'घर वाचलं पाहिजे'... मुसळधार पावसात दोन्ही हातांनी छप्पर सावरत उभा राहिला चिमुकला, हृदयस्पर्शी झुंज अन् Video Viral

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सोशल मिडियावर अलिकडेच एका चिमुकल्याचा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. मुसळधार पावसात आपले पत्र्याचे घर हलत आहेत हे समजताच घराला वाचवण्यासाठी तो आपले चिमुकले हात पुढे करतो. हवेत छप्पर उडून गेले तर आपण बेघर होऊ शकतो, ही भावना मनात घेऊन तो घराबाहेर पडतो आणि घराला वाचवण्यासाठी धडपड करु लागतो. व्हिडिओतील चिमुकल्याचा संघर्ष आणि परिस्थितीमुळे कमी वेळात मिळालेला ती जबाबदारी आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवून जाते.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, एक लहान मुलगा आपले पत्र्याचे घर वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. मुसळधार पावसात, वाऱ्याचा अतिवेग पत्र्यांना हलवत असतो, घर ज्या लाकडाच्या खांबावर उभे असते ते खांब देखील हलत असते. अशात घराला वाचवण्यासाठी मुलगा पुढाकार घेतो आणि दोन्ही हातांनी खांब पकडून घराला वाचवण्याचा प्रयत्न करु लागतो. चिमुकल्याच्या या कृतीचे सोशल मिडियावर भरभरुन काैतुक केले जात असून अनेकांनी यावर आपल्या प्रतिक्रियाही व्यक्त केल्या आहेत.
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हा व्हिडिओ @raw.indiaa नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “मुलाकडे आपल्या पुढच्या पिढीला सांगण्यासारखी एक उत्तम कथा आहे. तो सध्या संघर्ष करत असला, तरी आपल्यापैकी बहुतेकांपेक्षा तो अधिक यशस्वी आणि धाडसी ठरेल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मुलगा कुठे आहे? मला तिथे फक्त जबाबदारी दिसत आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “परिपक्वतेसाठी वयाची गरज नसते… ती तेव्हाच येते जेव्हा तुमच्या गरजांपेक्षा तुमची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची वाटते.”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.