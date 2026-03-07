खरंच Petrol – Diesel संपणार? HPCL आणि BPCL ने दिली मोठी अपडेट, पेट्रोप पंपावर जाण्यापूर्वी ‘हे’ वाचाच!

HPCL आणि BPCL या दोघांनीही ट्विट करून स्पष्ट केले आहे की सोशल मीडियावर पसरणारे पेट्रोल आणि डिझेलच्या टंचाईचे वृत्त पूर्णपणे निराधार आणि खोटे आहे. कंपन्यांचा असा दावा आहे की देशात पुरेसा इंधन साठा आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाविषयी किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढउतारांबद्दलच्या बातम्या विकृत पद्धतीने सादर केल्या जातात, ज्यामुळे जनता घाबरून अधिक पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करते. कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की पुरवठा साखळी पूर्णपणे सामान्य आहे आणि तेल पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय आलेला नाही.
Petrol-Diesel Rate: देशात ‘या’ तारखेपासून महागणार पेट्रोल-डिझेल; सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसणार
‘पेट्रोल पंपांवर गर्दी करू नका’
देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना कुछ स्थानों पर पेट्रोल और डीज़ल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहें निराधार हैं। देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अफवाहों पर विश्वास न करें और अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंपों पर… — Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) March 5, 2026
कंपन्यांनी नागरिकांना विशेषतः विनंती केली आहे की त्यांनी अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी करू नये. जेव्हा हजारो लोक एकाच वेळी आवश्यकतेपेक्षा जास्त इंधन भरण्यासाठी पंपांवर गर्दी करतात तेव्हा कृत्रिम टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते, जी व्यवस्थापित करणे कठीण असते. बीपीसीएलने एका निवेदनात म्हटले आहे की ते सर्व ग्राहकांना अखंड इंधन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. कृपया अधिकृत स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीवरच अवलंबून रहा.
भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत आहे
सरकार आणि तेल कंपन्यांना भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबद्दल पूर्ण विश्वास आहे. एचपीसीएलने आश्वासन दिले आहे की देशभरात पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा राखला जात आहे. याचा अर्थ असा की जरी किरकोळ आंतरराष्ट्रीय संकट आले तरी, पुढील काही दिवस किंवा आठवड्यांसाठी भारताकडे पुरेसा बॅकअप आहे.
Petrol Diesel Prices: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर लागू, UP आणि बिहारवाल्यांना मिळाली मोठी भेट
घाबरण्याची गरज नाही
जर तुम्ही तुमच्या कारची टाकी भरण्यासाठी लांब रांगेत उभे राहण्याचा विचार करत असाल तर थांबा. देशाचे तेल साठे सुरक्षित आहेत. तेल कंपन्यांकडून मिळालेली ही स्पष्ट माहिती पुष्टी करते की पुरवठा रेषेत कोणताही व्यत्यय नाही. फक्त थोडी सावधगिरी आणि अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याची आवश्यकता आहे.
वाचा ट्विट
सभी देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीज़ल की कमी की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य रूप से चल रही है। BPCL पूरी तरह परिचालन में है और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।… pic.twitter.com/R0LT9Jgzbt — Bharat Petroleum (@BPCLimited) March 6, 2026