काकांच्या प्रेमाला तोड नाही! काकूंच्या झुमक्यांसाठी स्वीकारलं अनोखं चॅलेंज, 30 पुशअप्स करत जिंकलं प्राइज; क्युट Video Viral

Uncle Cute Video : काकूंच्या प्रेमासाठी काकांनी रस्त्यावरच स्वीकारलं अनोखं चॅलेंज. पुशअप्स करत झुमकेचं काय तर तरुणांचे हृदयही जिंकले. व्हिडिओतील गोड दृश्ये पाहाल तर तुम्हीही म्हणाल, "नवरा असावा तर असा...".

Updated On: Jan 14, 2026 | 02:41 PM
काकांच्या प्रेमाला तोड नाही! काकूंच्या झुमक्यांसाठी स्वीकारलं अनोखं चॅलेंज, 30 पुशअप्स करत जिंकलं प्राइज; क्युट Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • रस्त्यावर दिलेल्या 30 पुशअप्सच्या चॅलेंजला काकांनी न लाजता सामोरं जात काकूंना खुश करण्यासाठी मेहनत घेतली.
  • चॅलेंज पूर्ण केल्यानंतर मिळालेले झुमके काकूंना गिफ्ट करताना दिसणारा आनंद आणि प्रेमाने व्हिडिओ अधिक भावूक बनवला.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच युजर्सनी काकांच्या फिटनेस, जिद्द आणि काकूंवरील प्रेमाचं मनापासून कौतुक केलं.
सोशल मीडिया एक असे व्यासपीठ आहे जिथे रोज आपल्याला काही ना काही नवीन पाहायला मिळत असतं. इथे रोज हजारो व्हिडिओज शेअर होतात आणि त्यातील काही रंजक व्हिडिओ आपले लक्ष वेधून घेतात. असाच एक लक्षवेधी व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप जास्त चर्चेचा विषय बनला आहे. असं म्हणतात की, माणूस आपल्या प्रिय व्यक्तीसाठी वाटेल ते करू शकतो. सध्या एका काकांचा व्हिडिओ इंटरनेटवर खूप जास्त व्हायरल होत आहे ज्यात ते काकूंना खुश करण्यासाठी रस्त्यावरील चॅलेंज स्वीकारताना दिसून आले. व्हिडिओच्या शेवटी त्यांनी आपलं चॅलेंज पूर्ण करून काकूंना गिफ्ट दिलं जे पाहून सर्वांच्याच चेहऱ्यावर हसू उमललं. चला काकांच्या या चॅलेंजविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय सांगता! YouTube वर अपलोड झाला 140 वर्षांचा व्हिडिओ; ना आवाज, ना कंटेंट तरीही मिळाले कोट्यवधी लोकांचे व्युज

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मीडियावर असे अनेक व्हिडिओ शेअर केले जातात जे आपल्या मनाला भिडतात. तुमच्या आवडीच्या महिलेला झुमके गिफ्ट करण्यासाठी जर तुम्हाला 30 पुश-अप्स करण्याचे चॅलेंज दिले तर ते तुम्ही स्वीकाराल का? रस्त्यावर या चॅलेंजचा बोर्ड पाहताच काकांनी हे चॅलेंज स्वीकारलं आणि काकूंना खुश करण्यासाठी त्यांनी 30 पुश-अप्स करत त्यांना बक्षिसात मिळालेले झुमके गिफ्ट केले. व्हिडिओमध्ये काही तरुण काकांचा उत्साह वाढवण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करताना दिसतात. तर व्हिडिओच्या शेवटी काकूही झुमके मिळवून फार खुश असल्याचे दिसून येते. व्हिडिओची खासियत फक्त हे झुमकेच नाही तर काकांचे काकुंवर असलेले प्रेमही व्हिडिओला आणखीन खास बनवते. विकत घेतलेली ती वस्तू आणि जिद्दीने जिंकलेली वस्तू यात बरंच साम्य असत. काकूंच्या प्रेमापोटी रस्त्यावरही काका न लाजता चॅलेंज करू लागले आणि यातच त्यांचं खरं प्रेम दिसून आलं.

वय तर फक्त एक नंबर! तरुणांनाही लाजवेल असा आजोबांचा फिटनेस अन् 45 सेकंदाच्या त्या व्हिडिओने सर्वांनाच हादरवलं; Video Viral

दरम्यान हा व्हिडिओ @theory.thirteen नावाच्या इंस्टाग्राम एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मी आशा करतो की असे प्रेम प्रत्येक मुलीला मिळूदेत” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याने दर्जा उंचावला नाही, तो दर्जा बनला” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “काका या वयात इतके फिट आहेत तर विचार करा ते तरुण वयात कसे असतील”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 14, 2026 | 02:41 PM

