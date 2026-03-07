Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मी नरकात गेलो होतो, राक्षसांना पाहिलं अन्… 5 दिवस कोमात असलेल्या माणसाने सांगितला विचित्र अनुभव!

Horrifying Story : 5 दिवसांनंतर कोमातून बाहेर आलेल्या गेरहार्डने याकाळात नरकात जाऊन आल्याचा दावा केला. त्याला तिथे काय काय दिसलं याचा संपूर्ण अनुभव त्याने शेअर केला आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 10:24 AM
  • गंभीर आजारांमुळे त्रस्त झालेल्या एका व्यक्तीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यानंतर काही दिवस कोमात घालवले.
  • कोमातून शुद्धीवर आल्यानंतर त्याने मृत्यूजवळच्या अनुभवाबाबत एक धक्कादायक दावा केला.
  • त्याच्या या कथेनंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली असून अनेकांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
स्वर्ग आणि नरकाविषयीच्या अनेक कथा आपण आजवर ऐकल्या आहेत. ज्यांचे कर्म चांगले ते मृत्यूनंतर स्वर्गात जातात आणि ज्यांचे कर्म वाईत मृत्यूनंतर नरकात जातात अशी मान्यता आहे. स्वर्ग-नरकाचे अनेक दावे आपण आजवर कथांच्या स्वरुपात ऐकले किंवा वाचले आहे पण खऱ्या आयुष्यात जिवंतपणी कुणी याचा अनुभव घेतला नाही. अशातच अलिकडे एक घटना सोशल मिडियावर खूप वेगाने व्हायरल होत आहे. ही कहाणी गेरहार्ड शुगची आहे ज्याने जिवंतपणी नरकात गेल्याचा दावा करुन तिथे त्याला काय दिसलं, त्याचा संपूर्ण अनुभव शेअर केला आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

गेरहार्ड शुगने २०२० मध्ये आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. गेरहार्ड गंभीर आजारी होता आणि पाच दिवस कोमात होता आणि जेव्हा तो जागा झाला तेव्हा त्याने असे काही उघड केले ज्यामुळे सर्वांना धक्का बसला. त्याला वाटले की त्याने नरक पाहिले आहे. त्याने असा दावाही केला की तो राक्षसांच्या शेजारी उभा होता आणि तिथे आत्म्यांना चिरडले जात होते.

एका वृत्तानुसार, गेरहार्ड म्हणाला की, “माझ्या मृत्यूच्या जवळच्या अनुभवात, मी उज्ज्वल प्रकाशात किंवा अशा मृत्यूनंतरच्या जीवनात गेलो नाही जिथे सर्वकाही सुंदर होते. खरं तर, ते अगदी उलट होते.” त्यांनी स्पष्ट केले की २०१९ मध्ये त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूनंतर, ते पूर्णपणे एकटे पडले होते आणि पाठीच्या कण्याला दुखापत, पार्किन्सन, फुफ्फुसाचा आजार, बायपोलर डिसऑर्डर, नैराश्य आणि बॉर्डरलाइन पर्सनॅलिटी डिसऑर्डरसह विविध आजारांनी ग्रस्त होते. या दुःखाने ते इतके भारावून गेले होते की त्यांनी स्वतःचा जीव घेण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्यांचा असा ठाम विश्वास होता की मृत्यूनंतरही जीवन आहे.

तथापि गेरहार्ड वाचले आणि त्यांनी आपला भयानक अनुभव सर्वांसोबत शेअर केला. त्यांनी सांगितले की, “नरकात एक मोठा दगडी महाल होता, ज्याचे छत चीन किंवा जपानमध्ये आढळणाऱ्या छताएवढे उंच होते आणि तिथे एक सिंहासन होते. सैतान त्या सिंहासनावर बसला होता. तो वरून समुद्रात जाणाऱ्या एका घाटावरून पाहत होता, जिथे डावीकडे आणि उजवीकडे बोटी बांधल्या जात होत्या. या बोटी तिथे बांधल्या जात होत्या आणि नंतर आत्म्यांना जहाजावर बसवून सैतानाकडे आणले जात होते. माझ्या बाबतीतही असेच घडले. मला बोटीतून काढून सैतानाकडे आणण्यात आले.”

गेरहार्ड पुढे म्हणाले की, “किल्ला उघडा होता आणि किल्ल्याच्या तळाशी सिंहाच्या नखांसारखे दिसणारे चार मोठे दगड होते. जेव्हा ते वळवले गेले तेव्हा एक भयानक आवाज ऐकू आला, जो खूप मोठा होता. मग मला तिथे शिंगे असलेला सैतान दिसला. जसे तुम्ही एखाद्या सामान्य सैतानाची कल्पना कराल. ते खूप गरम देखील होते. काही वेळाने, मला जाणवले की त्याच्याकडे आणलेले आत्मे निवडले जात आहेत. त्यापैकी काहींना एका फनेलमध्ये टाकण्यात आले आणि सिंहाच्या नखाखाली चिरडण्यात आले. संपूर्ण परिस्थिती भयानक होती; मी घाबरलो होतो.”

गेरहार्ड म्हणाला की त्याला पाच-सहा दिवस, त्याच्या कोमाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी, नरकात असल्यासारखे वाटले. तथापि, नंतर तो कोमातून जागा झाला आणि जीवनाकडे पाहण्याचा त्याचा संपूर्ण दृष्टिकोन बदलला. तो आता पुढील जीवनाकडे साकारात्मकतेने पाहतो. देव जेव्हा त्याची वेळ येईल तेव्हा इथून घेऊन जाईल असा त्याचा विश्वास आहे.

Published On: Mar 07, 2026 | 10:23 AM

