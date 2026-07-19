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‘घर वाचलं पाहिजे’… मुसळधार पावसात दोन्ही हातांनी छप्पर सावरत उभा राहिला चिमुकला, हृदयस्पर्शी झुंज अन् Video Viral

Updated On: Jul 19, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

Heart Touching Video : जबाबदारीसमोर कुठे उरतं बालपण...! पावसात घराचं छप्पर उडत आहे हे जाणवताच मुलाने आपले चिमुकले हात पुढे केले. आपली पूर्ण शक्ती वापरुन तो घराला वाचवण्याचा प्रयत्न करताना दिसला. घटना सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून त्याच्या संघर्षावर यूजर्सने आपल्या भावूक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

'घर वाचलं पाहिजे'... मुसळधार पावसात दोन्ही हातांनी छप्पर सावरत उभा राहिला चिमुकला, हृदयस्पर्शी झुंज अन् Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • मुसळधार पावसात एका चिमुकल्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
  • कठीण परिस्थितीतही त्याच्या धाडसाची आणि जबाबदारीची झलक दिसली.
  • व्हिडिओ पाहून सोशल मीडियावर भावनिक प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
असं म्हणतात की, परिस्थिती सर्व शिकवून जाते. आपल्या आयुष्यात आलेल्या अडचणींना एक ना एक दिवस आपल्याला सामोरे जावं लागतंच पण तो दिवस कधी येईल ते सांगता येत नाही. समाजात वावरत असताना आपल्याहून चांगल्या परिस्थितीत जगणारे लोक आणि आपल्याहून वाईट परिस्थितीत जगणारे लोक अशा दोन्हींनाही आपण पाहत असतो. तुम्ही कधी विचार केलाय की तुम्हाला आयुष्यात जे कमी वाटतंय ते कुणासाठी तरी खूप जास्त असू शकतं. बऱ्याचदा आयुष्यातील आपला संघर्ष आपल्याला मोठा वाटतो पण ही चाैकटी मोडून जेव्हा आपण जगाकडे पाहतो तेव्हा आपल्याला समजतं की, आपल्याहून अधिक संघर्षमय आयुष्य इतरांच आहे.

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सोशल मिडियावर अलिकडेच एका चिमुकल्याचा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. मुसळधार पावसात आपले पत्र्याचे घर हलत आहेत हे समजताच घराला वाचवण्यासाठी तो आपले चिमुकले हात पुढे करतो. हवेत छप्पर उडून गेले तर आपण बेघर होऊ शकतो, ही भावना मनात घेऊन तो घराबाहेर पडतो आणि घराला वाचवण्यासाठी धडपड करु लागतो. व्हिडिओतील चिमुकल्याचा संघर्ष आणि परिस्थितीमुळे कमी वेळात मिळालेला ती जबाबदारी आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवून जाते.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, एक लहान मुलगा आपले पत्र्याचे घर वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. मुसळधार पावसात, वाऱ्याचा अतिवेग पत्र्यांना हलवत असतो, घर ज्या लाकडाच्या खांबावर उभे असते ते खांब देखील हलत असते. अशात घराला वाचवण्यासाठी मुलगा पुढाकार घेतो आणि दोन्ही हातांनी खांब पकडून घराला वाचवण्याचा प्रयत्न करु लागतो. चिमुकल्याच्या या कृतीचे सोशल मिडियावर भरभरुन काैतुक केले जात असून अनेकांनी यावर आपल्या प्रतिक्रियाही व्यक्त केल्या आहेत.

 

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हा व्हिडिओ @raw.indiaa नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “मुलाकडे आपल्या पुढच्या पिढीला सांगण्यासारखी एक उत्तम कथा आहे. तो सध्या संघर्ष करत असला, तरी आपल्यापैकी बहुतेकांपेक्षा तो अधिक यशस्वी आणि धाडसी ठरेल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मुलगा कुठे आहे? मला तिथे फक्त जबाबदारी दिसत आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “परिपक्वतेसाठी वयाची गरज नसते… ती तेव्हाच येते जेव्हा तुमच्या गरजांपेक्षा तुमची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची वाटते.”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Little boy holds house roof during heavy rain to save his family emotional viral video

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Published On: Jul 19, 2026 | 03:00 PM

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