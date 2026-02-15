खायला काय मिळालं नाही म्हणून सापाने स्वतःचीच शेपटी गिळून टाकली, पाहणारेही झाले थक्क; घटनेचा थरारक Video Viral

श्रद्धेला धर्माचे बंधन नाही…! बुरख्यात मुस्लिम महिलेने गंगाजलाने भरलेले कंवर पाठीवर मिरवले; यात्रेचा Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक साप मोकळ्या रानात जमिनीवर लोळत असल्याचे दिसते. त्याच्या आजूबाजूला लाकडाच्या काही काड्या पडलेल्या असतात आणि तो भूकेने व्याकूळ झालेला असतो. व्हिडिओमध्ये साप एका दुसऱ्या सापाची शेपूट गिळताना दिसतो, त्याला पाहून असं वाटतं की तो दुसऱ्या सापाला गिळत आहे पण व्हिडिओ पुढे जाताच धक्कादायक बाब समोर येते. खरंतर हा साप दुसऱ्या कुणाची नाही तर स्वतःचीच शिकार करत असतो. व्हिडिओत दिसते की, साप स्वत:च्याच शेपटीला गिळून टाकत आहे. हे दृश्य सर्वांसाठी फार धक्कादायक असून याच्या व्हिडिओने इंटरनेटवर सर्वांना हादरवून सोडले आहे.
pic.twitter.com/rcccMMlcW6 — Wildlife Uncensored (@TheeDarkCircle) February 13, 2026
दरम्यान सापाचा हा व्हिडिओ @TheeDarkCircle नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “हे सहसा ताणतणाव, अतिताप किंवा न्यूरोलॉजिकल गोंधळात होते. ते स्वतःला हालचालीचा स्रोत म्हणून ओळखत नाहीत” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मला सापांचा तिरस्कार आहे.. ते एकतर खूप धोकादायक किंवा खूप मूर्ख असू शकतात किंवा दोन्हीही असू शकतात” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अनाकर्षक आणि दुष्ट, स्वतःसाठीही”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.