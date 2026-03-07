Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
खरंच Petrol – Diesel संपणार? HPCL आणि BPCL ने दिली मोठी अपडेट, पेट्रोप पंपावर जाण्यापूर्वी ‘हे’ वाचाच!

मध्य पूर्वेतील तणावामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर आणि काही भागात पसरत आहेत. या वृत्तांमुळे अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर लोकांची गर्दी झाली होताना दिसत आहे

Updated On: Mar 07, 2026 | 10:22 AM
डिझेल पेट्रोलचा साठा संपणार असल्याच्या अफवा, काय आहे तथ्य (फोटो सौजन्य - iStock)

  • पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा 
  • भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमने सांगितले तथ्य 
  • अफवा असल्याचा केला दावा 
आजकाल सोशल मीडिया आणि What’s App वर पसरणाऱ्या अफवा कधीकधी प्रत्यक्ष संकटापेक्षाही धोकादायक ठरू शकतात. गेल्या काही दिवसांपासून देशाच्या विविध भागात पेट्रोल आणि डिझेलच्या टंचाईच्या बातम्या पसरत आहेत, ज्यामुळे जनतेमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. अनेक शहरांमधील पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा दिसत आहेत. पण भारतात खरोखरच इंधन संपणार आहे का? देशातील आघाडीच्या तेल कंपन्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांनी या गंभीर परिस्थितीवर आपले मौन सोडले आहे आणि नागरिकांना एक अतिशय महत्त्वाचा संदेश दिला आहे.

HPCL आणि BPCL या दोघांनीही ट्विट करून स्पष्ट केले आहे की सोशल मीडियावर पसरणारे पेट्रोल आणि डिझेलच्या टंचाईचे वृत्त पूर्णपणे निराधार आणि खोटे आहे. कंपन्यांचा असा दावा आहे की देशात पुरेसा इंधन साठा आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाविषयी किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढउतारांबद्दलच्या बातम्या विकृत पद्धतीने सादर केल्या जातात, ज्यामुळे जनता घाबरून अधिक पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करते. कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की पुरवठा साखळी पूर्णपणे सामान्य आहे आणि तेल पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय आलेला नाही.

Petrol-Diesel Rate: देशात ‘या’ तारखेपासून महागणार पेट्रोल-डिझेल; सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसणार

‘पेट्रोल पंपांवर गर्दी करू नका’

कंपन्यांनी नागरिकांना विशेषतः विनंती केली आहे की त्यांनी अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी करू नये. जेव्हा हजारो लोक एकाच वेळी आवश्यकतेपेक्षा जास्त इंधन भरण्यासाठी पंपांवर गर्दी करतात तेव्हा कृत्रिम टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते, जी व्यवस्थापित करणे कठीण असते. बीपीसीएलने एका निवेदनात म्हटले आहे की ते सर्व ग्राहकांना अखंड इंधन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. कृपया अधिकृत स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीवरच अवलंबून रहा.

भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत आहे

सरकार आणि तेल कंपन्यांना भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबद्दल पूर्ण विश्वास आहे. एचपीसीएलने आश्वासन दिले आहे की देशभरात पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा राखला जात आहे. याचा अर्थ असा की जरी किरकोळ आंतरराष्ट्रीय संकट आले तरी, पुढील काही दिवस किंवा आठवड्यांसाठी भारताकडे पुरेसा बॅकअप आहे.

Petrol Diesel Prices: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर लागू, UP आणि बिहारवाल्यांना मिळाली मोठी भेट

घाबरण्याची गरज नाही

जर तुम्ही तुमच्या कारची टाकी भरण्यासाठी लांब रांगेत उभे राहण्याचा विचार करत असाल तर थांबा. देशाचे तेल साठे सुरक्षित आहेत. तेल कंपन्यांकडून मिळालेली ही स्पष्ट माहिती पुष्टी करते की पुरवठा रेषेत कोणताही व्यत्यय नाही. फक्त थोडी सावधगिरी आणि अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याची आवश्यकता आहे.

वाचा ट्विट 

Published On: Mar 07, 2026 | 10:22 AM

