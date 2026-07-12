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कोण आहेत उद्धव ठाकरे गटाचे माजी खासदार Vinayak Raut? ज्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर त्यांच्याच सुनेने लावलेत गंभीर आरोप!

Updated On: Jul 12, 2026 | 05:10 PM IST
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सारांश

Vinayak Raut News: उद्धव ठाकरे गटाचे माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांची सून गिरिजा राऊत यांनी सासरच्या छळाविरोधात पोलिसांत गंभीर तक्रार दाखल केली असून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाचे माजी खासदार कोण आहेत जाणून घ्या.

कोण आहेत उद्धव ठाकरे गटाचे माजी खासदार Vinayak Raut? (Photo Credit- X)

कोण आहेत उद्धव ठाकरे गटाचे माजी खासदार Vinayak Raut? (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • कोण आहेत उद्धव ठाकरे गटाचे माजी खासदार Vinayak Raut?
  • ज्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर त्यांच्याच सुनेने लावलेत गंभीर आरोप!
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Who is Vinayak Raut: उद्धव ठाकरे गटाचे माजी खासदार विनायक राऊत (Vinayak Raut) यांच्या सुनेने त्यांच्या कुटुंबावर गंभीर आरोप केले आहेत. गिरिजा राऊत यांनी या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. गिरिजा यांचा आरोप आहे की, त्यांना अत्यंत वाईट वागणूक देण्यात आली, परंतु त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांनी त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

कोण आहेत विनायक राऊत?

विनायक राऊत यांचा जन्म १५ मार्च १९५४ रोजी झाला. ते शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि त्यांनी १७ व्या लोकसभेत रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी लोकसभेत शिवसेनेचे नेते म्हणूनही काम केले. त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) नगरसेवक म्हणून केली.

त्यांचा राजकीय प्रवास

१९८५-१९९२: नगरसेवक, बीएमसी.

१९९९-२००४: महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य (विले पार्ले मतदारसंघ).

२००५: शिवसेनेचे अखिल भारतीय पक्ष सचिव.

२०१२-२०१४: महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य (एमएलसी).

२०१४: रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून पहिल्यांदा लोकसभेचे खासदार म्हणून निवडून आले.

२०१९: १७ व्या लोकसभेवर पुन्हा निवडून आले.

२०१९: लोकसभेत शिवसेनेचे नेते बनले.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना भाजप नेते नारायण राणे यांच्याकडून पराभवाला सामोरे जावे लागले. विनायक राऊत यांनी २००० साली मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातून राज्यशास्त्र विषयात एम.ए. (मास्टर ऑफ आर्ट्स) पदवी मिळवली. सध्या, पोलीस संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत. आरोपांची सत्यता आणि प्रकरणातील इतर बाबी तपास पूर्ण झाल्यावरच स्पष्ट होतील.

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सुनेचे गंभीर आरोप

माजी खासदार विनायक राऊत यांची सून गिरिजा राऊत यांनी पती, खासदार विनायक राऊत आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी त्यांच्यावर मानसिक छळ, घरगुती हिंसाचार आणि कथित अंधश्रद्धा पाळल्याचा आरोप केला आहे. तक्रारीत असाही दावा करण्यात आला आहे की, मूल होण्याच्या नावाखाली त्यांच्यावर तांत्रिक विधी, जबरदस्तीने औषधोपचार आणि इतर प्रकारचा छळ करण्यात आला.

पोलिसांनी एका आरोपीला ताब्यात घेतले आहे

या प्रकरणात पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली असली तरी, त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. गिरिजा यांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात पोलीस आता आरोपीची चौकशी करत आहेत. येत्या काही दिवसांत पोलीस या प्रकरणात इतर व्यक्तींनाही अटक करू शकतात, असे मानले जात आहे.

पती आणि सासऱ्यांवर गंभीर आरोप

गिरिजा राऊत म्हणाल्या, “अनेक वर्षांपासून माझे पती आणि सासरे मला एका बाबाकडे पाठवत होते, जिथे मला विचित्र वागणूक दिली जात होती. माझा छळ केला जात होता. मी कंटाळले होते आणि व्यथित झाले होते. माझे शोषण होत होते. म्हणूनच मी आता पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.” गिरिजा यांचा दावा आहे की, त्यांच्या सासऱ्यांना आणि पतीला या संपूर्ण घटनेबद्दल सर्व काही माहित आहे.

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Web Title: Who is uddhav thackeray and former mp vinayak raut because the entire family has heard serious allegations against him

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Published On: Jul 12, 2026 | 05:10 PM

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