत 35 हजारांच कर्ज, आता करोडोंहून अधिक झाली किंमत… नातवाने पाठवली रीतसर नोटीस

Viral News : ब्रिटिशांनी आजोबांकडून घेतलेल्या कर्जाची नातू करणार वसुली... पुराव्यासकट कुटुंबाने ब्रिटीश सरकारला पाठवली कायदेशीर नोटीस. मध्य प्रदेशातील हे प्रकरण सध्या चांगलेच चर्चेत आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 10:00 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • आजोबांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्याने नातवाने ब्रिटिश सरकारला पाठवली नोटीस.
  • वारसांकडून अधिकृत नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यांच्याकडे अधिकृत कागदपत्रेही जमा आहेत.
  • अनेक वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने हे प्रकरण आता पैशांपुरतेच मर्यादित राहिले नाही.
मध्य प्रदेशातील एका अनोख्या घटनेने सोशल मिडियावर धूमाकुळ माजवली आहे. भारतावर आधी ब्रिटिशांची सत्ता होती हे तर आपल्याला ठाऊकच आहे. देशातून ब्रिटिशांचा सत्ता घालवण्यासाठी बरीच वर्षे लोटली आणि जेव्हा ते भारतातून गेले तेव्हाही भारतातील माैल्यवान वस्तू त्यांनी लुटून नेल्या. आता मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मध्य प्रदेशातील एका कुटुंबाने ब्रिटिश सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे ज्यात ब्रिटिशांनी त्यांच्या पूर्वजांकडून घेतलेल्या कर्जाची परफेड करण्याची मागणी करण्यात आली. सेठ जुम्मा लाल रुथिया यांनी १९१७ मध्ये ब्रिटिश सरकारला ३५,००० रुपये कर्ज दिले होते. आता, त्यांचा नातू विवेक रुथिया या ऐतिहासिक कर्जाच्या वसुलीसाठी ब्रिटिश राजघराण्याला कायदेशीर नोटीस पाठवण्याची तयारी करत आहे.

असे म्हटले जाते की पहिल्या महायुद्धादरम्यान, ब्रिटीश प्रशासनाला निधीची आवश्यकता होती आणि सिहोर येथील एक श्रीमंत व्यापारी, जुम्मा लाल रुथिया यांच्याकडून त्यांनी त्या वेळेला मदत घेतली. त्या बदल्यात, त्यांनी कर्ज परत करण्याचे आश्वासन देत कागदपत्रेही तयार केला. कुटुंबाचा असा दावा आहे की स्वातंत्र्यानंतर हा खटला स्थगित करण्यात आला. असे म्हटले जाते की १९१७ मध्ये व्याजासह ३५,००० रुपये आज १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतात. त्यांच्याकडे मृत्युपत्र आणि इतर कागदपत्रे देखील आहेत.

कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, कुटुंबाच्या मते, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, एक सार्वभौम देश त्याच्या जुन्या आर्थिक आश्वासनांची परतफेड करण्यास बांधील आहे. करारातील कालमर्यादा महत्त्वाची आहे यावर कायदेशीर तज्ञ सहमत असले तरी, ब्रिटिश सरकारच्या कायदेशीर सूचनेच्या तयारीमुळे हे प्रकरण प्रकाशझोतात आले आहे. आता सर्वांचेचे लक्ष याकडे लागले असून ब्रिटिश सरकार पैशांची परतफेड करणार की नाही ही बाब अद्याप स्पष्ट झाली नाही. रुथिया कुटुंब हे सेहोरमध्ये त्यांच्या धर्मादाय आणि सामाजिक कार्यासाठी ओळखले जाते. असे म्हटले जाते की शहराचा मोठा भाग त्यांच्या जमिनीवर वसलेला आहे. ही केवळ आर्थिक समस्या नाही तर १०९ वर्षे जुन्या वचनाची आणि न्यायाच्या शोधाची कहाणी आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

