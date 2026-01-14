Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अतिथि देवो: भव! गोव्यात हरवलेल्या परदेशी महिलेसाठी भारतीय कॅब ड्रायव्हर बनली देवदुत, Video Viral

Viral Video : सोशल मीडियावर एक कौतुकास्पद व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक परदेशी महिला गुगलमॅपमुळे गोव्यात रस्ताय चुकली होती. यावेळी एका महिला कॅब ड्रायव्हरने माणुसकी दाखवत महिलेला मदत केली आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 04:30 PM
viral video

अतिथि देवो: भव! गोव्यात हरवलेल्या परदेशी महिलेसाठी भारतीय कॅब ड्रायव्हर बनली देवदुत, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • Google Maps मुळे रस्ता चुकली परदेशी महिला
  • भारतील महिला कॅब ड्रायव्हरने केली मदत
  • गोव्यातील तो व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Viral Video : सोशल मीडियावर तसे तर असंख्य व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. पण काही व्हिडिओ असे असतात जे पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाते. तर काही व्हिडिओ थेट मनाला भिडतात. सध्या असाच एक माणूसकीचा आणि अतिथि दोवो भव: चा प्रत्यय देणार  व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहयावला मिळत आहे. हा व्हिडिओ गोव्यातील असून एक परदेशी महिला गुगलमॅप्समुळे हरवली आहे. तिचे हॉटेल तिला सापडले नसल्याने रात्रीच्या अंधारात ती घाबरली आहे. याच वेळी एक महिला कॅब ड्रायव्हर मात्र तिच्यासाठी देवदूत बनून आली आहे.

सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओनुसार, ही घटान १० च्या सुमारास घडले आहे. एका परेशी महिला रस्त्यांवर एक फिरत आहे. आसपास एकही व्यक्ती दिसत नसल्यामुळे ती रडत आहे. तिच्या हॉटेलकडे ती पायी परतत होती. परंतचु नेव्हिगेशन अॅपने तिला चुकीचा रस्ता दाखवला ज्यामुळे ती अंधारात अडकली. याच वेळी एका स्थानिक महिला ड्रायव्हरच्या हे लक्षात आहे. या महिला ड्रायव्हरने नाव सिंधू कुमारी आहे. तिने महिलेने सांत्वने केल आणि तिला ती राहत असलेल्या रिसॉर्टमध्ये सुरक्षितपणे पोहोचवले आहे. यावेळी परदेशी महिलेने तिला रडत मिठी देखील मारली. तिचे आभार मानले. महिला कॅब ड्रायव्हरने तिच्याकडून पैसेही घेतले नाही.

काकांच्या प्रेमाला तोड नाही! काकूंच्या झुमक्यांसाठी स्वीकारलं अनोखं चॅलेंज, 30 पुशअप्स करत जिंकलं प्राइज; क्युट Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

या सर्व घटनेची माहिती सिंधूने सोशल मीडियावर दिली. तिने सांगतिले की आपल्या देशात आलेला पाहुणी तिने व्यवस्थित सुरक्षितपणे ती राहत असलेल्या रिसॉर्टवर पोहोचवले आहे. या व्हिडिओनंतर सिंधूचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. अनेकांनी माणुसकी अजूनही जिवंत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच हीच खरी भारतीय संस्कृती असल्याचे म्हटले. सध्या हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या थेट मनाला भिडला आहे.

मुस्लीम वेशात तरुणांची हरिद्वारमध्ये हुल्लडबाजी! गैर हिंदूंच्या प्रवेशांच्या वादात आणखी एक ठिणगी, Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 14, 2026 | 04:30 PM

