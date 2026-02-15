Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पकडलं, मारलं अन् लगेच लावून दिल लग्न… प्रेयसीला भेटायला आलेल्या प्रियकराचा गावकऱ्यांनी लावला सोक्षमोक्ष; Video Viral

Shocking Video : भेटायला गेला अन् लग्न करून आला... प्रेयसीला चोरून भेटायला गेलेल्या प्रियकराला रंगेहाथ पकडत, गावकऱ्यांनी ताबडतोब त्यांचं लग्न लावून टाकलं. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 03:32 PM
पकडलं, मारलं अन् लगेच लावून दिल लग्न... प्रेयसीला भेटायला आलेल्या प्रियकराचा गावकऱ्यांनी लावला सोक्षमोक्ष; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • उत्तर प्रदेशातील एका घटनेने सर्वांना हादरवून सोडलं आहे.
  • प्रेयसीला भेटायला प्रियकर तिच्या घरी गेला.
  • कुटुंबाने रंगेहाथ पकडताच दोघांचं लग्न लावून दिल.
‘प्यार किया तो डरना क्या’ हा डायलाॅग तर आपण अनेकदा ऐकला असेल. याचाच आदर्श घेत एक तरुण लपून-छपून आपल्या प्रेयसीला भेटायला तिच्या घरी गेला. आता प्रियकराचा उद्देश फक्त प्रेयसीला भेटणं एवढाच असला तरी वास्तविक त्याच्या या पराक्रमाची पुढे त्याला मोठी किंमच द्यावी लागली. घटना उत्तर प्रदेशातील देवरिया येथे एक धक्कादायक घटना घडली असून याचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. प्रेयसिला भेटायला आलेला प्रियकर रंगेहात पकडला गेल्यामुळे हा सर्वच प्रकार गावच्या पंचायतीपर्यंत पोहचला आणि त्यांनी त्यांच क्षणी दोघांचं लग्न लावण्याचा निर्णय घेतला. चला सविस्तर जाणून घेऊया.

खायला काय मिळालं नाही म्हणून सापाने स्वतःचीच शेपटी गिळून टाकली, पाहणारेही झाले थक्क; घटनेचा थरारक Video Viral

काय आहे प्रकरण?

ती म्हण तर आपण ऐकलीच असेल की, ‘करायला गेला एक अन् झालं भलतंच’. आताच्या प्रकरणातही असंच काही घडून आलं. प्रियकर गुपचूप आपल्या प्रेयसीला भेटण्यासाठी तिच्या घरी गेला पण नशीबाने त्याची साथ दिली नाही आणि तो रंगेहात पकडला गेला. गावकऱ्यांनी प्रथम त्याला बेदम मारहाण केली, नंतर पंचायत बोलावत या गोष्टीवर चर्चा करण्यात आली. पंचायतीने सहमताने दोघांचेही लग्न करावे असा निर्णय कुटुंबाला दिला, मुलीच्या कुटुंबाने हा निर्णय स्वीकारत लवकरच हिंदू रितीरिवाजानुसार दोघांचेही लग्न पार पाडले.

प्रेमाचा मार्ग कधीच सोपा नसतो आणि या मार्गावर चालणाऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते असे म्हटले जाते. तथापि, प्रेमाशी संबंधित एक प्रकरण समोर आले आहे जे सुरुवातीला धक्कादायक आणि नंतर हास्यास्पद आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशातील देवरिया येथे घडली, जिथे एक प्रियकर गुपचूप आपल्या मैत्रिणीला तिच्या घरी भेटण्यासाठी गेला. पण नशिबाने वळण घेतले आणि तो बिचारा माणूस पकडला गेला. जेव्हा तो त्याच्या मैत्रिणीच्या घरी पकडला गेला तेव्हा गावकऱ्यांनी प्रथम त्याला बेदम मारहाण केली, नंतर पंचायत बोलावली आणि त्यांचा निकाल दिला. दोघांचे लग्न करावे असा निर्णय झाला. मुलीच्या कुटुंबाने पंचायतीचा निर्णय मान्य केला आणि लगेचच दोघांचे हिंदू रितीरिवाजानुसार लग्न करण्यात आले.

श्रद्धेला धर्माचे बंधन नाही…! बुरख्यात मुस्लिम महिलेने गंगाजलाने भरलेले कंवर पाठीवर मिरवले; यात्रेचा Video Viral

व्हिडिओमध्ये प्रेयकर मारहाणीनंतर घाबरून जमिनीवर बसलेला स्पष्ट दिसतो. जोरदार मारहाणीनंतर, गाव परिषदेने विचारविनिमय करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही पक्षांच्या सहमतीमुळे, लग्नाच्या विधी लगेच सुरू झाल्या. तरुणाला गुलाबी पगडी घालण्यात आली, मिठाई वाटण्यात आली आणि विधिवत लग्न पूर्ण झाले. घटनेचा व्हिडिओ @priyarajputlive नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “बार झालं हुंडा वाचला” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “खूप छान, चांगलं झालं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Lover went to meet his girlfriend villagers set marriage viral news in marathi

Published On: Feb 15, 2026 | 03:30 PM

