कोण आहेत उद्धव ठाकरे गटाचे माजी खासदार Vinayak Raut? ज्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर त्यांच्याच सुनेने लावलेत गंभीर आरोप!

विनायक राऊत यांचा जन्म १५ मार्च १९५४ रोजी झाला. ते शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि त्यांनी १७ व्या लोकसभेत रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी लोकसभेत शिवसेनेचे नेते म्हणूनही काम केले. त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) नगरसेवक म्हणून केली.
१९८५-१९९२: नगरसेवक, बीएमसी.
१९९९-२००४: महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य (विले पार्ले मतदारसंघ).
२००५: शिवसेनेचे अखिल भारतीय पक्ष सचिव.
२०१२-२०१४: महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य (एमएलसी).
२०१४: रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून पहिल्यांदा लोकसभेचे खासदार म्हणून निवडून आले.
२०१९: १७ व्या लोकसभेवर पुन्हा निवडून आले.
२०१९: लोकसभेत शिवसेनेचे नेते बनले.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना भाजप नेते नारायण राणे यांच्याकडून पराभवाला सामोरे जावे लागले. विनायक राऊत यांनी २००० साली मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातून राज्यशास्त्र विषयात एम.ए. (मास्टर ऑफ आर्ट्स) पदवी मिळवली. सध्या, पोलीस संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत. आरोपांची सत्यता आणि प्रकरणातील इतर बाबी तपास पूर्ण झाल्यावरच स्पष्ट होतील.
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माजी खासदार विनायक राऊत यांची सून गिरिजा राऊत यांनी पती, खासदार विनायक राऊत आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी त्यांच्यावर मानसिक छळ, घरगुती हिंसाचार आणि कथित अंधश्रद्धा पाळल्याचा आरोप केला आहे. तक्रारीत असाही दावा करण्यात आला आहे की, मूल होण्याच्या नावाखाली त्यांच्यावर तांत्रिक विधी, जबरदस्तीने औषधोपचार आणि इतर प्रकारचा छळ करण्यात आला.
या प्रकरणात पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली असली तरी, त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. गिरिजा यांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात पोलीस आता आरोपीची चौकशी करत आहेत. येत्या काही दिवसांत पोलीस या प्रकरणात इतर व्यक्तींनाही अटक करू शकतात, असे मानले जात आहे.
गिरिजा राऊत म्हणाल्या, “अनेक वर्षांपासून माझे पती आणि सासरे मला एका बाबाकडे पाठवत होते, जिथे मला विचित्र वागणूक दिली जात होती. माझा छळ केला जात होता. मी कंटाळले होते आणि व्यथित झाले होते. माझे शोषण होत होते. म्हणूनच मी आता पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.” गिरिजा यांचा दावा आहे की, त्यांच्या सासऱ्यांना आणि पतीला या संपूर्ण घटनेबद्दल सर्व काही माहित आहे.
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